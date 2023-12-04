Друг Путина Мадуро может напасть на соседнюю страну: вспыхнет ли в мире еще одна война

Венесуэльский диктатор и друг Путина Николас Мадуро провел в стране опрос о посягательствах на территорию соседней Гайаны, где есть большие запасы нефти. 95% процентов венесуэльцев вроде бы поддержали создание нового штата в чужом государстве.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно о конфликте Венесуэлы и Гайане

Друг Путина, венесуэльский диктатор Николас Мадуро организовал "референдум", который так любят оккупанты РФ. Населению предлагают опрос по 5 вопросам. Среди них - о создании нового штата на территории соседнего государства Гайаны.

Речь идет о регионе Эссекибо, площадью 160 тысяч квадратных километров. Это - две трети территории Гаяны, где живет шестая часть населения страны.

В конце XIX века, когда Гайана была еще британской колонией, Венесуэла объявила о своих претензиях на регион после того, как там было обнаружено золото и бриллианты. Тогда Международный арбитражный трибунал решил спор в пользу Лондона. С тех пор как Гайана обрела независимость в середине ХХ века о судьбе региона должна была договариваться специальная комиссия, однако результата это не дало.

В 2015 году в Эссекибо нашли нефть. И через три года Гайана обратилась в Международный суд в Гааге, чтобы тот решил судьбу этой земли. Венесуэла юрисдикцию суда в этом вопросе так и не признала - хотя слушания посещала.

Когда ситуация обострилась

Обострилась ситуация этой осенью, когда гаянские власти провели аукцион среди нефтяных компаний на право разведки "черного золота".

Каракас в ответ заявил – хочет провести референдум. Власти Гайаны обратились в Международный суд и тот приказал венесуэльским властям воздержаться от любых действий, которые бы подвергли сомнению контроль Гайаны над территорией Эссекибо. Впрочем, референдум все-таки состоялся.

Николас Мадуро / Фото: Associated Press

Будет ли в мире новая война?

Сейчас власти Гайаны пытаются успокоить население, мол - в ближайшее время об аннексии речь не должна идти. Однако венесуэльские вооруженные силы только по количеству людей больше в 14 раз.

Впрочем, на какие шаги решится после референдума венесуэльское правительство, остается загадкой. Самые оптимистичные прогнозы аналитиков - Николас Мадуро воспользуется этой возможностью, чтобы отвлечь население от экономических проблем и набрать популярности перед выборами в следующем году.

Худшие прогнозы - венесеульский диктатор таки воспользуется случаем развязать военные действия и приостановить на это время выборы вообще.

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Напомним, в Еврокомиссии отреагировали на скандальное заявление Орбана о вступлении Украины в ЕС.

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