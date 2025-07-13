Дроны над пляжами и рейтинг цен: куда поехать в отпуск летом 2025-го

Отпуск-2025: где отдохнуть в Украине / © ТСН

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Как выглядит морской отдых в нынешней Украине? Дроны сбивают прямо над морем! Мы все, конечно, медленно привыкаем к обстрелам. В общем, чуть ли не у каждого города можно найти такую райскую оазу, как озеро или пруд. Но Одесса вместе с Карпатами и Львовом остаются самыми популярными направлениями отдыха этим летом.

Насколько кусачие цены на отдых в 2025-м? Журналистка ТСН.Недели Ирина Коваленко разведала.

Одесса

Десятая станция Фонтана — это самый большой одесский пляж из тех, на которых сейчас отдыхать безопасно. Вход в воду плавный, поэтому здесь немало малышей купается. Территория разделена на несколько зон, есть платные и бесплатные услуги. Здесь еще и самые низкие цены на шезлонги и зонтики — 200 и 100 гривен соответственно.

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© ТСН

«Мы сюда приехали на пять дней, ну это где-то будет стоить тысяч тридцать точно. Здесь можно взять в аренду шезлонги, мы взяли, зонтик. Можно, конечно, взять коврик и лежать на нем. На пляже мы еду не покупаем, нам хватает позавтракать, пообедать поужинать в гостинице и все», — рассказала киевлянка Анастасия.

Их соседи на пляже — семья из Днепра. Поездку в море планировали заранее.

«Мы уже здесь 11 день. Я думаю где-то 40-50 тысяч мы на семью потратили за это время. Но если просто сидеть на пляже может немного дешевле, а мы такие, что любим движ», — рассказывает жительница Днепра Юлия.

© ТСН

Однако для тех, кому отдых в самой Одессе бьет по карману, можно найти место у моря, но за городом. В 35 километрах от Одессы начинаются малолюдные пляжи. На курорте Санжийка недавно оборудовали зону для кемпинга. На склонах припаркованы автомобили с номерами почти всей Украины. Семья из Днепра впервые решила направиться к морю именно с палатками.

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«Тысяч двенадцать потратили на палатки, водичку с собой взяли, кушать здесь готовили, каши быстрого приготовления. Ну, если с бензином, в мы из Днепра приехали, то может и двадцать. Потому что мы завтракали не как индейцы, а „по-богатому“ в кафе ходили», — говорит Алексей из Днепра.

Дешево, но по комфорту только биотуалет.

Сейчас одесская военная администрация уже согласовала открытие двух пляжей — в области, и 27 в Одессе. Впрочем, чиновники напоминают, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаруженных подозрительных предметов пребывания у моря запрещено.

© ТСН

Карпаты

А кого-то тянет на отдых к горам и горным долинам. Однако здесь бюджетный отдых тоже нужно хорошо поискать. Это — окрестности курортного Яремче. Здесь супруги Иван и Анна сдают 2 комнаты в доме, где сами живут. Говорят, что берут тысячу за 2 комнаты в сутки.

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© ТСН

Это независимо от количества людей. В прошлом году брали по 700 гривен за эти 2 комнаты в сутки. Впрочем, все дорожает, поэтому стоимость должны были поднять.

Имеют постоянных клиентов. Приезжают на неделю и больше. Кроме бассейна, во дворе туристам есть чем заняться. Сходить в горы — на Маковицу, Белый Камень, или дальше. Ходят и за грибами. А через 5 минут ходьбы — и горная река. Чем ближе к горам — выше цены.

© ТСН

Отдельные комнаты в домиках — от 2 тысяч гривен в сутки.

Если целый дом — от 3-4 тысяч.

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С условиями и отделкой. Конечно, самый дешевый вариант увидеть горы — туристический поход с палатками. Но такой отдых не для всех.

© ТСН

Черниговщина

А это не столь популярная, но такая живописная Черниговщина. Здесь у реки Десна раскинулся природный парк. Площадь — 500 гектаров. Здесь есть и где порелаксировать, и открыть для себя мир дикой природы. В частности, диких коней. Эта порода лошадей называется — польские. Их отвезли в Украину из Латвии и Голландии. Здесь уже образовалась популяция численностью 54 особи.

© ТСН

Кроме них здесь есть дикие куланы и коровы.

© ТСН

В этой части парка, где дикие животные и такая же природа — их практически не трогают, и позволят существовать в том виде, в каком они были до вмешательства человека. Это называется ревалдинг. Чтобы их увидеть, нужно ходить или ездить на велосипеде по четким маршрутам, и не заходить на территорию животных.

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Кроме диких животных, в огромных вольерах нашли свое пристанище немало других — благородный олень, семейство лосей, у которых недавно родился детеныш, карликовые ирландские коровы, овцы, лесные коты и рыси. А в конюшне — красивые лошади, которых можно и покормить, и поучиться ездить верхом с профессиональными инструкторами. Это за отдельную плату. А вход в парк — 200 гривен со взрослого.

А это домик на территории парка, где можно остаться переночевать, но небольшой, есть все необходимое. Душ, горячая вода, кондиционер. Стоимость проживания — 2800 гривен в сутки.

А это домик на 5 человек. В собственной кухне, ванной комнате. Правда, 2 гостям придется спать на раскладном диване. У каждого дома — мангал. Стоимость проживания в сутки — 4900.

Когда наглядитесь всех животных, всех погладите и накормите, от жары вас спасет озеро. Здесь можно не только поплавать, но и порыбачить — на другой половине водоема. У озера — ресторан.

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Впрочем, здесь рады видеть и туристов с палатками. Для них есть кемпинговая зона со всеми удобствами.

Житомирщина

А если хочется быть наедине с природой — отдых «дикарем», где-то в лесу, а лучше в лесу у воды — идеально. Например, возле Коростышевского карьера Житомирской области. Здесь очень живописно. Вода чистая. А на берегу приятно пахнет хвоей.

© ТСН

Конечно, для такого отдыха, чтобы он был бюджетным, нужно иметь свою палатку или одолжить ее у друзей или родственников. Впрочем, даже купив недорогую, до 5 тысяч, все равно получится бюджетно по сравнению с гостиницей.

Взять лодку на карьер — это вообще супер идея. Если он у вас есть или у ваших друзей или где-то завалялся на даче или чердаке — берите обязательно. Какой-нибудь сап или байдарочку, каяк — это просто наслаждение.

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Здесь можно и поплавать и попрыгать, кто экстремал. Удовольствие действительно кайфовое. С собой можно взять любые игры и игрушки или просто книгу, чтобы наконец ее почитать. Питаться тем, чтоб взял с собой. Конечно дешевле, чем в ресторане.

В Житомирской области сдается до 10 карьеров, не менее хороших. И все же менее популярных, где можно найти более уединенный отдых.

На самом деле в Украине столько красивейших мест, нужно только подробнее их рассмотреть. Везде найдется отдых для души и вашего кошелька.

Дата публикации 21:09, 13.07.25 Количество просмотров 4 Отпуск-2025! Куда поехать: Одесса или Карпаты? Дроны над пляжами и рейтинг цен!

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