ДТП из Infiniti в Харькове: за такие преступления ответственность несут не только дети — Венедиктова

Венедиктова отметила, что в смертельном ДТП в Харькове виноват не только "мажор" Николай Харьковский, но и его родители.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала смертельное ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti, в результате которого погиб 58-летний мужчина.
О том, какую ответственность понесет подросток и его родители, генпрокурор рассказала в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Что касается Николая Харьковского, который действительно несовершеннолетний, нам надо всем помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети. Он несовершеннолетний — несут ответственность родители и окружение. Нам нравится слово "мажор" или не нравится — это такая же история "каучукова". Что такое "мажор" — это еще нужно понимать", — отметила Венедиктова.
Генпрокурор акцентировала на проблеме постоянного неуважения к закону в Украине среди многих граждан, что не может не влиять на воспитание детей
"То, что у нас постоянно происходит такое неуважение к закону — дерзкое, циничное неуважение к закону, к человеческой жизни (это проблема — Ред.). И наши дети растут именно на таких примерах", — подытожила она.
Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.
27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.
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