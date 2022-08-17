Друзья Путина в Европе: кто это, что мы о них знаем и как меняется ситуация

Незадолго после 24 февраля все мы уверенно говорили о Германии, Франции, Италии, с недавних пор о Венгрии, и конечно же Сербии.

Но все очень быстро меняется. Макрон уже не звонит Путину, Шольц тоже вынужден дистанцироваться от Кремля, хотя ему это тяжело дается, а президент Сербии Александр Вучич признает, что его стране нужно гармонизировать свою политику с Брюсселем, учитывая и антироссийские санкции, когда дело дойдет до вступления в ЕС,

Пока одни лихорадочно скупают российские энергоносители с большим дисконтом, в Европе цена газа достигла $2400 за тысячу кубов. И это в разгар закачки топлива на отопительный сезон. А Москва дальше нагнетает панику, заявляя, что цены этой зимой могут перевалить за $4 тыс. На это и расчет Путина: заморозить Европу, особенно наиболее зависимые от российского газа страны, чтобы там начали шататься действующие правительства.

В первой части о друзьях Путина мы уже подробно писали о действующей политике Турции, которая является членом НАТО, относительно России. Во второй части ТСН.ua рассказывает о странах Европы, на которых ставит Кремль.

Немецкая (не)стабильность

"Это война Путина", считает Олаф Шольц, потому не поддерживает идею полного визового эмбарго для россиян. Хотя ЕС все же обсудит этот вопрос в конце августа, а большинство стран-членов, граничащих или близких к России, уже ограничили выдачу виз.

Однако Шольца уже не поддерживают немцы. Свежие соцопросы свидетельствуют, что на первом месте вицеканцлер Роберт Габек с 26% поддержки, как и его партия "Зеленых", также имея 26%. Сам Шольц на втором месте с 22%, а его Социал-демократическая партия (откуда так и не исключили российского агента влияния, эксканцлера Герхарда Шредера) имеет 18%. СДП даже опередил блок ХДС/ХСС (ХДС – родная партия Ангелы Меркель), занимая более воинственную позицию по отношению к России.

Шольц пытается сделать все, чтобы спасти и себя, и собственную партию и страну от холодной зимы. Чтобы понять, большой ли градус паники в Германии, которая готовится к морозам без российского газа, и насколько он обоснован, нужно принять во внимание две вещи: государство выкупило 30% крупнейшего немецкого импортера газа Uniper за 15 млрд евро, а Шольц предупреждает, что семь из 4-х человек получит платежку на 200-300 евро больше.

Германия десятилетиями "сидела" на дешевом российском газе. Та же Uniper имела прямой долгосрочный контракт с "Газпромом", покупая топливо в разы дешевле других. Хотя сейчас хранилища Германии и заполнены уже на 75% (на две недели раньше установленного срока), доля ее промышленности остается неопределенной. "Газпром" продолжает "сушить" европейский газовый рынок.

Шольц даже делал фото с печально известной газовой турбиной, с которой "Газпром" разыграл целый концерт, снизив прокачку газа по "Северному потоку-1" до 20%, потому что, мол, без турбины газопровод не может нормально работать. Берлину пришлось даже надавить на Канаду, чтобы здешний Siemens в обход санкций отдал россиянам эту турбину по ремонту.

"Газпром" не хочет ее забирать, ссылаясь на нехватку каких-либо документов. Однако, как бы Путину ни хотелось, даже в таких сверхсложных условиях Германия вряд ли пойдет на запуск опального "Северного потока-2", даже если "Газпром" полностью остановит работу "Северного потока-1". Однако станет ли политика Берлина более благосклонной к Украине и непримиримой по отношению к России? Наверняка это произойдет только после того, как Путин полностью перекроет газовый вентиль.

Тогда умрет и печально известная немецкая Ostpolitik (укротка агрессоров через тесные экономические связи), которая достигает 1970 года. Тогда и Шольц перестанет делать селфи с газпромовской турбиной, не являющейся уровнем канцлера, а правительство начнет честно говорить с обществом. Тогда, возможно, и Бундесвер откроет свои запасы оружия для Украины. Пока же в Германии стартовала правительственная социальная кампания, пропагандирующая экономить энергию, прикручивать батареи до 19 градусов зимой и принимать душ вдвоем.

Венгерский Трамп

Наверное, наиболее явным и преданным другом Путина в ЕС является венгерский премьер Виктор Орбан. Его последние заявления ошеломили не только Киев, но и Брюссель. Во время ежегодного выступления в Румынии Орбан наговорил о "несмешанной расе венгров", призвал ЕС и НАТО прекратить поставки оружия Украине, а с Путиным сказал нужно договариваться, потому что Запад должен признать, что Украина не выиграет войну.

Все это скорее напоминает заявления кремлевских пропагандистов, чем премьера Венгрии – страны-члена ЕС и НАТО, не правда ли? Правительство Орбана накачивает венгров ненавистью ко всему западному. Нельзя сказать, что венгры пророссийские. Соцопросы свидетельствуют, что 52% населения страны считают Путина военным преступником. Однако чего же не сделаешь ради дешевой российской нефти и газа, ведь инфляция не обошла и Венгрию, где тарифы и цены на топливо поползли вверх.

Именно об увеличении поставок российских энергоресурсов глава венгерского МИД Петер Сиярто и ездил договариваться до Москвы, открыв ящик Пандоры. Он стал первым министром иностранных дел из стран ЕС, кто съездил в Россию, которая в полной изоляции. Как известно, нефтяное эмбарго ЕС, которое должно заработать до конца текущего года, не распространяется на нефтепровод Дружба, которым Венгрия получает российскую нефть. А газ, как известно, с конца прошлого года Венгрия получает "Турецким потоком" в обход украинской ГТС.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, венгерское правительство, похоже, окончательно теряет связь с европейской реальностью, и вероятность жесткого приземления после сладких предвыборных обещаний Орбана очень высока. Уже сейчас очевидно, что из-за систематических нарушений европейских норм ЕС будет существенно урезать финансирование Венгрии. А в условиях, когда форинт в крутом пике цены на энергоносители растут, а коммунальные платежи не удается заморозить на приемлемом уровне, это будет больно.

"Орбану надо бы опомниться, но он играет ва-банк. Поддержка России и надежды на возвращение к власти в США Трампа – основной расчет Орбана. И если на смену власти в США еще нужно подождать, то Россия уже здесь, рядом, готова помочь Лишь бы Венгрия и в дальнейшем капостила как Украине, так и ЕС.С ЕС это легче предупредить, а вот у Украины есть риски, которые будут возникать на пути евроинтеграции, прежде всего в части прав меньшинств, которыми Будапешт спекулировал и поныне. интенсивными темпами пытается выполнить требования ЕС (чтобы начать переговоры о вступлении – ред.), Венгрия будет особенно тщательной в своих оценках украинского прогресса и потребует уступок, конечно, хочется надеяться на лучшее, но в условиях, когда даже наши друзья из Польши потеряли влияние на Орбана, Венгрия может стать существенным критиком европейского развития Киева, а в Москве этому будут аплодировать и готовить очередные награды для верхушки "Фидес" (партии Орбана – ред.)", — заключает влияние политики Орбана для ТС Н.ua Сергей Герасимчук.

Италия и Франция

Уже почти три месяца Макрон не говорил с Путиным по телефону. И вряд ли уже после заявления об "одном из последних имперских колониальных государств" в адрес России. Хотя только за первые пять месяцев этого года таких звонков было аж 19, а каких-то три года назад, в августе 2019-го, Макрон принимал Путина в своей летней резиденции на Лазурном побережье.

Во-первых, заявление об имперском колониализме Макрон сделал, находясь с визитом в Бенин (страна на западе Африки). Россия существенно подпортила интересы Франции в странах Африки, которые являлись ее бывшими колониями, особенно в Мали, откуда вышли все французские солдаты. Именно поэтому Макрон отправился в турне по странам Африки сразу после Лаврова, который ездил агитировать покупать российское и ворованное украинское зерно.

Во-вторых, наверное, именно после посещения Бучи и других городков на Киевщине в июне, Макрон и изменил свое мнение о возможности убедить Путина путем переговоров и телефонных звонков. В конце концов, парламентские и президентские выборы уже тоже позади, поэтому не надо соревноваться за благосклонность пророссийского электората с явными ценителями Кремля.

К тому же, Франция, в отличие от Германии, заранее подумала об альтернативных источниках поставок газа и нефти, подписав соответствующие соглашения с ОАЭ. А Италия, также считавшаяся дружественной России страной ЕС, — с Алжиром. Однако официальный Рим еще может подбросить Киеву сюрпризы.

Италия тоже оказалась в эпицентре пророссийского цунами. Наверное, все украинцы слышали о головокружительном падении правительства Марио Драги. Именно он вместе с Шольцем и Макроном в июне приезжали в Киев. По слухам, они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, но услышали категоричное "нет".

Вероятно, это просто совпадение, но сразу после этого и пошатнулось итальянское правительство. По крайней мере, все политические противоречия вышли в публичную плоскость. Апогеем стала громкая отставка правительства Драги, которое с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживало Украину, в отличие от его коллег по коалиции.

В мае лидеру популистской "Лиги" Маттео Сальвини, по сообщениям итальянской прессы, посольство РФ в Италии даже покупало билет в Москву для обеда с Лавровым и Медведевым, а бывший премьер и друг Путина Сильвио Берлускони по меньшей мере разговаривал с ним по телефону. Вишенкой на торте стало расследование La Stampa о встрече работника российского посольства в Италии с советником "Лиги", где предположительно обсуждался распад коалиции и отставка правительства Драги, на базе документов, полученных от итальянской разведки.

Эту бурю Италия уже пережила. И, кстати, она никоим образом не отразилась на рейтингах популистов, той же "Лиги", которая оказалась в эпицентре скандала. По словам кандидата исторических наук, доцент кафедры международных отношений Киевского университета им. Гринченко Виктории Вдовиченко, сказываются отпуска, которые для итальянцев сейчас важнее, чем политические перипетии.

Хотя, по словам экспертины, это на самом деле и вызывает больше всего вопросов: а где же реакция итальянского общества на заявления о вмешательстве иностранного государства в дела их правительства? Похоже, итальянцы подумают об этом завтра, а точнее – 25 сентября, когда пойдут на избирательные участки.

"Италия продолжит предоставлять вооружение Украине. Проблема лишь в том, что эти поставки могут замедлиться. Тем не менее, все будет зависеть от состава правительства. Оптимистично то, что партия Джорджии Мелони "Братья Италии", которая как раз поддерживает предоставление Украине вооружений, уверенно держит первенство", — заключает для ТСН.ua Виктория Вдовиченко.