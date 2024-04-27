"Дуэль с пьяным врагом на танках!": экипаж легендарного "Леопарда" рассказал о необычном бое

Танковые дуэли в ходе войны России против Украины сегодня – это случайность. По словам военных, это возможно, если оккупант наберется храбрости или будет ехать пьяным.

Об этом механик-водитель Сергей Зверев и главный сержант роты Игорь Игнатенко, воюющие на "Леопардах", рассказали в эксклюзивном интервью Наталье Островской.

“Это случайность. Может, если пьяный ка*ап, или без мозгов поедет. Или храбрости у него немного больше, Бога поймал за бороду, захочет проехать. Это такое. А так обычно танковые дуэли — очень редко. Намеренно оно не делается... Бывало, но я же вам говорю, это случайно. Мы заехали, а когда уезжали уже после выполнения задания, попался танчик на пути. Жаль, что видео этого не показывают, там очень хорошо”, – говорит Сергей Зверев.

Игорь Игнатенко рассказал, что неоднократно замечал российских военных, которые ведут себя неадекватно.

“По поводу пьяных танкистов, я не раз замечал, и не только я, а многие военные об этом говорили, что якобы россияне что-то принимают. Потому что видели довольно нестандартное поведение. Например, тоже в начале войны был случай, попали в БМП, она горит уже, открывается дверь сзади, вылезает россиянин и просто как на полигоне по книге сгруппировался и покатился с горки. Не паники, ничего, хотя это в начале войны было. И многие такие случаи, что возле них артиллерия, снаряды разрываются, а они как шли, так и уходят, как зомби”, — рассказал танкист.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео С трактористов в ТАНКИСТЫ Leopard! Дуэль с пьяным врагом на танках! ОТКРОВЕННОЕ интервью с военными

Читайте также: