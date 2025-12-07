"Друзья, ставшие врагами": как новая стратегия США расколола Запад

Как Трамп давит на Киев, а Европа готовит план «Б» / © White House

Друзья, ставшие врагами. И враги, названные друзьями! Так восприняла ошеломленная Европа новую стратегию нацбезопасности, провозглашенную Вашингтоном. В случае с Трампом показывать свое возмущение неэффективно, поэтому европейские лидеры публично напоминают ему, что Европа является самым близким союзником, а не проблемой Штатов. Из-за океана уже раздается голос тех, кто непублично озвучивает реальные намерения команды Трампа.

Президент Зеленский на этом фоне уже завтра летит в Лондон на встречу с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

А как на этой неделе разворачивались дипломатические бои вокруг войны на Украине сразу на трех континентах, рассказала корреспондентка ТСН.Недели Ирина Прокофьева.

Черные машины на дипломатических номерах одна за другой подъезжают к штаб-квартире НАТО, когда в Брюсселе еще темно. Из них выходят руководители дипломатий стран Североатлантического альянса. Профессиональные улыбки, но в глазах тревога, которую не скрыть от камер.

Встреча здесь, как и речи, была запланирована полгода назад. Впрочем, все пришлось писать заново через так называемые мирные переговоры, которые одновременно продолжались на трех континентах. Майами, Брюссель, Париж, Москва, Дублин. Борты с делегациями туда-сюда курсировали через океан в поисках справедливости или мира для Украины. Пока эти два понятия не имеют между собой ничего общего.

В штате Флорида, где всегда светит солнце, в день приезда украинской делегации дождит. Госсекретарь Марко Рубио шутя бросает — к сожалению, США не могут контролировать все.

Впрочем, недавно главный дипломат Соединенных Штатов не смог проконтролировать и мирный план для Украины из 28 пунктов, который в прессе назвали российским и наскоро переписывали в Женеве европейцы. Именно с ним украинская делегация прилетела в Майами. Рустем Умеров на камеры показывал оптимизм.

«Мы обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, неповторение агрессии против Украины, состоятельность Украины, как отбывать Украину. И мы благодарим за усилия Соединенных Штатов и их команду за помощь нам», — заявлял секретарь СНБО.

Впрочем, язык тела не скрыть. Мировые медиа облетели фото с этой встречи. Скрещены на груди руки заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

© Getty Images

Неудовлетворенное лицо Стива Уиткоффа. Заинтересованный взгляд Марка Рубио.

Этот раунд переговоров длился около 5 часов. И на нем Соединенные Штаты пытались донести до украинцев позицию россиян — Силы обороны должны выйти из Донбасса. Украина настаивала на невозможности такого сценария. Эти коррективы в плане на следующий день спецпосланник Уиткофф представит в Москве.

Неизменный кремлевский гид Кирилл Дмитриев ведет дорогих гостей в ресторан, угощает кафе, олениной и перепелами. А еще посекунчики — название напоминает своеобразный кулинарный троллинг для американцев. Вместе они гуляют по Красной площади и только к вечеру попадают в Путин.

Спецпосланник Уиткофф приветливо улыбается на камеры, в отличие от фотографий с украинской делегацией. Наличие Кушнера, по мнению Трампа, должно было придать хоть немного объективности к этой атмосфере очарованныя Уиткофа. Пять часов переговоров подошли к концу после полуночи. И, судя по российским источникам, превратили США из модератора переговоров — в курьера для передачи слов Путина.

Но готовность к роли курьера администрации Белого дома для Европы сейчас реально неприемлема. Путину не понравились гарантии безопасности Украины, утвержденные президентом Зеленским и европейской коалицией в Париже. Там, в частности, речь идет об обеспечении Украины всем необходимым на поле боя, месте Европы за столом переговоров и замороженных российских активах. На что Путин пригрозил Европе уже новой войной.

Союзники должны о многом поговорить, но вопросы поддержки Украины и российской агрессии против нашего государства, а также Европы должны быть центральными. Так Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, охарактеризовал встречу министров иностранных дел стран-членов Альянса.

«Европа не может согласиться на новую „Ялту“ и перекройку границ силой» — один за другим натовские главы МИД делают схожие заявления. Стандартное беспокойство переросло в полноценный страх, что будущая безопасность Европы решается здесь и сейчас. А Путин хочет завершить войну с выгодой. И это ясно заметно в заголовках местных газет.

Причем перспективы жить по новым путинско-трамповским правилам пугают не только людей в высоких креслах, но и простых европейцев. В центре рождественского Брюсселя и обсуждаем заголовки газет с парой из Великобритании и бельгийцем Эмилем.

«Мы должны быть очень хорошо информированы, чтобы не подвергаться влиянию фейковых новостей. Россияне влияют на политическом уровне, они поддерживают некоторые партии, которые играют на вопросах миграции, используют социальные медиа. Но мы на 100% вас! Мы сильнее с вами», — заявил Эмиль.

Эти простые голоса с улиц должны учитывать национальные правительства. Поэтому на совете Украина-НАТО наперебой заявляют о поддержке нашего государства — деньгами и оружием.

«То есть все ощущают критичность момента и необходимость принятия практических действий именно сейчас. Не завтра, не послезавтра, а сегодня, чтобы стабилизировать фронт, укрепить украинскую позицию. Никаких компромиссов с украинским суверенитетом», — заявил глава МИД Андрей Сибига.

Упоминание Сибиги о суверенитете — не случайно. Ведь это и есть один из элементов безопасности, который украинская делегация проговаривает с американцами и на котором акцентировался Марко Рубио. Один из элементов суверенитета — это определение пути Украины по самой Украине, в том числе и к НАТО. Пока в Вашингтоне это слышат. Но надолго ли? Особенно, учитывая готовность Белого дома разрушать все, что держало мир в мире до сих пор.

Отсутствие Марка Рубио в Брюсселе — то есть на месте, где было больше возможностей поговорить об очертаниях мира именно с европейскими союзниками — заметили все. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте даже пытался успокоить прессу, наперебой спрашивавшую, стоит ли рассматривать это как демарш США с НАТО?

«Он (Рубио — Ред.) очень упорно работает над мирным процессом в Украине. Я считаю вполне приемлемым, что его здесь нет», — успокаивал Рютте.

Этот оптимистический ответ явно испортили опубликованные в издании Spiegel записи стенограмм телефонного разговора между лидерами Украины, Финляндии, Германии Франции и генсеком НАТО. В них говорится, что США могут предать Украину в вопросах территории и гарантий безопасности.

Днем позже Белый дом опубликовал на своем сайте новую стратегию национальной безопасности, где цели Соединенных штатов прямо противоречат целям НАТО. Ведь восстановление дипломатических и торговых отношений с Россией — приоритет их нацбезопасности.

То есть, в тот момент, когда европейская часть НАТО готовится от России обороняться, США готовятся с ней дружить. Более того, США хотят вводить в ЕС демократию, потому что там якобы она исчезла.

К тому же, по данным издания «Блумберг», американские чиновники начали давить на Европу, останавливая распределение замороженных российских активов. Хотят похоронить идею выдачи репарационного кредита. В столице ЕС уже придумали план «Б». Там собираются печатать евробонды. Орбан, конечно, против, и вариант его обойти есть.

Еще одна хорошая новость, что до конца года Европа обеспечит Украину оружием, покупаемым у США по программе PEARL. Надежды на то, что она будет продолжена в 2026 году, выразил натовский генерал Майк Келлер.

Несмотря на всю сложность переговоров, Дональд Трамп не оставляет идеи давить на Украину.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, наиболее чувствительные вопросы в ныне обсуждаемом мирном плане — взяты в скобки и оставлены на рассмотрение лидеров.

Какие именно это пункты — украинский дипломат не сказал. Впрочем, очевидно, что это вопрос территорий и выборов. Из разговоров в Брюсселе становится ясно, что уважения к границам больше нет ни в России, ни в Соединенных штатах. Но почему Путин так настойчиво стремится получить каждый метр Донбасса и максимальную настойчивость по отношению к выборам?

Если пакт Уиктоффа-Дмитриева удастся, Зеленский может стать последним президентом, говорящим от имени всей Украины, в составе которой есть Донецкая и Луганская области. Все последующие будут выбираться без голосов Донбасса. И Кремль мечтает зафиксировать такую реальность — а США готовы согласиться на мир, где границы приобретаются силой.