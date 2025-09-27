Дроны-разведчики часами летают над городами: Жданов удивил, чего их не сбивают

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Россия в последнее время активно применяет разведывательные беспилотники над украинскими городами. Однако их не всегда удается сбить — в Киеве, Днепре и Черниговской области на прошлой неделе разведчики кружили часами.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua объяснил: причина в том, что украинское ПВО не всегда сбивает такие дроны, заключается в приоритетности целей:

«Я думаю, что это такая политика со стороны нашего военного руководства. Дело в том, что мобильные огневые группы и зенитно-артиллерийские средства не достают до этого дрона. Он довольно высоко может летать где-то 4-5 километров. А „Гепард“ 4 километра по высоте берет, не больше. А ракету на него тратить не хотят, потому что их у нас очень-очень мало. Кстати, даже по Киеву, я вижу, что работают зенитно-артиллерийские средства, даже по боевым дронам, Шахедах, Геранях, Герберах. К сожалению, я думаю, что именно в этом есть причина».

В то же время эксперт отмечает, что Украина пока не имеет на вооружении дронов-перехватчиков.

«Их анонсировали… Как всегда, у нас анонсы очень хорошие. Показали видео. По-видимому, это была экспериментальная партия. Там показали несколько попаданий дронами-перехватчиками. Но в последний массированный налет со стороны России что-то командование Воздушных сил ни словом, ни полусловом не оговорилось о том, что они применяли дроны-перехватчики. Так что думаю, что именно так», — считает Олег Жданов.