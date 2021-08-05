Друзья закопали на свалке, а мать 17 лет ждала сына: в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня

Друзья закопали на свалке, а мать 17 лет ждала сына: в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня

Парень загадочно исчез еще 17 лет назад.

В селе Гнилички Тернопольской области нашли вероятно останки 16-летнего парня, который пропал еще 17 лет назад. По предварительным данным, парня убило током, а его друзья, испугавшись ответственности, закопали его тело.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

Трагедия произошла еще 17 лет назад. Тогда загадочно исчез 16-летний парень, его останки нашли только в августе 2021 года.

По предварительным данным, погибший вместе с друзьями воровал металл из трансформатора и 16-летнего парня ударил ток, из-за чего вероятно он и умер.

"Пока мы рассматриваем это, как версию, потому что еще предстоит экспертиза. Несколько дней назад полиция получила информацию о том, что один из участников тех событий рассказал жителю села о смерти парня. Этот человек захотел признаться, где он спрятал труп. Сначала мы искали в одном месте, потом в другом. Затем он нам показал еще третье место, где мы и нашли останки человека. Как версию, мы рассматриваем тот вариант, что парня мог убить ток, однако только экспертиза покажет, кому принадлежат найденные останки и, какова причина смерти", — пояснил нам Сергей Крета.

В Facebook Андрей Савчук сообщил, что один из участников тех событий признался, что друзья юноши сожгли его одежду и закопали на свалке.

"Недавно один из участников этого трагического дела рассказал и признался, что Юру убило током. Друзья погибшего испугались. Они его раздели, а вещи сожгли сам труп зарыли в мусоре", — сообщил Андрей Савчук, который опубликовал видео того, как нашли останки погибшего.

На видео рассказали, что мать покойного Юрия 17 лет верила, что ее сын жив и он вернется.

В полиции ТСН.ua также сообщили, что открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Напомним, человеческий череп и кости нашли среди строительного мусора под Львовом.

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