Друг Зеленского и человек из его ближайшего окружения: кто такой Сергей Шефир, на которого совершили покушение

Друг Зеленского и человек из его ближайшего окружения: кто такой Сергей Шефир, на которого совершили покушение

В Офисе президента называют это демонстративной попыткой убийства ключевого члена команды Зеленского.

Человек из ближайшего окружения президента и его личный друг — кинопродюсер и сценарист 95 Квартала Сергей Шефир имеет большое доверие Зеленского и часто сопровождает его в поездках. Что еще известно о первом помощнике президента и какие версии покушения на него обсуждают политики, об этом 22 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

От команды КВН к многомиллионному бизнесу: дружба Зеленского с Шефиром началась еще в Кривом Роге в 90-е. Братья Шефиры пригласили начинающего комика к команде КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем они вместе основали студию Квартал-95. Именно на Шефира Зеленский переписал свою долю в бизнесе, когда стал президентом. Сергея Шефира называли одним из вероятных кандидатов на кресло руководителя Офиса президента. Однако он сам считал, что в нем должен сидеть опытный юрист, а он, мол, равнодушен к должностям. Поэтому Зеленский назначил Шефира своим ближайшим советником — первым помощником. Шефир был легкой мишенью, потому охраны от государства не имел и часто сам ездил за рулем.

"Он часто ездит сам, и возможно, его не видели, просто спутали с водителем, а может просто не попали", — говорит руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Слуги народа" однозначно связывают покушение на Шефира с его деятельностью в президентском офисе. Говорят, что он имел отношение к введению санкций против агентов российского влияния, воров в законе, контрабандистов.

"Контрабандисты, воры в законе, все эти решения принимал лично Сергей Нахманович. Это такой "привет" президенту Зеленскому через Шефира", — говорит депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает: до обстрела могут быть причастны и российские спецслужбы.

"Возможен российский след. Этого не надо исключать. Выборы, которые там произошли и реакция, Крымская платформа. Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность устраивать теракты", — говорит Александр Корниенко.

А вот в Офисе президента называют это демонстративной попыткой убийства ключевого члена команды Зеленского и связывают покушение с борьбой против олигархов.

"Это покушение из-за попытки президента сломать систему. Мотивов может быть много: контрабандисты, уголовные анклавы, олигархи, которые имеют свои службы безопасности", — говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Зато журналист-расследователей Михаил Ткач не раз фиксировал, как Шефир частно встречается с олигархами. Говорит: контактировать с ними было частью обязанностей первого помощника. Однако это предпочитали не афишировать.

"Мы неоднократно находили этому доказательства, на что пан Шефир очень резко реагировал. На последней пресс-конференции мы пытались поставить вопрос президенту Зеленскому, чем же занимается пан Шефир и он не ответил. Сам Шефир запретил его снимать", — говорит Михаил Ткач .

В политических изданиях накануне писали о конфликте, который якобы существовал между Шефиром и руководителем Офиса Ермаком. Мол, тот оттеснил Шефира от президента и важных решений. Однако эту версию опроверг сам Шефир.

"Я уже слышал несколько версий по телевизору — идиотских. Никаких конфликтов в команде нет, у нас команда дружная", — говорит Сергей Шефир.

И одновременно признался: в последнее время работает не на Зеленского, а над проектами 95 Квартала.

"Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии Квартал 95. Никаких дел, которые вызвали бы агрессию, я не вел", — говорит Сергей Шефир.

Все версии в окружении Зеленского сходятся в одном: покушение на Шефира — попытка запугивания и давления на президента. В Зеленского обещают: ответ будет и он будет суровым.

Напомним:

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