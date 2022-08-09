Друзья Путина: на Западе хотят наказать Турцию за помощь России

По информации Financial Times, западные страны, в том числе и члены ЕС, рассматривают возможность введения карательных мер по торговле и финансам с Турцией.

Поводом стала вторая за месяц встреча Эрдогана с Путиным, да еще и в Сочи, куда турецкий президент ездил лично. Она заставила напрячься не только Украину. Да и лучше бы Эрдоган сначала посетил Бучу и Ирпень.

Уже ни для кого не секрет, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции. В Сочи Эрдоган и Путин договорились о расчетах за газ в рублях. На прошлой неделе The Washington Post сообщала, что Путин хочет добиться разрешения от Эрдогана на покупку долей в турецких нефтеперерабатывающих заводах. Это позволило бы России обойти западные санкции после того, как нефтяное эмбарго вступит в силу в конце этого года.

И это должно стать головной болью в первую очередь для США и ЕС, потому что Турция – страна-член НАТО и очень важный игрок в Черноморском регионе. Хотя здесь палка в двух концах: Турция до сих пор блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

В серии публикаций под названием "Друзья Путина" ТСН.ua будет рассказывать о странах, которые в условиях варварской кровавой войны против Украины помогают России так или иначе выйти из изоляции и обходить западные санкции. И в первой части мы расскажем о Турции.

Понять Эрдогана

Визит Эрдогана в Путин в Сочи 5 августа наделал немало шума.

Во-первых, за несколько дней до этого Эрдоган заявил, что Путин предложил ему сотрудничество по беспилотникам Bayraktar. Речь шла вроде бы об их совместном производстве в РФ. Хотя потом такая возможность официальная Анкара отрицала, однако для Киева этот вопрос стал холодным душем.

"Байракторы" в отношениях Украины с Турцией – это не просто ударные дроны, а символ надежной помощи Анкары в войне с Россией. Тем более, что вместе с Эрдоганом в Сочи летал и министр обороны Турции, что вызвало много вопросов. А с российской стороны в делегации был Кадыров, который, как известно, отвечает за вербовку наемников в Чечне, которые затем отправляются на войну против Украины.

Но уже в понедельник, 8 августа, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил: компания-производитель бизепилотчиков Baykar (что, кстати, принадлежит зятю Эрдогану) зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок под строительство завода для совместного производства "Байракторов".

Во-вторых, ни для кого не секрет, что Эрдоган примеряет на себя роль главного миротворца по урегулированию войны России против Украины. С одной стороны, это игра на противоречиях с Западом, потому что, как уже писал ТСН.ua, в Турции доминирует антизападная риторика. С другой стороны, Эрдоган хочет продемонстрировать, что он влиятельный игрок в регионе, особенно на фоне заключенного в Стамбуле зернового соглашения по разблокированию украинских портов. Хотя и она с подводными камнями, о чем подробно писал ТСН.ua.

Вместе с тем в разговоре с ТСН.ua старшая аналитика Центра исследований современной Турции Евгения Габер говорит, что не называла бы Эрдогана другом Путина, как и Турцию — другом России. Опросы общественного мнения в Турции указывают, что с огромным отрывом на вопрос "кто является другом Турции в международной политике" есть ответ "у Турции нет друзей".

"Что нужно России? Выход из международной изоляции, канал для коммуникации с Западом и Украиной, эрозия санкционного режима, возможность осуществления банковских операций и делать вид для россиян, что с Россией говорят не только бывшие коррупционные европейские политики (например, эксканцлер Германии Шредер — ред. ), но и лидер страны-члена НАТО. – объясняет Евгения Габер.

Что у сторон в рукаве

То есть у Турции и России есть интересы, которые сейчас можно реализовать за счет друг друга, параллельно имея весомые рычаги давления друг на друга. Официальная статистика Турции говорит, что годовая инфляция в стране достигла рекордных показателей – почти 80%. Эксперты говорят, что реальная инфляция намного выше. Хотя, по данным Bloomberg, на прошлой неделе международные резервы Турции выросли на 3 млрд долларов.

Издание утверждает, что деньги мог перевести "Росатом" на строительство АЭС "Аккую", которая, по словам Евгении Габер, является брендовым проектом для Эрдогана (там будет производиться 10% электроэнергии) и рычагом давления Путина на него. О строительстве этой АЭС Москва и Анкара договорились еще в 2010 году. Россия, как и в других странах, строит такие станции за свой счет. Турции было обещано $22 млрд. Однако первые $3 млрд, $5 млрд (цифры в СМИ отличаются) Россия перечислила только сейчас, на шестом месяце полномасштабной войны против Украины. Неудивительно ли?

Еще более странно то, как Турция и Запад в целом закрывают глаза на циничный ядерный терроризм, к которому прибегает Путин. И дело здесь не в ядерном арсенале, которым располагает Москва. В интервью ТСН.ua посол Украины в Японии Сергей Корсунский указывал, как "Росатом" за свои деньги строит АЭС в Египте. А дальше кремлевские эмиссары поехали в Нигерию, Эфиопию, Замбию и Мьянму. Все это ядерные технологии, десятилетия привязки к России и бесконечный ядерный шантаж. Так же как и с Запорожской АЭС, которую кафиры заменяли и уже угрожают взорвать.

Какие еще рычаги давления Путин имеет на Эрдогане? По словам Евгении Габер, Турции нужны бесперебойные поставки энергоресурсов. А учитывая, что почти 50% поступлений газа идет именно из России, газовый шантаж Москвы действует не только на ЕС, но и на Турцию. Есть и вопросы Сирии. Турции нужно проводить хотя бы ограниченную, но трансграничную операцию в Сирии против курдских террористов, на что нужно хотя бы неофициальное согласие Путина.

А какие же рычаги давления имеет Эрдоган на Путина? Ну, кроме того, что Турция – это вторая по мощи армия в НАТО и страна, контролирующая Босфор и Дарданеллы. Здесь можно сказать об одном значимом влиянии – это Южный Кавказ, который продолжает терять Россия, и чем активно пользуется Азербайджан при показательной поддержке Турции.

Речь о Нагорном Карабахе, где на прошлой неделе возобновились боевые действия после подписанного осенью 2020 года трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое должно было покончить с второй 44-дневной войной. Борьба идет за Лачинский коридор – дорога, которую контролируют российские военные-"миротворцы" (по соглашению от 2020 года их там должно быть 2 тыс., однако, возможно, Россия перебросила их на войну против Украины), что связывает Карабах с Арменией .

По результатам военных столкновений на прошлой неделе под контроль Азербайджана перешел ряд стратегических высот, позволяющих контролировать Лачинский коридор. И тут встает вопрос: а где собственно были российские военные, которые должны помогать Армении — союзнику по ОДКБ? Вопрос очень риторический, хотя очередное военное противостояние при Карабахе еще далеко до завершения.