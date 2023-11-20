Дроны-охотники и "Вампиры": защитники Украины рассказали, как беспилотники "охотятся" на окупантов

Украинские защитники на Бахмутском направлении активно уничтожают оккупантов и их технику с помощью беспилотников.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

ТСН побывала у линии фронта, где операторы коптеров пограничного отряда защищают Украину от российских оккупантов. Руководитель подразделения аэроразведки с позывным "Кажан" до полномасштабного вторжения россиян в войске снимал с коптера преимущественно обучение отряда пограничников. Когда 24 февраля россияне колоннами тяжелой техники двинулись на участке возле Новотроицкого, его коптер стал ударным.

Работа украинского дрона

"Приходится работать постоянно под вражеским РЭБом. Если есть ветер, то это ограничение для коптера, но на это не должны обращать внимания, потому что враг этим пользуется и при непогоде он суется", - говорит оператор дрона "Волк".

На фронте пограничники, кроме гранат и вогов, применяют и самодельные боеприпасы, напечатанные на 3D принтере.

Сейчас подразделения учатся на "Вампирах" украинского производства. Эти дроны оснащены тепловизором, что позволяет эффективно работать ночью. Бойцы, которые стоят на передней линии обороны сейчас объявляют сборы больше на ударные FPV-дроны, ведь они дешевые и действенные. И наравне с артиллерией могут останавливать вражеские штурмы

Распространение новейших технологий заставляет украинские подразделения перестраиваться. Пилоты БПЛА обходят вражеские ПВО и продавливают российские РЭБы, которые прячут от меньших птичек работу своих пушек. Так же и враг учится у нашего войска, когда видит эффект от изменения тактики боев.

Пограничники также осваивают дроны-охотники. DroneHunter будет ловить вражеские "Орланы", "Зала" и "Шахеды" с помощью сетки.

Украинский дрон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дроны УКРАИНСКОГО производства меняют тактику на поле боя!

Напомним, в Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами".

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