Дроны падали на дома, вспыхнули пожары, вся улица в руинах: РФ массированно атаковала город в Украине (видео)
Российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде: три человека ранены, повреждены десятки домов.
Три человека ранены в Павлограде на Днепропетровщине. Ночью враг атаковал город беспилотниками. Мужчину и женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший получил легкие травмы. Побито более десятка домов и автомобили. Всю ночь спасатели тушили пожары.
На месте атаки побывала корреспондент ТСН Анастасия Невирна.
Улица в руинах
В одном из районов Павлограда посреди ночи раздавались мощные взрывы. Российские дроны падали прямо посреди жилого квартала, разваливая частные дома, заборы и выламывая деревья. Владимир со всей семьей приехал на рассвете, чтобы спасать родительский дом. Работы здесь немало.
Владимир, родственник пострадавших: «Выбиты окна, двери. Крышу раскрошило. У соседей там вообще печально: все окна, крыша, фронтон, ворота — все повылетало».
Сын хозяев примчался на место сразу после детонации, поскольку живет рядом. Он вспоминает, что на месте оперативно работали все службы: полиция, ГСЧС и газовая служба, ведь взрывом перебило газовую трубу.
«Орех спас двор»
Дому по соседству тоже существенно досталось. Пан Николай рассказывает: как раз вышел во двор закрывать калитку, когда прямо над его головой пролетел дрон и врезался в дерево.
Николай, местный житель: «Я видел, как он прилетел и как он в тот орех врезался и взорвался. Если бы не орех, он бы влетел в тот двор между домом и гаражом. Если бы он туда влетел — там бы не было ничего».
Мужчину от взрывной волны прикрыл дом, однако весь его опрятный двор и дом теперь усеяны стеклом и обломками. У пана Николая во дворе настоящий армагеддон: целых окон не осталось, стены «повело», а крыша разбита.
Николай, местный житель: «Шесть окон выбило, две двери в дом. В гараже и подсобных помещениях — три двери и три окна. Крышу видите… ворота погнуло».
Полгода под обстрелами
В Павлограде последние полгода громко почти каждый день. Местные жители уже почти не реагируют на взрывы, разве что пролетит совсем близко. Только в течение последней недели в городе побило несколько многоэтажек и более десяти частных домов. Люди надеются на помощь властей и верят, что не останутся один на один с бедой.
