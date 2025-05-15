Дроны с ракетами: в ГУР впервые рассказали об уникальных БПЛА, которые уничтожили российские самолеты

"Магура" / © ТСН

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Главное управление разведки впервые представило новейшие морские дроны, которые уже уничтожили два российских боевых самолета. С помощью ракет это сделали модернизированные модели беспилотников, которые, кроме взрывчатки, несут на себе и боеголовки.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Эти беспилотники получили славу еще до официальной презентации. Ведь дроны «Магура V7» уже уничтожили два российских истребителя. На сумму более 100 миллионов долларов. И это новый мировой рекорд.

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В ночь на третье мая эти украинские дроны уничтожили два российских боевых самолета над Черным морем вблизи Новороссийска, где, по данным ГУР, россияне прячут свои корабли. Тогда в небо с беспилотников вылетели ракеты.

События той ночи хорошо помнит эта девушка с воинственным псевдо «Ксена». Она в балаклаве и очках. Как и все, кто здесь из легендарного подразделения ГУР «Групп 13». Их еще называют охотниками за российскими судами. В частности, благодаря работе «Ксены» мы и можем рассмотреть как умело справляются с поставленными целями дроны «Магура». Это она снимает и монтирует результаты операций «групп 13» в море.

Именно эти беспилотники отогнали российский флот от украинских берегов. И они уже осуществили 21 успешную операцию. По уничтожению врага как в небе, так и на море. И это еще не конец. Главное управление разведки поделилось, что кроме сегодняшнего пополнения, нам приходится ждать следующие модели, которые еще в разработке.

"Только что увидели презентацию и объяснение ребят, как с этим всем работать. В принципе вы видите ракеты ПВО на ней. Все говорит само за себя. Начинаем вытеснять, скажем так, россиян с воздуха над Черным морем", - сказал Кирилл Буданов.

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Как сейчас чувствует себя враг - со сцены рассказывает командир спецподразделения под псевдонимом «Тринадцатый». И зал аплодирует.

"Он не контролирует совсем ситуацию и даже за 800 плюс километров он боится быть пораженным. И я думаю, что сейчас мы можем сказать о 90% плюс Черного моря", - говорит он.

Военные эксперты уже сравнили украинское семейство «Магура» с американским Apple. В обоих случаях новейшие технологии поражают мир. И за это, в частности, Главное управление разведки обязано, как отечественным инженерам, так и нам всем. Тем, кто донатил, донатит и собирается продолжать это делать для того, чтобы развивать эти беспилотники. Ведь они уже переломили ход войны в море.