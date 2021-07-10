Дух сильнее тела: в Кривом Роге стартовали «Игры непокоренных» для травмированных защитников Украины

Сотня ветеранов со всей Украины соревнуются по двум дисциплинам

Победа духа над возможностями тела. Всеукраинские соревнования ветеранов «Игры непокоренных» стартовали в Кривом Роге.

Об этом говорится в ТСН.19.30

Защитники, что после тяжелых ранений на Донбассе, буквально вернулись с того света, устанавливают спортивные победы. Многие из них на войне потеряли конечности или после серьезных ранений вынуждены передвигаться на колясках.

Однако это их не останавливает и сотни ветеранов со всей Украины соревнуются в Кривом Роге по двум дисциплинам. Это плавание и стрельба из лука. «Спокойствие и сосредоточения. Надо отбросить все лишние мысли, не смотреть на все, что происходит, сосредоточится на себе, на мишени, на стрельбе — и все получится. Это приносит такое духовное удовлетворение», — говорит участник соревнования Александр Зозуляк.

К этому международному проекту Украина присоединилась четыре года назад. Его главная цель — восстановление ветеранов после ранений, поддержка воинов и возвращения к гражданской жизни.

Победители отборочных туров будут представлять Украину на мировых соревнованиях «Игорь непокоренных». «Это игры бойцов, дух которых сильнее тела. И здесь действительно собрались настоящие из настоящих. Соревнуются ребята на колясках, с ампутацией, на протезах, которые имеют ранения тяжелые, контузии», — рассказывает соорганизатор соревнований Николай Колесник.

Новости Украины: в Кривом Роге начались "Игры непокоренных" между ветеранами ООС

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