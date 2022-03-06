Друзья и враги: какие страны на поле войны играют за Украину, а кто только прикрывается ролью посредника

Турция и Израиль решили убедить Путина прекратить войну. Нафтали Беннет даже летал в Москву на Шаббат. Но Путину плевать. Единственный, кто мог бы реально повлиять на Кремль сейчас – это возможно Китай и Запад, введя еще более жесткие санкции.

Одиннадцатый день широкомасштабной войны России против Украины. Враг потерял уже более 11 тыс. убитыми. Раненых еще больше. Несмотря на то, что ни США, ни НАТО, ни Великобритания не хотят помочь Украине закрыть небо, наша армия делает это самостоятельно. Мы уже сбили 48 вертолетов и 44 самолета. Число уничтоженных танков вообще приближается к 300.

ТСН.ua уже писал, хоть Россия и имеет преимущество в небе, но огромной проблемой, которая с каждым днем увеличивается, как снежный ком, является мотивация их летчиков. Дело в том, что обученных боевых пилотов в России не так много. Плюс они же не дураки и видят, как их коллеги улетают и не возвращаются. Многие просто погибают, другие попадают в плен. Поэтому можно иметь боевые самолеты, которые могут наносить ракетно-бомбовые удары, но кто ими будет управлять?

Bloomberg предрекает, что через год Путин может потерять власть. А руководитель Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России почти не осталось ресурсов для войны с Украиной. При этом он уверен, что Путин беспощадно обстреливает жилые кварталы из-за провала блицкрига и не исключает, что западные страны пойдут на закрытие неба над Украиной.

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По информации CNN, США обсуждают с Польшей возможность предоставить нам советские истребители МиГ-29, стоявшие на вооружении стран бывшего Варшавского договора. Вместо них Варшава может получить американские истребители F-16. Это было бы очень хорошо с возможностью их базирования на польских аэродромах. Неделю назад об их поставке говорили как о свершившемся факте. Даже сказали количество: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, 14 Су-25 из Болгарии. Однако впоследствии эти страны отказались поставлять Украину истребители.

Ставка на Китай

Полномасштабная война России против Украины показала, кто наш настоящий друг, а кто им только казался. Власти Грузии, которая является партнером Украины по Ассоциированному трио (куда входит еще и Молдова, потому что три наших страны имеют Соглашение об ассоциации с ЕС), делают вид, что это не ее война. Ну а Россия в то же время внезапно решила снять санкции на экспорт грузинского продовольствия. Молдавия тоже как воды в рот набрала. Хотя, когда Евросоюз принял к рассмотрению нашу заявку на членство, Грузия и Молдова тоже бросились апеллировать на вступление в ЕС.

Западные медиа заросли сообщениями, что пора уже Китаю определяться, на чьей он стороне. The New York Times пишет, что позиция "нейтралитета" (фактической поддержки России) подрывает мечту Си Цзиньпина захватить Тайвань так же, как Путин ракетами и артиллерией пытается поставить на колени Украину. Более того, в первые дни с начала широкомасштабной войны против Украины, китайское информационное пространство было просто переполнено российской пропагандой о "денацификации" Украины и "отверженном народе Донбасса", а проукраинский контент наоборот цензурировали.

С другой стороны, это большой вызов и риск самой Поднебесной. Безумному 70-летнему Путину, не выходящему из бункера, ничего терять. Он поднял ставки настолько, что отступать уже некуда. И устрашение Кремлем возможностью нажать на ядерную кнопку в Пекине должны воспринять всерьез. Ведь кремлевская пропаганда уже разгоняет дезу о том, что украинцы вроде бы делали "грязную" ядерную бомбу на ЧАЭС, которую россияне захватили, и в Харькове, который Путин полностью разбомбил.

Однако пока очень похоже, что Китай хочет воспользоваться экономическими санкциями, которыми США, ЕС и весь западный мир просто убивают российскую экономику. Не исключено, что Си Цзиньпин дождется, пока Путин продаст Китаю свой газ и нефть прямо за копейки. Ну и предоставит свои банковские платежные системы россиянам (конечно не бесплатно), потому что Visa и Mastercard ушли из РФ.

ТСН.ua уже писал, что у россиян есть своя система "Мир". Но ее принимают только 7 стран, и это очень неохотно. А другие страны активнее присоединяются к китайской платежной системе, чем к российской. Да и статистика вещь упрямая. BBC отмечает, что около 17% товарооборота между Россией и Китаем осуществляется в юанях. И, что самое интересное, нефть и газ сюда не входят. В прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком нефти в Китай и третьим по газу. Поэтому вполне вероятно, что зависимость России от китайской валюты, платежных систем и доброй воли Поднебесной просто поддержать Путину штаны, чтобы не упали, будет резко расти.

Между Россией и Украиной

Похоже, что у Украины появилось два посредника – это Израиль и Турция. Реджеп Тайип Эрдоган не перестает говорить с Путиным телефоном, а Нафтали Беннет даже лично летал в Москву. Но эти посредники, честно говоря, так себе. Хотя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Китай стать третьей стороной, которая может помочь прекратить войну.

Так, Владимир Зеленский сам просил их о помощи: "Я готов встретиться с Путиным в Стамбуле, Анкаре, где он пожелает".

Но следует помнить, что 15 февраля, за девять дней до широкомасштабного нападения России, Израиль заблокировал передачу американцами Украине систем "Железный купол". Ну, а Турция за восемь лет войны России против Украины так и не присоединилась к санкциям.

Израильская пресса, освещая секретный визит Беннета в Путин, делала ставку на Шаббат. Мол, он пожертвовал субботой, чтобы приехать в Кремль и говорить о мире. Как будто это что-то значит для Путина. The New York Times пишет, что Беннет летал в Москву вместе с министром жилищного строительства Зеевым Элькиным, предположительно выступавшим в качестве переводчика. Он родом из Харькова, в начале 1990-х иммигрировал в Израиль. Однако самое интересное, что его брат до сих пор живет в Харькове, который российские войска просто стирают с лица земли ракетно-бомбовыми ударами и артиллерией.

Даже британская разведка уже открыто говорит, что Россия прибегает к тактике Чечни и Сирии. Бомбардированием жилых кварталов Харькова, Мариуполя, Чернигова, Сум и других украинских городов Путин пытается сломать украинский моральный дух. Беннет просил открыть зеленые коридоры, чтобы вывезти из Украины евреев. Действительно, Путин может это пообещать, а сделать, как в Мариуполе и Волновахе в субботу, 5 марта, обстреляв коридоры для эвакуации. А в воскресенье, 6 марта, российские войска открыли огонь по гражданским в Ирпене Киевской области, когда те пытались выехать из города.

Переговоры с дьяволом

Третий раунд переговоров украинской и российской делегации может пройти уже в понедельник, 7 марта. По крайней мере, эту дату предложил Киев. Место сбора пока неизвестно. Украина будет говорить о прекращении огня. Россия уже начала вбрасывать месседжи о том, что хочет добиться от Киева ратификации какого-то документа. Очевидно о капитуляции.

Украина на это никогда не согласится. Наше войско это демонстрирует уже одиннадцать дней. Самые болезненные за всю историю санкции против России (а таких не вводили даже против СССР) уже избивают по российской экономике. Однако, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, нужно много времени, пока экономическое болото засосет Путина.

Хотя только на этой неделе рубль потерял треть своей стоимости, а россияне выстраивались в огромные очереди в IKEA, магазины с электроникой и другие западные продавцы (уходящие из РФ), чтобы хоть как-то спасти свои деньги от обесценения, Путин не прислушивается к экономическим советам, если в этом не будет абсолютной необходимости.

"Поэтому мы здесь не должны быть самоуверенными. Если все станет столь плохим и серьезным, и Путин начнет считать, что статус "великого государства России" в опасности, он может начать прислушиваться. Но к тому времени украинцам придется выиграть немало боев. А поскольку он фашистский диктатор, а для фашистских диктаторов военная мощь является важнейшим вопросом, снабжение оружием и боеприпасами для Украины должно стать номером один, потому что будущее Украины решается на поле боя, — это самое важное", — комментирует ТСН.ua Густав Грессель.

The Guardian пишет, что, наконец, Запад должен решить, как сильно он хочет победить Путина. Если сильно, то скоро санкции придется распространить на экспорт российской нефти и газа. Иначе европейские потребители будут финансировать военную машину Кремля.

По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, две недели назад многие предполагали, что после девяти дней войны с Россией положение Украины будет гораздо хуже. Но российская армия показала себя не так хорошо, как ожидалось. Отчасти это связано с эффективностью обороны украинских военных. Но россияне все еще обладают большой военной мощью, которую они могут развернуть.

"Трудно предсказать, как пойдет война. У России есть преимущество в военной силе, тогда как у Украины - в мужестве, преданности и решительности. И даже если российские военные победят украинских, это не будет легкая победа. России придется оккупировать страну с разъяренным и враждебным населением, и я ожидаю, что сопротивление будет продолжаться Вопрос в том, как и когда Кремль или русский народ осознают, насколько дорога будет эта война для России: много погибших российских солдат, реальная экономическая и финансовая боль и изоляция от значительной части мира. Надеюсь, они скоро это поймут и остановят это безумие", — заключает для ТСН.ua Стивен Пайфер.