Дроны над городами ЕС: что говорят в Дании и Германии и почему НАТО пока не сбивает беспилотники

© unsplash.com

Реклама

В Европе дроны не сбивают из-за риска повреждений, травм или даже смертей из-за падения обломков. А потому там пока точно сказать, что это за БПЛА, только подозревают Россию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правительство Дании усиливает охрану аэропортов и другой критической инфраструктуры. Армия и полиция получили приказ патрулировать объекты с антидроновими системами.

Реклама

Датский премьер Метте Фредериксен в обращении к нации сказала прямо: страна стала мишенью гибридной войны. Она предупредила, что подобных атак будет больше.

«В течение последних нескольких дней я контактировала с европейскими коллегами. Я разговаривала с канцлером Германии, премьером Великобритании, премьер-министрами наших соседних стран, Швеции и Норвегии, а также с президентом Финляндии. Я поддерживала диалог с генеральным секретарем НАТО. И сейчас мы ведем тесный диалог с союзниками по НАТО относительно того, как они могут помочь Дании в этой ситуации, чтобы мы могли защитить и оборонять наше воздушное пространство», — говорит Метте Фредериксен.

В Германии заявили, что они подозревают, что дроны — это новая стратегия РФ.

«Подозрение очевидно: это часть стратегии Владимира Путина, хотя, как я уже сказал, мы не можем утверждать ничего конкретного в этом случае. Но это часть того, что мы переживаем ежедневно. Мы не воюем, но и не живем в полном мире. На нас нападают, гибридно — в виде дезинформационных кампаний, а теперь еще и с помощью дронов. Это реальность, с которой мы сталкиваемся и с которой имеем дело», — говорит министр обороны Германии Борис Писториус.



В НАТО тем временем отвергают критику, что реагируют вяло и медленно. Об этом говорил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Он подчеркнул: альянс внимательно следит за войной в Украине и уже адаптируется. Поэтому НАТО уже в ближайшие недели и месяцы будет разворачивать новые технологии борьбы с беспилотниками. Также говорят о глушении сигналов, мобильных зенитных системах на бронетехнике, дронах-перехватчиках и даже лазерах. Эти технологии уже использует Украина, и именно у Киева альянс берет практический опыт.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 26 сентября. Венгерские дроны шпионят в Украине! Оккупанты сунутся в Купянск!