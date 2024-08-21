Дуэль дронов между Москвой и Киевом: ждать ли повторных атак и при чем здесь "пощечина" Путину

Украина пережила одну из самых длинных атак российских дронов, которая длилась почти 16 часов. Вражеские БПЛА волнами атаковали разные регионы в стране, было сбито 50 дронов в ряде областей.

Тем временем в Минобороны РФ заявили о мощной атаке дронов на Москву.

ТСН.ua выяснял эффективность этой дроновой дуэли и что будет происходить дальше.

Военные эксперты подтверждают, что воздушные удары по Москве уже долгое время не наносились, а то, что они были нанесены, является достаточно положительным моментом во время войны.

Путин ответил на "пощечину" дронами

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, очередная атака дронами по Украине, это попытка Путина отомстить за прорыв наших войск на Курщине.

"Путин – злобный и злопамятный человек. Но каким бы он ни был, он получил изрядную "пощечину" в виде нашего прорыва на Курщину. Сейчас он пытается остановить продвижение украинских войск и как-то ответить на "пощечину". Но время идет, и ему отвечать надо уже сейчас. Прежде всего с военной точки зрения и, конечно, чтобы увидели этот ответ граждане РФ. Они вообще не ожидали, что война придет на их территорию", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

В бой бросают срочников и космические войска

Он добавляет, что прорывом на Курщину мы предупредили наступательную операцию врага на Сумщину и ослабили силы противника на Харьковском и Черниговском направлениях. А еще заставили Путина перебрасывать войска с фронта.

"Известно, что враг уже снял с фронта более пяти тысяч живой силы, потому что имеющиеся войска не могут остановить наступление наших подразделений. Чтобы остановить украинский прорыв, им необходимо 25-30 тысяч бойцов. В общем, чтобы оттеснить наши силы к границе им нужна армия в 70-120 тысяч. Сейчас в бой россияне бросают срочников и даже космические войска. Для Путина – это позор, потеря имиджа военного и международного. Поэтому его генералы и организуют воздушные удары по Украине", – отмечает Игорь Романенко.

Пытаются истощить нашу ПВО

По традиции россияне атакуют Киев и столичный регион как центр принятия решений и размещения стратегических объектов.

"Враг атакует преимущественно "Шахедами" с незначительным добавлением баллистических и крылатых ракет. Последняя атака дронами была осуществлена несколькими волнами, поэтому и растянулась во времени, а российские дроны наша ПВО сбивала в нескольких регионах Украины. Конечно же уничтожать воздушные цели противника было бы намного проще с дополнительными системами Patriot и SAMP/T, но западные партнеры продолжают затягивать процесс по оказанию военной помощи", – рассказывает Игорь Романенко.

Воздушная атака на Киев/Коллаж ТСН.ua

Ответ за атаку на Киев

Эксперт добавляет, когда враг наносит постоянные удары и есть ощущение, что он уже пробивает нашу систему ПВО вблизи столицы, поэтому нужно было наносить ответные удары – атаковать дронами Москву.

"Американцы нам не советовали этого делать, мол, это может привести к ядерной угрозе и эскалации конфликта, но я считаю, что это правильное решение, потому что Путин понимает только язык силы. Об этом, кстати, свидетельствуют наши удары по объектам России. После поражений нескольких нефтеперерабатывающих заводов, россиян это существенно убедило, и они согласились чтобы взаимно исключить средства энергетики во время нанесения ударов, для них это существенно. Как будет дальше – время покажет, но дроновые и ракетные удары, к сожалению, будут продолжаться и дальше, пока Путин будет у руля РФ", – заключает Игорь Романенко.

Главное на утро 21 августа: Атака БПЛА, Дроны атаковали Москву, Продвижение в Курской области

Ударов по Москве станет больше?

Военные эксперты отмечают, что дроновые атаки на Москву могут участиться.

"Известно, что более 50 дронов было использовано для ударов по нескольким областям РФ: Московская, Брянская, Белгородская и Курская. Пока есть сообщения только с российской стороны, что это была самая массовая атака украинских дронов. На самом деле, я думаю, что самая массовая атака по Москве еще впереди. Но крайняя дроновая атака по РФ свидетельствует о том, что наши ударные возможности масштабируются, и будут чаще применяться", – рассказывает ТСН.ua Сергей Згурец, военный эксперт.

Психологическое влияние на противника

Он добавляет, что подобные воздушные удары – одна из важных составляющих нашей оборонно-наступательной операции, которая сейчас проводится по всей линии фронта и является значительным дополнением к наземным действиям в Курской области.

"Сейчас это имеет определенный информационно-психологический посыл: наши сухопутные подразделения действуют в Курской области, а украинские дроны совершают удары по российской столице. Думаю, что это хорошо спланированная и скомбинированная операция, имеющая и военное значение. Хотя, последствия нанесеные нашими дронами по территории РФ, пока неизвестны. Но думаю, что информационно-психологически это повлияет на противника", – объясняет Сергей Згурец.

Атаки на Москву должны участиться/Коллаж ТСН.ua

Затяжная атака стала показательной для нашей ПВО

Что касается ударов российских дронов по Украине, то они, к сожалению, тоже приобрели системный характер.

По словам Сергея Згурца, за последние недели враг постоянно атакует Украину "Шахедами" разных модификаций. И это свидетельствует о том, что противник может накапливать определенный запас крылатых ракет для будущего использования по Украине.

"Было немало атак, которые противник наносит по Украине именно дронами. Но видим, что наши воины достаточно эффективно овладели разными способами противодействия и даже на примере сегодняшней затяжной дроновой атаки. Она, кстати, была не слишком результативной для противника, но стала очень показательной по количеству сбитых БПЛА нашей системой ПВО. Это указывает на то, что у нас есть отработанный алгоритм действий, позволяющих минимизировать влияние российских дронов", – отмечает Сергей Згурец.

Удары по энергетическим объектам и психологическое давление

Эксперт добавляет, что враг применяет стратегию давления из-за ударов по энергетической инфраструктуре, потому что это наиболее больно воспринимается нашим населением.

"Здесь очень важно, чтобы мы распространили систему защиты как раз на наши энергетические объекты, что собственно частично и происходит. Кстати, относительно использования "Шахедов" и "Ланцетов", то недавно генерал Сырский обнародовал информацию, что враг использовал против Украины более 13 тысяч дронов этой категории и фактически 60% из них были перехвачены разными средствами украинской противовоздушной обороны. Этот показатель вроде бы неплохой, но мы понимаем, что эти 40% нанесли нам вред и так или иначе влияют на наше население", – добавляет Сергей Згурец.

После "пощечины" Путин атакует Киев дронами/Коллаж ТСН.ua

Готовят ли ракетный удар?

Эксперт не исключает, что враг готовится к массированному ракетному удару в день Независимости Украины. Уже определенный промежуток времени он не использует крылатые ракеты. Поэтому есть все основания полагать, что происходит накопление, прежде всего, крылатых ракет, которые могут быть применены.

"Думаю, что здесь и украинская сторона должна принимать определенные контрмеры. Например, у нас есть опыт применения наших дронов по аэродрому в "Саваслейке", когда за 1800 километров был нанесен удар по месту скопления российских истребителей, которые способны нести на борту ракеты "Кинжал" ". В любом случае, думаю, что сейчас идет непростой процесс, когда украинская сторона осуществляет способы контроля и выискивает возможности нанести удары по российским аэродромам, а враг готовится к ракетному удару, учитывая накопленные средства, которые он осуществил за последний месяц", – отмечает Сергей Згурец.

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