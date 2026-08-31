Дроны вместо танков: чем Украина удивила мир на первом параде роботов

Роботы на Крещатике / © www.youtube.com/Офіс Президента України

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В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве состоялся первый в истории страны парад военных роботов и беспилотных систем. Вместо традиционной демонстрации танков и ракет Украина продемонстрировала технологии, которые уже напрямую меняют характер современной войны — в небе, на море и на земле.

О возможностях украинского оборонно-технологического сектора и роли роботов на фронте рассказывается в репортаже ТСН.Тиждень.

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Ответ на реактивные «Шахеды»

Когда Россия начала массово применять ударные беспилотники типа «Шахед», перед Украиной встала задача найти относительно недорогой способ их уничтожения. Так появились дроны-перехватчики, которые сейчас производят уже десятки украинских компаний.

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Один из таких аппаратов — P1-SUN компании Sky Fall, который украинские военные в шутку называют «писюном». За первые десять месяцев боевой эксплуатации этот дрон уничтожил более 10 тысяч вражеских беспилотников.

Александр Ярмак, основатель и командир батальона Darknode в 412-й бригаде Nemesis, которая специализируется именно на перехвате «шахидов», называет результаты работы украинских дронов-перехватчиков чрезвычайно высокими.

«В мае-июне мы действительно достигли показателя сбиваемости более 90% всех „Шахедов“. Но сейчас наступил новый виток этой борьбы. Сейчас реактивные „Шахеды“ появились в чрезвычайно большом количестве», — отметил он.

По данным Главного управления разведки, Россия наращивает производство реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», и их выпуск уже превысил производство обычных «Шахедов». Ежемесячно российская промышленность производит около 3 тысяч реактивных и примерно 2800 старых ударных дронов «Герань-2».

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Если винтовые «Шахеды» развивают скорость около 180 км/ч, то новые аппараты оснащены турбореактивными двигателями и летят примерно в три раза быстрее. Из-за этого обычные дроны-перехватчики физически не способны их догнать.

«Враг усовершенствовал и усложнил свою технологию, цели достаточно быстрые, они больше напоминают крылатые ракеты и летают на большой высоте, где для дронов-перехватчиков это иногда представляет большую проблему — достигать таких высот. То есть сейчас мы наблюдаем большое количество целей на высотах 7–8 тысяч метров», — пояснил Ярмак.

На таких высотах переносные зенитно-ракетные комплексы уже не могут эффективно действовать. Немецкие самоходные установки «Гепард» способны сбивать подобные цели, однако их радиус действия составляет всего около 5 км. Поэтому для борьбы с новой угрозой пока приходится задействовать дорогостоящие средства — зенитные ракеты малого и среднего радиуса действия, а также авиацию. Однако для противостояния количеству беспилотников, которые сейчас производят российские предприятия, этого недостаточно.

Украинские производители уже ищут новые решения. Одним из них является дрон «Зирка» — «умный» беспилотник, способный самостоятельно обнаружить воздушную цель, взять её на сопровождение и осуществить наведение.

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Официально «Звезда» была представлена лишь в конце июня. Она оснащена одной из лучших, как отмечается в репортаже, систем донаведения в мире. Однако стремительное развитие дронных технологий заставляет производителей совершенствовать даже новейшие системы практически сразу после их появления.

«Этими средствами сбиваются десятки реактивных „Шахедов“, но и они очень быстро совершили свой технологический скачок, увеличили скорость. Для нас это гораздо более сложная задача, сейчас все ищут новое решение», — сказал Ярмак.

Парад, которого мир ещё не видел

Насколько технологичной и масштабной стала украинская оборонная промышленность, на этой неделе продемонстрировал первый в истории парад дронов.

Ряды боевых наземных роботизированных комплексов на Крещатике, морские дроны на Днепре и рои беспилотников в украинском небе выглядели настолько футуристично, что поразили даже западных партнеров. Некоторые из них сначала решили, что обнародованные кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта.

«Очень трудно объяснить обычному гражданину — как нашему, так и жителям многих других стран — разницу между полем боя четыре года назад и нынешним. А вот парад — это вполне понятная, доступная тема, на которой видно, как далеко мы продвинулись по сравнению с тем, где находились четыре года назад», — отметил заместитель командующего Силами беспилотных систем Александр Тарасенко.

Впервые в истории главными участниками такого парада стали не танки или ракеты, а дроны — системы, которые уже сегодня оказывают непосредственное влияние на ход боевых действий в воздухе, на суше и на море.

Среди наземных роботизированных комплексов, прошедших по Крещатику, был НРК «Змей». Однако его главное назначение — не демонстрация, а выполнение боевых задач на передовой, где он помогает спасать жизни украинских военнослужащих.

Сама его концепция разработана таким образом, что он выдерживает попадания пехотных мин. Он подрывается, но даже если три колеса взорвутся, он всё равно доедет. У него база сконструирована таким образом, что он задерживает осколочные боеприпасы.

При этом робот обладает значительной грузоподъемностью. Формально, согласно техническим условиям, она составляет 700 кг, однако на практике на «Змея» загружают тонну, тонну двести, а иногда он ещё и тянет за собой прицеп.

«То есть перевозит две тонны», — отметил представитель Сил беспилотных систем.

Вместе со «Змеем» в колонне находились НРК «Термит», «Рысь», «Симба», «Ардал» и «Ратель». С начала 2026 года наземные роботы уже выполнили более 100 тысяч миссий. Они доставляли на передовую боеприпасы, воду и продовольствие, а также эвакуировали раненых.

Только в июле количество таких миссий выросло почти до 20 тысяч, тогда как в январе их было около 7,5 тысяч. Министерство обороны уже заключило контракты на поставку более 22 тысяч наземных роботизированных комплексов. Таким образом, таких машин-помощников в армии будет становиться всё больше.

Морские дроны изменили ситуацию в Чёрном море

Технологическое преимущество Украины проявляется не только на суше. Морские беспилотники Sea Baby, Magura и Sargan уже доказали, что для противостояния гораздо более крупному флоту необходимы прежде всего технологии и нестандартные решения.

Именно благодаря таким системам Украина смогла лишить Россию господства в Чёрном море. Морские дроны стали одним из ключевых инструментов борьбы с российским флотом.

«Дрононосец» ЛФ-400 и бомбардировщик «Лазер»

В воздушной части парада принял участие, в частности, ЛФ-400. Это не просто разведывательный беспилотник, а своеобразный «дрононосец», способный доставлять в глубокий тыл как минимум два боевых FPV-дрона.

Еще одна его особенность — вертикальный взлет, что расширяет возможности применения аппарата.

Разведывательный ЛФ-400 работает в комплексе с бомбардировщиком «Лазер». Последний называют одним из самых высокотехнологичных украинских самолетов. В его основе лежит система связи Starlink, а сам аппарат может доставлять различные типы боеприпасов — кумулятивные, фугасные или осколочные — в зависимости от характера цели.

Таким образом, речь идет уже не просто о вспомогательном средстве, а о полноценной боевой единице. Согласно данным, приведенным в репортаже, в настоящее время именно дроны наносят противнику больше урона, чем пехота.

Оба аппарата являются собственной разработкой одного из самых эффективных беспилотных подразделений украинской армии — Lasar’s Group. За время работы его дроны, как отмечается, уничтожили российской техники на сумму более 15 млрд долларов.

Только на личном счёте пилота с позывным «Мозг» — 250 уничтоженных единиц техники, более 1100 боевых вылетов и 600 часов, проведённых в воздухе.

«Баба Яга» менее чем за 10 тысяч долларов

Еще одним участником парада стал тяжелый ударный дрон Vampyr, который российские военные прозвали «Бабой-Ягой».

Этот беспилотник способен устанавливать мины, наносить бомбовые удары и перевозить до 15 кг груза. Он может работать ночью, а одним из его ключевых преимуществ стало удешевление производства — стоимость аппарата удалось снизить до менее чем 10 тысяч долларов.

«Vampyr уже совершил более 7 миллионов боевых вылетов. В 2025 году он стал самым результативным средством на фронте, согласно данным государственной программы „Армия дронов Бонус“», — рассказал представитель оборонной компании Sky Fall с позывным «Арес».

Дальнобойные дроны наносят удары по российскому тылу

В воздушном параде также приняли участие дальнобойные беспилотники «Морок» и «Сичень». Именно они и другие украинские дроны обеспечивают нанесение дальнобойных ударов по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины.

Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, военных предприятиях, складах боеприпасов и топлива, логистических узлах и аэродромах.

Эта операция продолжается. Этой ночью украинские беспилотники вновь атаковали аэродром Миллерово, где базируется 31-й истребительный авиационный полк. Именно оттуда российские войска запускают «Шахеды» по Украине.

Кроме того, украинские дроны дальнего действия атаковали аэродром «Ейск», где также сообщалось о мощных взрывах и детонации.

В течение этой недели украинские беспилотники также наносили удары по крупным логистическим складам на территории России и как минимум по трем нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, под удар попал крупный НПЗ в Киришах Ленинградской области, расположенный примерно в 800 км от украинской границы. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий европейской части России, которое перерабатывает около 6% всей российской нефти.

В восьмой раз с начала года подвергся нападению НПЗ в Ярославле. Предприятие имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Московский регион и военную логистику. После нападения там зафиксировали как минимум два очага возгорания.

А в ночь на 25 августа украинские дроны вновь атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России — Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Всего в августе украинские беспилотники более двух десятков раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Новейшие разработки остались за кадром

Несмотря на масштабную демонстрацию технологий, украинская сторона не раскрывала во время парада стратегических секретов. Зрителям показали только те платформы, характеристики которых уже известны противнику, а эффективность которых российские войска успели ощутить на себе.

В то же время новейшие модификации, инновационные решения и перспективные разработки не были представлены на публике.

Их реальную эффективность Украина и её партнёры будут оценивать не по зрелищности парада, а по регулярности и масштабам новых ударов по территории государства-агрессора и по российским войскам на фронте.

Напомним, что украинская компания Fire Point завершила наземный этап испытаний баллистической ракеты и готовится к её применению для нанесения ударов по территории России.

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