"Друзья" Путина: почему кремлевский "фюрер" никак не доедет в гости до Ким Чен Ина в Пхеньян

Уже несколько дней подряд на Западе все только и говорят об исторической лекции военного преступника Путина, которую он прочитал уже бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, который открыто поддерживает Дональда Трампа. Интервью, которое, очевидно, задумывалось Кремлем, как пиар Путина внутри России перед его президентскими "выборами" 17 марта, и донесение определенных месседжей именно до американского избирателя Трампа, не выполнило поставленных задач. Вряд ли консервативные сторонники 45-го президента поймут двухчасовую лекцию о том, почему Украины "не существует". Но, к сожалению, они точно услышали призывы о готовности России к переговорам, мол, надо лишь прекратить поставки Украине оружия.

Но не успел Такер Карлсон вернуться из Москвы в США, как Дональд Трамп сделал очередное скандальное заявление. На митинге в Южной Каролине он вспомнил, как во время своего президентства угрожал поощрить Россию напасть на одного из европейских членов НАТО, чтобы те увеличили свои оборонные расходы. В Белом доме уже отреагировали, заявив, что "поощрение вторжения в страны ближайших союзников США со стороны кровавых режимов ужасно и ненормально, это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и американскую экономику внутри страны".

Это заявление прозвучало на фоне угроз со стороны Северной Кореи: Ким Чен Ын отказался от каких-либо мирных переговоров с Сеулом, угрожая оккупировать Южную Корею. КНДР уже давно оказывает России вооруженную поддержку для продолжения войны против Украины. А в ближайшее время Путин может поехать в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. Очевидно, Трамп не понимает, что таким образом поощряет того же Путина оказать КНДР такую военную поддержку, которая сделает вероятной атаку против Сеула. А у США есть прямые военные обязательства по защите Южной Кореи.

Каких негативных последствий нам ожидать от предстоящего визитом Путина в Северную Корею? Зачем он вообще туда едет? И ограничится ли Путин только посещением КНДР? Читайте об этом в тексте экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Анатолия Черныша специально для ТСН.ua.

Две диктатуры: последний раз Путин был в КНДР в 2000 году

Контакты между Москвой и Пхеньяном существенно активизировались на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. И это не вызывает особого удивления, ведь северокорейский диктатор Ким Чен Ын является одним из самых больших сторонников агрессивной политики России и идеологическим партнером для Путина. В условиях роста международной изоляции и проблем на фронте, Кремль вынужден искать тех, кто поможет сохранить им остатки международного авторитета (и помочь вооружениям, конечно), и идея обратить взор на "старого" дальневосточного партнера представляется отличным вариантом. После встречи Путина с Ким Чен Ином на космодроме "Восточный" (в Амурской области, недалеко от Северной Кореи, чтобы Ким Чен Ын смог добраться туда своим бронепоездом — ред.) 13 сентября 2023 года, привлекшей значительное внимание международного сообщества, ответный визит русский диктатор в Северной Корее становится вопросом времени.

Сама эта встреча была частью длительного турне корейского диктатора по российскому Дальнему Востоку, во время которого он также посетил Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел завод, на котором производятся российские истребители Су-35 и Су-57, а также Владивосток и аэродром Кневичи, где базируется российская стратегическая авиация. Ким Чен Ын проявил значительный интерес в российских военных разработках.

Встреча с Путиным не отметилась подписанием особых договоренностей, однако была достаточно помпезной и показательной, так как диктаторы хотели публично показать "прочность и перспективность" дружбы между их странами. Ким Чен Ын откровенно поддержал агрессивную войну Путина и высказал свое мнение по поводу "несправедливости" мирового порядка, и отметил роль России в борьбе за "правильное" будущее международного сообщества. Следует отметить, что в рамках этой встречи оба диктатора с высокой вероятностью заключили непубличные договоренности по поставкам северокорейского вооружения и боеприпасов в Россию в обмен на технологическую и гуманитарную поддержку КНДР по бору РФ. Эта встреча положила начало еще более активному взаимодействию между обеими диктатурами.

Особым 2023 год был еще и тем, что КНДР и Россия отмечали 75-летие установления дипломатических отношений. На этот счет 12 октября Пхеньян посетил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время своего визита он встретился со своим визавом Цой Сон Хи, с которым обсудил общие вопросы сотрудничества между РФ и КНДР. Уже 15 января 2024 года Цой Сон Хи прибыла с ответным визитом в Москву, где также встретилась с Лавровым и подтвердила готовность Северной Кореи развивать отношения с Россией еще больше. После этой поездки министерки иностранных дел КНДР начали появляться первые сообщения о возможном визите Путина в Пхеньян. Об этом заявили представители самой КНДР. Следует отметить, что в последний раз Путин посетил Северную Корею почти 24 года назад, летом 2000 года, во время начала своей карьеры диктатора. Поэтому повторный визит может иметь особое значение для обоих авторитарных государств.

Визит Путина в Ким Чен Ина: будут говорить об оружии

Особое значение визита может состоять в следующих факторах.

Во-первых, Москва и Пхеньян, очевидно, будут стремиться к большему идеологическому и политическому сближению на фоне роста нестабильности международной системы и взаимных негативных взглядов на государства Запада. Северная Корея будет оставаться важным идеологическим союзником для Кремля, особенно ввиду того, что Россия пытается перенести российско-украинскую войну в дискурс глобального противостояния с Западом. Безусловная поддержка Пхеньяном российской агрессии очень сильно играет на руку Кремлю, а сама Северная Корея также нуждается в идеологическом союзнике, чтобы побороть собственную международную изоляцию и иметь возможность более уверенно проводить свою агрессивную политику. Конкурентом России в этом отношении, как ни странно, является КНР, которая тоже имеет существенные рычаги влияния на КНДР посредством гуманитарной поддержки и торговли. К тому же Китай заинтересован сохранять больший контроль над Пхеньяном, чтобы потенциально сдерживать агрессивные выпады КНДР, которые могут привести к обострению нестабильности на Корейском полуострове. Новая неконтролируемая война вблизи китайской территории вряд ли будет выгодна Пекину. С другой стороны, своей более агрессивной по сравнению с Пекином внешней политикой Москва привлекательнее для Пхеньяна, а дальнейшее наращивание политической коммуникации будет способствовать нагнетанию антизападного дискурса в целом.

Во — вторых, Россия захочет и дальше наращивать поставки разного рода оружия и амуниции из Северной Кореи. Пока уже существуют подтверждения американских властей и украинского правительства, что Россия использует оружие КНДР в своей агрессии против Украины. Во время массированного ракетного обстрела Украины 2 января одна из ракет, которой россияне атаковали Харьков, была ракетой малой дальности, произведенной в КНДР, что подтвердила экспертиза. Также поступает много информации об использовании Россией северокорейских снарядов, поставляемых КНДР в большом количестве. То есть, у РФ и КНДР уже есть непубличные договоренности о поставках оружия, а во время предстоящего визита Путина вопрос дополнительных поставок, скорее всего, будет в повестке дня.

Как ни странно, передача оружия России также может быть выгодна Пхеньяну. Это позволяет КНДР опробовать оружие непосредственно на поле боя при использовании россиянами, выявить преимущества и недостатки и сделать соответствующие выводы по его улучшению. Также Пхеньян может получать от России новые технологии для развития своего ВПК. Это важно, потому что КНДР продолжает наращивать усилия по развитию собственной армии и берет курс на еще более агрессивную внешнюю политику, теперь уже исключая возможности "мирного воссоединения" с Республикой Корея. В первую очередь КНДР проявляет интерес к разработкам России в аэрокосмической отрасли, потому что стремится повысить эффективность своих баллистических, в том числе аэробалистических ракет.

В конце концов, Россия может потенциально помочь с решением экономических и гуманитарных проблем внутри КНДР. Северная Корея находится в состоянии перманентного экономического и гуманитарного кризиса из-за международной изоляции и нуждается в постоянной помощи своих партнеров. В этой сфере лидирует Китай, однако у России также есть существенные возможности "протянуть руку помощи" Пхеньяну. Вероятно, во время предстоящего визита Путина значительное внимание будет привлечено и к этому вопросу, в частности могут быть заключены дополнительные договоренности по экономическому и технологическому сотрудничеству, поставкам природных ресурсов и продовольствия. Учитывая затруднительное состояние экономических контактов между Россией и КНДР в прошлом, новые экономические договоренности могут очень пригодиться Пхеньяну.

Не только Северная Корея: Путин может совершить "азиатское турне"

Следует отметить, что поездка Путина в КНДР может иметь еще большее значение лично для российского диктатора. В частности этот визит, если он состоится в ближайшее время, мог бы быть большим плюсом в "предвыборной кампании" Путина. В последние месяцы он значительно активизировал международную деятельность, совершив визиты в ряд государств, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии. Визит в КНДР мог бы помочь имиджу Путина как активного и инициативного "лидера" во внешней политике, который якобы пытается популяризировать Россию и искать "новых союзников" в кризисное время.

В этом контексте также вполне вероятно то, что Путин может не ограничиться посещением только Северной Кореи. "Турне" по азиатским государствам-партнерам России может способствовать усилиям РФ по преодолению международной изоляции и повысить видимость кремлевского режима на международной арене. Среди приоритетных государств "турне", кроме КНДР, обязательно были бы КНР, Вьетнам и, возможно, Индия. Такая поездка могла быть важной еще и повышением авторитета России в БРИКС, в который как раз и входят Индия и Китай. В 2024 году Россия как раз председательствует в этом объединении, поэтому для Кремля очень важно показать свою инициативность и готовность видеть дальнейшее будущее БРИКС. В частности, Путин также может использовать этот визит и для большего продвижения своих нарративов по поводу российско-украинской войны, потому что Индия и Вьетнам занимают противоречивую, как они считают прагматическую, позицию по войне России против Украины.

В целом возможный визит Путина в КНДР может быть не только зеркальным политическим шагом на приезд северокорейского диктатора в Россию, но и важным элементом укрепления сотрудничества двух диктатур. Наиболее существенным вопросом, который может негативно влиять на российско-украинскую войну в этом контексте, является возможность увеличения военных обменов между Россией и КНДР, и дополнительных поставок северокорейского оружия в армию РФ. Существует определенная вероятность, что Путин не ограничится посещением только Северной Кореи, но и совершит одновременные визиты в Китай, Индию и другие государства Азии, что может быть очень важным для повышения авторитета России среди других государств и борьбы с международной изоляцией.