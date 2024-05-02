ДТП "без водителя": судью с бутылкой алкоголя обнаружили на пассажирском сиденье

Эта история оставалась в тени, пока журналистам в руки не попало интересное видео: ДТП, на пассажирском сиденье – судья с бутылкой, а на водительском – никого, словно призрак водил автомобиль. Судья говорит, что не знает, кто был за рулем, и есть нюанс, раньше патрульные его уже ловили не совсем трезвого. В каком суде "рулит" пассажир из загадочного авто и как оправдывается сам судья, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Загадочное ДТП в Житомирской области

Эта история не получила огласки, хотя ДТП с участием судьи произошло еще в феврале. Возможно, это не стало известно, так как в аварии пострадал сам судья и его автомобиль. Но есть нюанс. До сих пор загадкой остается, кто был за рулем машины, потому что когда на место приехали правоохранители, тот сидел позади водительского места и с бутылкой в руках и вспомнить, кто же был за рулем, мужчина не смог. Не поднимая головы и растягивая слова, лишь сказал, что водитель скрылся и не знает даже его фамилии. Также в видео примечательно, что на водительском месте сработала подушка безопасности, она вся в кровавых пятнах.

Соответствующее видео попало в руки журналистов Следствие.инфо. Журналисты отмечают, что ДТП произошло еще 11 февраля этого года около 20.30 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Болярка Житомирской области. Кроме того, из собственных источников медийщики получили запись с видеорегистратора судейского автомобиля, где видно, как машина взлетает в кювет.

Что говорят в полиции

Судья цел, а вот его авто после этого ДТП не очень. На видео видно, что машина застряла среди деревьев и повреждена со всех сторон. В житомирской полиции говорят, что по факту из-за отсутствия криминала и пострадавших уголовное дело не открывали, и отмечают – причиной ДТП стало несоблюдение ПДД.

Журналисты пообщались и с самим судьей, он уверяет, что за рулем его не было.

Комментарий судьи и что о нем известно

На уточняющий вопрос, кто же был за рулем того вечера, судья отказался отвечать по телефону, а встретиться не может, потому что взял отпуск. А теперь знакомьтесь, это Роман Борисюк и он судья Житомирского апелляционного суда. После аварии мужчина не растерялся и сразу же восстановил автопарк. Уже через несколько недель после аварии судья купил точно такой же автомобиль, который попал в ДТП. Для этого в марте Роман Борисюк взял в кредит 775 тыс. грн и приобрел новую машину Nissan X-Trail 2023 выпуска за более чем полтора миллиона гривен.

Кроме этого, в своей декларации Борисюк указал, что в 2023 году он получил 2 миллиона 300 тысяч гривен судейской зарплаты. А его жена, Марина Петровская – кстати, тоже судья, но в Королевском районном суде г. Житомира в прошлом году заработала более миллиона гривен. Кроме того, супруга указала в декларации, что на двоих с мужем они имеют несколько земельных участков, две квартиры и два дома, а также нежилое помещение.

Но это не все интересные вещи о Романе Борисюке, ведь его ловят полицейские не впервые и даже не второй раз. Журналисты обратили внимание, что в реестре судебных решений есть информация, что в ноябре 2020 года полицейские Житомирщины уже составляли админпротокол на судью из-за нарушения правил дорожного движения за пересечение сплошной линии дорожной разметки при переустройстве из крайней левой в крайнюю правую полосу и оштрафовали мужчину на 2 грн. Но Борисюк обратился в суд, который по результатам рассмотрения материалов дела пришел к выводу, что на видеозаписи не отражен момент нарушения судьей ПДД, поэтому тогда постановление было отменено.

Но в декабре снова в 2020 году судья еще раз попался, тогда житомирские патрульные составили на судью административный протокол ч. 1 ст. 130 КУоАП, то есть за вождение в состоянии алкогольного опьянения. исследование показало, что в крови было 0,27 промилле алкоголя – это стадия легкого опьянения и направили дело в суд.

Ходатайство от Борисюка

Однако судья Борисюк ходатайствовал о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы, постановившей вообще отсутствие алкогольного опьянения. Судя по тексту определения суда, производство было закрыто, "в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения".

Громкие дела с другими судьями

В целом, в Украине есть несколько резонансных дел о ДТП с участием судей. До сих пор тянется дело судьи Тандыра, подозреваемого в наезде на нацгвардейца Вадима Бондаренко прямо на блокпосту в ночь на 26 мая 2023 года. Парень в результате ДТП погиб. 24 апреля 2024 г. Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности.

Уловки во время судебного процесса

Но приговором по этому делу пока и не пахнет. До этого семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко 20 ноября подала заявление в Святошинский суд города Киева об аресте имущества обвиняемого. Однако подсудимый в перерыве между судебными заседаниями 6 декабря успел расстаться со своей супругой и произвести раздел имущества.

Остановил судью – остался без работы

А недавно из-за остановки судьи уволили с работы патрульного. Как указано в материалах дела, Александр Рыбалко с января 2022 года служил полицейским взвода №2 роты №3 батальона управления патрульной полиции в Тернопольской области. 31 сентября 2023 года вместе с сотрудником он нес службу на трассе Стрый – Умань – Днепр – Изварино.

В полдень в пределах села Смыковцы Тернопольского района патрульный остановил автомобиль Mercedes-Benz ML 350 и оказалось, что за рулем не простой водитель, а председатель Тульчинского районного суда Винницкой области Сергей Ковганич. Александр Рыбалко объяснил, что остановил автомобиль из-за превышения скорости. К слову, вместо разрешенных 50 км в час судья ехал более 100, что зафиксировало устройство Трукам. По требованию патрульного Сергей Ковганич предоставил паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и удостоверение главы Тульчинского районного суда Винницкой области.

После этого полицейский сообщил, что рассматривает административное дело о нарушении ПДД и отметил, что на время разбирательства водитель Mercedes-Benz ограничен в передвижении. Председатель суда с аргументами патрульных не согласился, сел в автомобиль и уехал с места инцидента. Позже патрульные догнали водителя до принудительной остановки и задержали его за бегство с места остановки, надев на судью наручники и доставили в управление полиции. Но есть нюанс, согласно закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" судья неприкосновен и без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан.

Из-за этих нарушений следователи сообщили патрульному Александру Рыбалко о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся применением "специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего" по ч. 2 ст. 365 УК. В суде патрульный свою вину признал частично. Он отметил, что задержал водителя Mercedes-Benz неправомерно, поскольку он судья, впрочем настаивает, что факт того, что тот нарушил ПДД — никуда не девается. По его словам, вместо разрешенных 50 км/ч. судья ехал 110 км/ч. Это нарушение зафиксировано устройством TruCam.

Детали истории

Патрульный на суде добавил, что во время проверки документов судья вел себя вызывающе и агрессивно, поэтому он не успел рассмотреть его документы. После бегства с места остановки судья не реагировал на требование патрульных остановиться, поэтому они были вынуждены обогнать автомобиль нарушителя и перекрыть проезд. О том, что Сергей Ковганич — судья, как утверждает Александр Рыбалко, он узнал уже в отделении.

Патрульные так и не смогли передать нарушителю материалы админдела, ведь после увольнения из полицейского участка он снова проигнорировал их, сел в авто и уехал. Сергей Ковганич в суде отрицал нарушение ПДД и отметил, что патрульные знали, что он судья и что его задержание с наручниками является нарушением. Он утверждает, что уехал с места остановки, поскольку патрульные вели себя неоднозначно и после проверки документов направились в служебный автомобиль. Но посмотрим, что зафиксировали бодикамеры.

Патрульного уволили! А судью не привлекут к ответственности?

Впоследствии сотрудники ГБР на суде обнародовали видеозаписи из нагрудных патрульных камер, на которых подтверждается, что полицейские на момент задержания знали, что водитель-нарушитель является судьей. Но на видео зафиксировано, что судья знал, что в отношении него начато рассмотрение дела и что он не должен покидать место инцидента. Однако, учитывая обстоятельства дела, судья Тернопольского горрайонного суда Александр Дуда признал Александра Рыбалко виновным в превышении служебных полномочий и назначил 3 года лишения свободы с лишением права работать в Нацполиции. Впоследствии суд заменил заключение на год испытательного срока. Этот приговор может быть обжалован в апелляции. 17 апреля состоялось очередное заседание.

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривала дисциплинарное дело в отношении судьи Тульчинского районного суда Винницкой области Сергея Ковганича. Управление патрульной полиции в Тернопольской области вступилось за своего работника и пожаловались на то, что судья недостойно вел себя во время задержания полицейскими. И все же Высший совет правосудия не привлек к ответственности судью, который, по словам патрульного, превысил скорость, сбежал от полицейских и пытался использовать свой статус судьи во избежание наказания.

Докладчик по этому делу просил уволить судью, но ни один член Дисциплинарной палаты, рассматривавший это дело, не увидел в действиях судьи нарушения. Согласитесь, судья должен быть примером для граждан, в том числе и в том, как он ведет себя с полицейскими, и не осквернять честь других коллег.

Свидетельство Ковганича в суде

Поэтому на заседании Высшего совета правосудие у Ковганича спросили, считает ли он свое поведение при задержании образцовым. Судья не ответил четко, а лишь сказал, что каждый гражданин в праве действовать для защиты своих прав. По мнению докладчика по этому делу и члена Высшего совета правосудия Романа Маселко, судья Ковганич пытался использовать свой статус судьи во избежание наказания за превышение скорости. Об этом пишет Следствие.инфо.

"Остановку транспортного средства в случае превышения скорости нельзя отнести к ситуации, при которой необходимо демонстрировать статус судьи и предъявлять удостоверение. Высказывание Ковганича "не нарушило" сопряженное с удостоверением судьи позволяет сделать вывод, что главным его аргументом на опровержение фактов превышения скорости является именно статус судьи. Это свидетельствует о попытке использовать свой статус во избежание наказания", — говорится в сообщении.

Судьи согласия не пришли

В результате члены Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков, Виталий Салихов и Елена Ковбий не пришли к соглашению об увольнении Ковганича. Им не хватило голосов. Однако хватило голосов, чтобы поддержать предложение другого члена Дисциплинарной палаты Сергея Бурлакова о закрытии дисциплинарного производства по Ковганичу из-за отсутствия доказательств совершенных правонарушений в его действиях. Юристка Фонда DEJURE Марта Береза в комментарии изданию Следствие.инфо высказалась, что думает обо всех этих решениях.

"Мотивы такого решения понять невозможно, ведь Бурлаков, предоставивший предложение отказать в привлечении, в письменном виде на время голосования не изложил и не озвучил, а решение пока не обнародовано… Член ВРП Елена Ковбий голосовала против отказа в привлечении к ответственности. Поэтому создается впечатление, что при рассмотрении этого дела речь не шла о поиске этических нарушений, а только о выграждении своих коллег в мантии", — отметила она.

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ДТП "без водителя": судью с бутылкой алкоголя обнаружили на пассажирском сиденье