"Друзья, опомнитесь!": секретарь СНБО Данилов заявил о российском сепаратизме на юге Украины

По словам Данилова, местные власти должны принимать непосредственное участие в борьбе с российским влиянием.

Российская Федерация накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

По его словам, местные власти должны принимать непосредственное участие в борьбе с российской пропагандой.

"Мне на пресс-конференции одна девушка задала вопрос о развертывании российской сети в Николаеве. Мэр города говорит: "Я ни на что влиять не могу". Знаете, это настолько странная позиция!" — высказался Данилов.

Секретарь СНБО убежден в том, что "все должны понимать, что сегодня в современном мире происходит, от депутата сельского, поселкового, городского совета до мэру такого города как Николаев".

"Друзья, опомнитесь! Россия — страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь разворачивать и влиять на выборы... Мы должны на корню все это прекращать", — продолжил чиновник.

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Он добавил, что с 1994 года наблюдал за российским влиянием в родном Луганске.

"Они, как хищники, начали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории. А сейчас кто-то говорит о "конфликте". О каком "конфликте" вы говорите, представители РФ? Это война с РФ, изнутри поддерживаемая людьми, для которых Путин до сих пор является тем, чем он для них является", — подытожил Данилов.

Ранее секретарь СНБО сравнил ситуацию на оккупированном Донбассе с концлагерем. Он отметил, что пока ОРДЛО находятся под российским влиянием, проводить выборы там нельзя.

"Право на владу": сепаратистские настроения в России распространяются на "втором южном фронте" Украины

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