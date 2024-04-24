Дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ — вспыхнувший мощный пожар

На российских базах хранилось 26 тысяч кубометров нефти, сгоревшей после атаки БПЛА.
Дроны СБУ ударили по нефтебазам (НПЗ) "Роснефти" Ярцево и Раздорово Смоленской области России.
Об этом стало известно из информированных источников.
"Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области. Этой ночью "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской обл. рф. По данным источников, эту "бавовну" устроили дроны СБУ", — рассказали нам.
По словам собеседника, на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров нефти. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", — отметил источник.
Напомним, ночью 24 апреля беспилотники атаковали НПЗ в Смоленской области, в Воронеже, а также тракторный завод в Липецкой области.
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