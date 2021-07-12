ДТП с маршруткой под Киевом: как чувствуют себя пострадавшие пассажиры

ДТП с маршруткой под Киевом: как чувствуют себя пострадавшие пассажиры

Медики от прогнозов пока воздерживаются.

Двое пассажиров маршрутки, которая попала в ДТП под Киевом, до сих пор находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Медики от прогнозов пока воздерживаются.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 12 июля.

Авария произошла накануне — микроавтобус столкнулся с легковушкой на Гостомельском шоссе.

По данным полиции, на повороте водитель маршрутки зацепил легковой автомобиль, после чего слетел с дороги и перевернулся. В салоне автобуса находились 12 человек. Девять из них пострадали.

Большинство пассажиров после осмотра врачи отпустили домой.

Новости Украины: двое пострадавших в ДТП под Киевом до сих пор находятся в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку