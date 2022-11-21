ДТП с пьяным полицейским: родственникам жертв пришлось самостоятельно везти труп женщины в морг

Пьяный полицейский, который летом стал фигурантом громкого ДТП в Киевской области, в ближайшие недели может предстать перед судом.

Об этом в комментарии сообщили источники в правоохранительных органах.

Напомним, 29 июня вблизи Мироновки Киевской области он стал участником жуткой аварии, в которой погибли супруги – 70-летний Виктор и 69-летняя Татьяна Черненко. Женщина погибла на месте крушения, ее муж умер сразу после аварии, в реанимации. Семья не доехала до своего дома всего около 700 метров и не дожила до 50-летней годовщины брака несколько месяцев.

"В настоящее время полицейский находится под стражей. В ближайшее время, ориентировочно — до конца ноября, ожидается обвинительный акт в отношении него", — сообщил нам источник, информированный о расследовании, которое проводит Госбюро расследований.

В свою очередь, родственники погибших имеют массу вопросов к следствию.

"Виктор и Татьяна ехали домой. Насколько я поняла, полицейский на своем авто выскочил на встречную полосу. Этот вывод был сделан благодаря следам от его тормозного пути. В тот день этот полицейский, как говорится, выставлял магарич за то, что был переведен" с одного места работы на другое", — рассказывает невестка погибших Юлия Цыбко.

По ее словам, удар был такой силы, что автомобиль супругов раздавил, после чего специалистам пришлось разрезать автомобиль. Только потом удалось получить тело погибшей женщины.

Дальше – хуже. "Полицейский (фигурант ДТП – Ред.) вел себя дерзко. Хамил правоохранителям, после чего те ему сообщили, что может заработать себе отдельную статью за это", — рассказывает Юлия.

К этому она добавляет, что тело Татьяны они были вынуждены везти в одиночку, в своем авто: "Мы сами положили труп в свое авто и повезли в морг".

Постоянно говорят ждать

После всего этого семья погибших начала узнавать, как идет следствие. "Правоохранители нам постоянно говорят, что не хватает то одной экспертизы, то другой. И так почти каждую неделю в течение пяти месяцев. Говорят так: "Ждите, без вас суд не пройдет". Конкретики никакой нет. Сколько уж можно ждать?" — с судьбой отчаяния говорит Юлия.

К этому добавляет, что на похороны к Виктору и Татьяне пришли более 200 человек – настолько их все уважали: "Они пытались помогать как можно больше всем, кого знали. Находили для этого время и возможность. В жизни они занимались ремонтами. Добавлю еще такое: Виктор был очень внимательным водителем, имел большой опыт.

По словам Юлии, насколько ей известно, полицейский даже не извинился и не выразил соболезнования.

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