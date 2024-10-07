"Думал, что каждый борется с врагом": военный из Франции рассказал, что его удивило в Украине

Защитник Украины из Франции считает, что Европа должна проснуться и бороться с РФ.

34-летний Николя Ями, гражданин Франции, два года сражался на фронте российско-украинской войны. Он служил в Силах специальных операций, в подразделениях ГУР МО, оперировал беспилотниками, вел уличные бои в Бахмуте.

Свою историю Николя Ями рассказал корреспонденту ТСН Дмитрию Фурдаку.

С французом корреспондент ТСН встретился на Майдане Незалежности в Киеве. Николя с гордостью позирует у французского флага на мостике над Аллеей Героев Небесной сотни.

Во Франции работал советником по управлению активами. Но всю жизнь мечтал летать на французских истребителях "Мираж". Говорит, что на Европу надвигается большая война, почувствовал после аннексии Россией украинского Крыма.

"В 2014-м году я был злой как черт, я чувствовал стыд, что западные страны позволили случиться тому, что произошло в Крыму и на Донбассе. Будапештский меморандум – это соглашение, контракт! И они не выполнили условия этого контракта. То есть мы наладили, Запад — налажал. Так что когда история творится прямо на твоих глазах, ты должен принимать решения", — говорит Николя Ями.

Николя принял решение – воевать против россиян на стороне Украины. Он признается — как только он пересек нашу западную границу, был удивлен.

"Я был в шоке, что люди просто мыли машину на мойке! Я думал, что в Украине каждый на сто процентов бросил свои силы на борьбу против врага", — говорит военный.

Но это не испугало мужчину. Он поступил в Иностранный легион Главного управления разведки Минобороны. Балаклея, Изюм, Клещиевка. Николя оборонял Бахмут, когда россияне уже фактически уничтожили город. И даже в этом аду находил несколько секунд для прекрасного – там он играл на пианино.

Николя Еми

Полгода назад Николя получил ранения, сменил пиксель на деловой костюм. Но помогать ВСУ не прекратил. Вместе с партнерами мужчина разработал дрон, использующий искусственный интеллект, работающий без джипиес и почти незаметный для враждебных систем РЭБ. Этот беспилотник прошел испытания подразделениями ВСУ, ГУР и, надеется Николя, внесет вклад в победу Украины.

"Эта модель уже имеет сертификат, и эти дроны уже летают в Херсоне, Запорожье, Покровске и, конечно, несколько дронов работают в нашей новой области — Курской", — говорит Николя.

Украина для Николя – уже почти как второй дом. Так что журналист решился задать ему сложный вопрос:

"Николя, как ты относишься к мужчинам в Украине, которые не идут воевать — очевидно прежде всего из-за страха потерять жизнь и здоровье? Что бы ты им сказал?

"Эээ, я ничего не скажу, ничего!! Просто читайте мои глаза...

Николя Еми

В то же время французский легионер признает — отдать всех себя на борьбу с российской нечистью должны не только украинцы. Ведь действия Кремля – это угроза всему цивилизованному.

"Мы, в Европе, должны проснуться! Ведь Путин понимает только силу", — говорит он.

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