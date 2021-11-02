"Друзья заснули": подробности тройного ДТП с семью пострадавшими в Ровно

За рулем машины, спровоцировавшей аварию, находился 25-летний житель Ковеля.

В Ровно расследуют тройное ДТП. Там машина вылетела на встречную, на скорости протаранила другую легковушку так, что она от удара перевернулась, потом влетела еще в одно авто, а остановили ее только светофор и металлический забор.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 2 ноября.

Как все происходило, зафиксировала камера наблюдения. Виновник как раз въезжал в город с трассы и заехал на встречку, где двигались две машины. В результате пострадали семь человек. Среди них трое детей. Правда, после осмотра медики их отпустили. А вот 26-летнего пассажира из перевернувшегося автомобиля госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и вывихом плечевого сустава.

За рулем машины, спровоцировавшей ДТП, находился 25-летний житель Ковеля. Говорит, с двумя товарищами возвращался из Житомира домой. Друзья, мол, заснули, а в какой-то момент и он сам закрыл глаза. Тогда и потерял контроль над автомобилем.



"Я не употребляю, вот на секундочку уснул, и такое случилось. Устали, это усталость. Надо было становиться отдыхать, моя вина. Единственное, что я благодарю Бога, что все живы", — рассказывает виновник ДТП Евгений Сукач.

В результате ДТП в Ровно пострадали семь человек | Новости Украины

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