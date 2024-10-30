"Думал умрет на войне, а погиб дома на кухне": во время ракетного удара россияне убили защитника Украины

Оккупанты ракетой атаковали Кривой Рог.
Один человек погиб, еще 14 ранены в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Накануне россияне атаковали город на Днепропетровщине около десяти вечера, когда люди как раз были дома.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Россияне атаковали город около десяти вечера. Люди как раз были дома. После попадания вспыхнул пожар. Трехэтажный жилой дом разбил больше всего. 39-летний хозяин дома на верхнем этаже погиб. Соседи говорят: он защищал Украину, пока разрешало здоровье.
"Был в пехоте, года три назад или четыре списался. Ранен был. По ВВК списался — неспособен. На войне, думал, погибнет, а здесь дома на кухне. Хороший человек, жена с ребенком все нормально. Он еще в кухне был, а она в комнате", — говорят местные.
Из изуродованных жилищ люди выбирались через дымовую завесу. Спасатели извлекли пятерых жителей. Двери просто сорвало — раненая Катерина, несмотря на наставления врачей о постельном режиме, разбирает изуродованное имущество.
"Зашили шею, а так все хорошо. Детей не было дома. Я и муж пострадали", – говорит Екатерина.
Ранена Анна только с перевязок. Ее муж и старшая дочь-студентка до сих пор в больнице. Двое младших детей-школьников чудом уцелели.
"Просто нас понесло! Муж стоял так под балконом — и просто понесло его и он прикрыл меня просто собой. У него полностью все тело в осколках. Мы были в этой комнате все вчетвером. Малыш старший был там. Муж в реанимации. Нас с дочерью порезало", — говорит Анна.
Четырнадцать горожан ранены. В больницах остается восемь. За жизнь одного человека борются врачи.
"Предпочтительно это пациенты с минно-взрывными травмами, с перелоемами, с осколочными поражениями нескольких частей тела. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии", — говорит медик.
Более десятка многоэтажек изуродовано. Люди чинят выбитую дверь, закрывают разбитые стекла и разбирают изуродованное имущество.
Избитая клиника, несмотря на повреждения, уже возобновила работу. Здесь разбили окна и кабинеты. Врачи радуются: пациентов в момент атаки не было. Да и операционные уцелели.
Также под ударом оказались школа и админздание. Разрушены с десяток гаражей. Взрыв был такой силы, что авто просто разбрасывало по улицам. Неравнодушные приходят, чтобы помочь пострадавшим.
"Слов нет! Когда это все оно уже закончится?! Когда будет хоть какая справедливость?!", — говорит местная жительница.
Тридцатое октября в Кривом Роге объявлен Днем траура.
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