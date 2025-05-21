Дроны РФ ударили по Сумам: есть "прилеты" по предприятиям, в городе перебои со светом и водой

Спасатели / © Associated Press

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Этой ночью громко было в Сумах, раздалась серия взрывов. Россияне атаковали город беспилотниками. Попали по линии электропередачи. В областном центре возникли перебои со светом и водой. Известно об одном потерпевшем.

Что происходит в Сумах и какая ситуация после ночной атаки, сообщила корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

По ее словам, минувшая ночь в Сумах показалась очень напряженной и тревожной. Приблизительно с полуночи и до четырех утра в небе слышали фактически непрерывное гудение вражеских беспилотников и работу сил ПВО. Впрочем, произошло семь попаданий в городе. Ударные дроны атаковали предприятия. По словам мэра Артема Кобзаря, по одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.

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В результате атаки часть города осталась без света и воды. Из-за обесточения пришлось изменить маршрут троллейбусов. По состоянию на утро света пока не восстановили. Тем временем водоканал сообщил о переводе помп на резервное питание. Таким образом вода в дома уже подается, но с пониженным давлением.

Дата публикации 09:34, 21.05.25 Количество просмотров 2 Ночная атака по Сумах! Сначала гепало, а потом исчез свет!

На месте вражеской атаки загорелся масштабный пожар. Ее до сих пор пытаются погасить.

Кроме того, в течение ночи и утром доносилось эхо взрывов со стороны границы. Там активизировались боевые действия и пострадали среди населения. В Юнаковской общине – погиб 33-летний мужчина и 59-летняя женщина, ее сын получил контузию. В Эсманской – раненый староста села.

Кроме того, в Великописаревской общине беспилотник атаковал место предоставления гуманитарной помощи. Там ранены двое мужчин. В Белопольской общине враг разрушил десять жилых домов. В Шосткинском районе россияне повредили семь домов и детсад.

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Как сообщалось, ночью 21 мая в Сумах российские дроны атаковали два предприятия. Часть города оказалась без света. Предварительно известно об одном пострадавшем.