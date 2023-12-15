Друг Путина "на бумаге" аннексировал территорию соседнего государства: вспыхнет ли в мире еще одна война

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро провел "референдум" и захотел присвоить себе территорию соседней Гайаны. Чтобы предотвратить обострение конфликта — государства Южной Америки собрали представителей обеих стран на переговоры, после которых Мадуро заявил, мол, "Венесуэла победила".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Друг Путина - президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с лидером соседней страны Гайаны, две трети которой он виртуально аннексировал незаконным референдумом в начале декабря.

На территорию к западу от реки Эссекибо - Венесуэла впервые начала посягать еще в конце XIX века, когда там нашли залежи золота и бокситов. В 1899 году Международный арбитражный суд утвердил, что эта земля принадлежит тогда еще британской Гайане.

Николас Мадуро / Фото: Associated Press

Споры шли весь ХХ век, дело годами рассматривает международный суд ООН. В 2015 году в территориальных водах Гайаны нашли большие залежи нефти. Туда пришли американские компании и сейчас Гаяна - самая быстрая экономика планеты.

Поэтому за год до очередных выборов президент Венесуэлы Мадуро, вопреки решению Международного суда ООН, которое запрещает ему посягать на соседнюю территорию - устраивает в своей стране референдум.

На избирательные участки приходит лишь десять процентов граждан, но они голосуют как ему надо. Следовательно, венесуэльские власти рисуют новую карту Венесуэлы - с регионом Эссекибо и собираются рассылать ее по всем школам.

Президент единственной англоязычной страны региона Гаяны Ифаан Али на встречу с Мадуро надел браслет, чтобы напомнить как выглядит карта его страны. Несколько часов переговоров с посредниками в крошечном душном аэропорту и Али с Мадуро встречаются лицом к лицу.

Президент Гайаны

Возле президентов Венесуэлы и Гайаны были генсек ООН, представители Бразилии, дипломаты из Колумбии и Гондураса. По итогам встречи объявляют декларацию, которая должна снять напряжение — страны договорились не применять силу друг против друга. Ни на какие уступки Венесуэле Гайана не пошла.

Вопрос в том, захочет ли Мадуро идти дальше, как это сделала Россия. Пока он выдал разрешение венесуэльской нефтяной компании работать на месторождениях Гайаны. А еще собирается выдавать желающим жителям Эссекибо венесуэльские паспорта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:30 за 15 декабря 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, большая война между Венесуэлой и Гайаной пока маловероятна и конфликт, скорее всего, закончится спорами в интернете.

Читайте также: