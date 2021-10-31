ДТП в Харькове и Херсонской области с участием несовершеннолетних: как родительская вседозволенность приводит к трагедиям

ДТП в Харькове и Херсонской области с участием несовершеннолетних: как родительская вседозволенность приводит к трагедиям

Деньги и возраст нарушителей: эти две вещи помогали юным мажорам избегать ответственности.

Смертельное ДТП в Харькове, которое произошло вечером 26 октября, всколыхнуло всю Украину. Авто нарушило все правила и стрелой промчалось на красный сигнал светофора и снесло другую машину — Chevrolet. Водитель последней, 58-летний отец двоих детей погиб. За рулем машины-убийцы, скорее всего, был подросток. И это не единственная такая авария последних дней: со смертельным финалом и участием детей.

Об этом говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

24 октября в Херсонской области Volkswagen Touareg на полной скорости влетел в дерево. За рулем мог находиться 15-летний парень. Всего в двух ДТП погибли 5 человек и шестеро пострадали. Объединяет их то, что за рулем были дети — несовершеннолетние, вообще не имеющие права управлять.

Николай Харьковский — так зовут 16-летнего юношу, сидевшего за рулем Infiniti во время трагедии, унесшей жизни 58-летнего мужчины. Сейчас он на скамье подсудимых рассказывает, что авто якобы было неисправным.

Адвокат Харьковского избрала другую тактику защиты. Говорит, что вообще непонятно, был ли ее подзащитен за рулем. Якобы из-за травмы головы он мало что помнит и находится в шоковом состоянии.

Но видео с камер наблюдения, видео, снято свидетелями, видео, которое сам Харьковский ранее выкладывал в Сеть, свидетельствуют о дерзости его поведения и безнаказанности. В первые минуты после ДТП парень не бежит в помощь окровавленным друзьям, а ищет свой телефон. Впоследствии Харьковский попытался скрыться из больницы и все время хитрил.

По словам спикера прокуратуры Харьковщины, подросток заявлял о том, что якобы автомобиль был угнан, скрывался в туалете и представлялся другой фамилией.

ДТП в Харькове – финал преступления, за которое должен отвечать не только водитель, а и его родители

В Сеть попало видео его предыдущих "геройств". На кадрах Николай нагло разговаривает с патрульным, остановившим его за превышение скорости.

"Можете развернуться и уйти на хоть отсюда, инспектор", — заявлял он полицейскому.

Можно ли назвать нынешнюю трагедию запрограммированной? Скорее всего — да, ведь подросток шел до этого по крайней мере несколько лет, разгоняясь до бешеной скорости, игнорируя законы и выключая здравый смысл. Два года назад, когда ему было всего 14, парень устроил стрельбу из пневматического оружия в супермаркете и ранил людей. Поэтому ему назначили наказание в виде условного испытательного срока, еще не закончившегося.

Но можно ли даже такого ребенка считать единственным, кто должен предстать перед судом, ведь дорогая иномарка принадлежит матери подозреваемого, которая теперь в Германии. Отец Харьковского пришел поддержать сына в суде. Должен ли мужчины сейчас сидеть рядом на скамье подсудимых? Юристы говорят, что привлечь к уголовной ответственности его или мать очень сложно.

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Допускали к управлению автомобилем и другого — 15-летнего парня из Великой Александровки в Херсонской области. Volkswagen Touareg по документам принадлежал его дяде. Впрочем, в поселке говорят, что за рулем всегда был его 15-летний племянник. Это знали и видели все.

Юноша на машине влетел в дерево: погиб сам и забрал с собой на тот свет еще трех друзей — 15, 20 и 21 года. Двое выживших 17-летних — искалечены.

По словам селян, молодой человек был из небедной семьи. Мать воспитывает сама его и брата, отец их бросил. Парень был своенравный, говорят соседи. Мог взять авто, когда угодно – и днем, и ночью.

Деньги и возраст нарушителей: эти две вещи помогали юным мажорам избегать ответственности. За управление машиной несовершеннолетним предусмотрена ответственность только административная, то есть штраф. Именно возраст Харьковского был одной из причин того, что он не сел за решетку после стрельбы в супермаркете. Теперь ему грозит до 8 лет заключения, к которым могут добавиться еще два из условного срока.

Какую ответственность будут иметь родители, воспитавшие такого сына? Следователи верят в реальный срок, вплоть до 5 лет. Юристы менее оптимистичны: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей легко состоятся штрафом в несколько тысяч гривен. Как будто это и не их вина, что ребенок, который воспитывали, отмазывали от проблем и которому дали возможность несмотря на все правила сесть за руль, убил и изувечил кучу людей.

Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры, находившийся за рулем "японца", попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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