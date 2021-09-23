"Думал, что танки едут": жителей Тернопольщины напугали подземные толчки

Землетрясение на западе Украины ощутили жители четырех областей.

Подземные толчки, эпицентр которых находился на Тернопольщине, на рассвете в четверг, 23 сентября, зафиксировал главный центр специального контроля. Землетрясение ощущали в радиусе около 100 км жители менее четырех областей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16: 45.

Землетрясение произошло в 6.18 по местному времени. Его эпицентром стало село Нагоряны на Тернопольщине, но почувствовали толчки магнитудой 4,3 даже за сто километров — в областном центре. В соцсетях очевидцы сообщали, что особенно сильно трясло в многоэтажках. Дверцы мебели открывались, посуда звенела, кровати двигались.

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Кроме Тернопольской области, толчки ощутили также в Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях. По предварительной информации, землетрясение произошло на глубине около 10 километров.

В эпицентре землетрясения — Нагорянах и окружающих селах — люди услышали, как перед подземными толчками что-то сильно загремело. "Я думал, что танки едут", — признался один из местных жителей.

В селе в такое время уже не спят, поэтому люди сильно испугались, даже выбежали из домов. Но толчки были непродолжительными и это крестьян успокоило. "Длилось не долго, может каких пару секунд — и все. В доме у меня светильник трясся и стены дрожали", — рассказывала одна из жительниц.

Староста села Александра Конет рассказывает, что тоже испугалась. Говорит, первой мыслью было, что взорвался котел и дом рушится. К счастью, землетрясение прошло без последствий — ни разрушений, ни пострадавших.

Как рассказал заместитель директора по научной работе Института Геофизики НАНУ Александр Кензера, по мощности это землетрясение был средним. Угроза подземных толчков, по его словам, на Прикарпатье существует всегда, ведь эта территория расположена в зоне сейсмоактивного пояса нашей планеты.

"Это фактически край евразийской платформы. Здесь также огромные напряжения, но они реализуются в более мелких землетрясениях ", — пояснил ученый.

Поэтому, скорее всего, эти подземные толчки были не последние. Правда, когда встряхнет следующий раз — предусмотреть невозможно.

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