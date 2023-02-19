Дуда рассказал, можно ли было избежать войны России против Украины: "Имели только надежду"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что войны России против Украины невозможно избежать, поскольку РФ в феврале 2022 года уже приняла решение об агрессии.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Я боюсь, что ничего нельзя было сделать, и в любом случае ничего нельзя было сделать именно в тот момент, когда эта война фактически должна была начаться, потому что россияне накапливали военные подразделения в течение длительного времени. У нас была информация, что их численность уже превышала 150 000 военных, что они медленно начинали приближаться к 200 000 российских войск, сосредоточенных вокруг границ Украины, и мы ожидали, что произойдет какая-то форма агрессии. Конечно, в дополнение к этому мы также получали сообщения, указывающие, что Россия просто собирается совершить полномасштабную агрессию, что это будет попытка оккупировать всю Украину", — сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что западные лидеры пытались говорить с Россией и надеялись, что акт агрессии не произойдет, но, к сожалению, война началась.

"Итак, кроме разных дипломатических усилий, кроме различных переговоров с Путиным, которые более или менее открыто велись западными странами, лидерами западных стран, в том числе Соединенных Штатов, такой возможности на самом деле не существовало. У всех где-то была тихая надежда, что Россия не осуществит эту атаку, но мы все очень хорошо знаем, что произошло 24 февраля", — сказал Анджей Дуда.

Напомним, Дуда призвал Запад немедленно дать Украине технику. Он подчеркнул, что Россия может победить Украину, если Запад срочно не поставит Киеву оружие для противостояния агрессору.

Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Латвию рассказал, что посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

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