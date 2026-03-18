Дроны над Майданом: генерал раскрыл новый план Путина с атаками Киева

Эксперт рассказал, почему Россия изменила тактику и атакует Киев в светлое время суток

Россия изменила тактику воздушных атак на Киев. Противник два дня подряд атакует столицу в утренние часы, днем и вечером, когда на улицах тысячи людей, которые едут на работу, идут по делам или находятся на занятиях в школах. В результате из-за вражеской атаки дети вынуждены сидеть в подвалах, работа останавливается, а сообщение между левым и правым берегом столицы обрывается — останавливается метро.

Эксперты отмечают, что Киев до конца войны будет оставаться для Путина целью №1, поэтому не стоит надеяться, что российские атаки на город прекратятся.

Цель врага — парализовать жизнь Киева и экономику

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, утренние и дневные дроновые атаки Киева свидетельствуют об изменении тактики противника. К таким ударам россияне тщательно готовятся, организуют их с максимальной пользой для себя и вредом для нас. Противник определяет ориентировочный состав средств для нападения и перечень объектов, по которым намерен нанести удар.

«Раньше россияне били по максимуму по всей Украине, и делали это преимущественно в ночное время. Но к такому режиму атак наша система обороны и обычные граждане быстро адаптируются. Украинцы, а в данном случае, киевляне ищут и находят пути к выживанию в таких трудных условиях. Россияне это хорошо знают и видят, потому что проводят регулярную разведку по ситуации в городе. Их цель — изменять составляющие этих воздушных ударов так, чтобы максимально ухудшить ситуацию в Киеве, сделать последствия атак более болезненными, чтобы иметь возможность разрушать нашу экономику, то есть загонять людей на часы в укрытия и не давать возможности для нормальной жизни», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

К этому эксперт добавляет, что Кремль постоянно меняет подходы к атакам по Киеву. Россияне начинали их в разное время ночи: на рассвете, в полночь или пытались растянуть на всю ночь. Этим противник стремился лишить киевлян элементарного покоя и ночного отдыха.

Почему Россия перешла на «дешевый» террор

«Россияне отказались от одновременных ударов по всей Украине, у них не хватает средств, чтобы бить максимально по ряду объектов. Поэтому бьют по отдельным регионам. Выборочно атаковался Одесский регион, затем наносили удары по Львову и области, после чего перешли к Волыни. Удары наносились в течение недели, но они были методическими и постоянными. К атакам враг подключал БПЛА и баллистику, но средств для постоянных массированных атак у Путина уже нет. Именно поэтому россияне переходят к более дешевым средствам нападения — „Шахедам“, и меняют время выполнения своих атак», — объясняет эксперт.

Что касается Киева, атаки на столицу россияне пытаются делать регулярными, чтобы не давать жителям возможности отдохнуть. Цель этих атак — морально истощить жителей, а еще больше — истощить силы ПВО.

«Киевляне привыкли, что россияне атакуют город больше ночью, днем атак было меньше. Сейчас ситуация стала меняться. Это, безусловно, влияет на обслуживание частей ПРО и ПВО, которые работают круглосуточно. Если в других видах войск есть возможность выведения в резерв, то у защитников неба такой возможности нет. Они работают посменно, но круглосуточно. А это огромное моральное и психологическое напряжение, очень устают глаза от контакта с мониторами и во время работы по воздушным целям. Бойцам нужно перестраиваться на новое время, когда вражеские атаки становятся более вероятными», — рассказывает генерал-лейтенант.

«Путинский гуманизм» как элемент пропаганды

По словам эксперта, ранее Путин стремился продемонстрировать «гуманный подход», заявляя, что бьет по украинским предприятиям в ночное время, когда там вроде бы нет людей.

«Но все это была исключительная пропаганда, потому что россияне наносили удары и по жилым домам, и по гражданским объектам. Ну и, наконец, утренние атаки по Киеву, когда дети уже в школах, а люди на работе, свидетельствуют о том, что „путинский гуманизм“ закончился. Хотя на самом деле его никогда не было», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт объясняет, что атаки Киева единичными (реактивными) дронами свидетельствуют о том, что россияне хотят держать в напряжении город постоянно, даже благодаря одному БПЛА, потому что тревогу в случае такой угрозы объявляют по всему городу, как только воздушная цель берет курс на столицу.

Многих интересует: почему российским дронам удается прорваться в город.

«Потому что стопроцентной обороны нет ни в одной стране мира. А тем более в случае массированных атак. У нас просто не хватает достаточного количества средств для сбивания и боеприпасов к ним. И враг, к сожалению, этим пользуется», — отмечает Игорь Романенко.

Разведка перед ударом и манипуляции с маркировкой на Майдане

Генерал-лейтенант не исключает, что во время двух последних утренних атак среди единичных дронов были разведывательные.

«Вполне возможно. Россияне проводят разведку перед нанесением удара, во время удара и доразведку после него. Они это делают все время, привлекая разные виды разведок: наземную, радиотехническую, радиолокационную, воздушную, космическую, агентурную. Они работают все время для того, чтобы собрать информацию, с этого начинается формирование очередного воздушного удара», — объясняет Романенко.

Противник выясняет состояние интересуемого их объекта, параллельно изучает состояние собственных средств, докладывает руководству для принятия решений в таких условиях. Решают, какими средствами и по каким целям бить ставится предварительная задача: чем, как и когда бить. Только после этого высшее военно-политическое руководство излагает свое видение атаки и принимает окончательное решение по удару, учитывая имеющиеся средства.

«На выполнение постоянных массированных ударов у россиян не хватает средств, и такой недостаток существует уже длительное время. Но они выискивают возможности и собирают силы для таких ударов. К примеру, добавляют баллистику в атаку дронами», — отмечает эксперт.

Во время последних утренних атак российский дрон был сбит в самом центре Киева. Обломки рухнули рядом со стелой на Майдане Незалежности. Было много разговоров о новом российском дроне «Ланцет», который вроде бы мог дистанционно управляться оператором во время атаки на Киев. Впоследствии эту версию опровергли, мол, россияне специально добавили к сбитому дрону части другого с ложной маркировкой, чтобы ввести нас в заблуждение.

«Трудно сказать, что это было. Я не любитель гадать на кофейной гуще. Есть обломки БПЛА, которые должны исследовать специалисты и сделать соответствующие выводы. Здесь, мне кажется, вопрос в другом, и он принципиальный: что это средство нападения долетело до самого центра Киева. Поэтому нам нужно делать так, чтобы оно, как бы ни называлось, больше не долетало до центра столицы. Делать по максимуму, чтобы такие намерения противника не реализовывались», — говорит генерал-лейтенант.

Экзамен от Путина для Украины и НАТО

Эксперт не исключает, что атака дронами на центр Киева была именно показательной, мол, посмотрите, что мы можем — летаем над Крещатиком и Майданом. Это в стиле Путина.

Игорь Романенко проводит параллель с атакой РФ на Польшу 10 сентября 2025 года, когда россияне нанесли групповой воздушный удар, используя более 20 БПЛА, но боевой части в дронах не было.

«То есть Путин провел экзамен для сил ПВО НАТО, и они его не сдали — сбили только три БПЛА. Имея мощные истребители и современные комплексы для уничтожения баллистики, европейцы отреагировали очень слабо. А это была разведка, проверка, как будет реагировать Европа в случае реальной атаки. Путин понял, что европейцы будут колебаться — поднимать истребители или нет, что их мощные комплексы для уничтожения баллистики не прикрыты силами малой ПВО и могут быть уничтожены. Лишь французы отреагировали адекватно, сбив российские дроны на подлете к базе подлодок. Поэтому эта атака на Киев могла быть исключительно для российской публики, которой Путин пытался продемонстрировать собственную мощь. Из этого нужно сделать вывод и не допускать подобного», — заключает Игорь Романенко.