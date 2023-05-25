Дроны над Кремлем и Белгородщина: Жданов рассказал, как война переносится на территорию РФ

Эксперт не исключает, что РДК и легион "Свободная Россия" могут действовать и в других областях страны-агрессоры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что события в Белгородщине могут повториться и в других регионах РФ. Военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном интервью ТСН.ua прокомментировал этот тезис Данилова.

"Что касается других областей, то здесь, да, вполне вероятно, что Русский добровольческий корпус и легион "Свободная Россия" могут действовать и в других областях, судя по тому, какая ситуация сложилась в Белгородской области, что граница открыта. Это политика РФ. Они рассчитывают на то, что им можно все, а другим ничего нельзя, но они не учли то, что это граждане РФ, это же не мы, да, они хотят освободить Россию от путинского режима, о чем они заявили и что они сделали", – говорит Жданов.

По его информации, рейд был удачным, с минимальными потерями.

"У них (российских добровольцев. – Ред.) двое погибших, десять раненых и затрофеенная техника. Они еще и пополнили свой парк боевых бронированных машин тем, что захватили бронетранспортеры пограничных войск РФ. Кстати, один бронетранспортер оказался нашим, который был захвачен российскими войсками раньше. Поэтому он еще и вернулся домой", – отметил военный эксперт.

Также он прокомментировал, причастна ли Украина к "атаки дронов" на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая.

"Дело в том, что там были очень маленькие дроны. Или мы их пускали где-то в пригороде Москвы, тогда нам нужно было их туда навести, или мы, может, действительно имеем опосредованное влияние на эту ситуацию", — говорит Жданов.