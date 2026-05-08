Дроны падали на дома, вспыхнули пожары, вся улица в руинах: РФ массированно атаковала город в Украине (видео)

Последствия атаки на Павлоград / © ТСН

Три человека ранены в Павлограде на Днепропетровщине. Ночью враг атаковал город беспилотниками. Мужчину и женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший получил легкие травмы. Побито более десятка домов и автомобили. Всю ночь спасатели тушили пожары.

На месте атаки побывала корреспондент ТСН Анастасия Невирна.

Улица в руинах

В одном из районов Павлограда посреди ночи раздавались мощные взрывы. Российские дроны падали прямо посреди жилого квартала, разваливая частные дома, заборы и выламывая деревья. Владимир со всей семьей приехал на рассвете, чтобы спасать родительский дом. Работы здесь немало.

Владимир, родственник пострадавших: «Выбиты окна, двери. Крышу раскрошило. У соседей там вообще печально: все окна, крыша, фронтон, ворота — все повылетало».

Сын хозяев примчался на место сразу после детонации, поскольку живет рядом. Он вспоминает, что на месте оперативно работали все службы: полиция, ГСЧС и газовая служба, ведь взрывом перебило газовую трубу.

«Орех спас двор»

Дому по соседству тоже существенно досталось. Пан Николай рассказывает: как раз вышел во двор закрывать калитку, когда прямо над его головой пролетел дрон и врезался в дерево.

Николай, местный житель: «Я видел, как он прилетел и как он в тот орех врезался и взорвался. Если бы не орех, он бы влетел в тот двор между домом и гаражом. Если бы он туда влетел — там бы не было ничего».

Мужчину от взрывной волны прикрыл дом, однако весь его опрятный двор и дом теперь усеяны стеклом и обломками. У пана Николая во дворе настоящий армагеддон: целых окон не осталось, стены «повело», а крыша разбита.

Николай, местный житель: «Шесть окон выбило, две двери в дом. В гараже и подсобных помещениях — три двери и три окна. Крышу видите… ворота погнуло».

Полгода под обстрелами

В Павлограде последние полгода громко почти каждый день. Местные жители уже почти не реагируют на взрывы, разве что пролетит совсем близко. Только в течение последней недели в городе побило несколько многоэтажек и более десяти частных домов. Люди надеются на помощь властей и верят, что не останутся один на один с бедой.

