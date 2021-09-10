Думали, что даже ходить не сможет: в Киеве 27-летний мужчина с ДЦП сейчас преподает в университете иностранных языков

Думали, что даже ходить не сможет: в Киеве 27-летний мужчина с ДЦП сейчас преподает в университете иностранных языков

Глеб Оксак говорит, что с благодарностью ежедневно вспоминает врачей, которые ему помогли.

В Киеве 27-летний мужчина с ДЦП закончил музыкальную школу, два вуза и сейчас преподает в университете иностранных языков. А врачи раньше считали, что он даже ходить не сможет.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 10 сентября.

27-летний Глеб Оксак родился с диагнозом детский церебральный паралич. Все это время с парнем занимались специалисты центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы. Сейчас этому центру исполнилось — 25 лет. Через него прошли 90 тысяч детей. Центр создали в партнерстве с немецким правительством. Из Германии в Украину импортировали реабилитационные техники — иголочную, арт-танцевальную терапию, сенсорно-интегративную и рефлексотерапию. Каждая из них при системных занятиях помогает детям улучшить качество жизни и стать на ноги.

"Я сейчас полностью сформирована, здоровый человек, все мои мечты сбылись, потому что уже три года я работаю преподавателем, и каждый день вспоминаю врачей, которые мне помогли", — говорит киевлянин Глеб Оксак.

Директор Центра реабилитации детей с органическим поражением нервной системы Владимир Мартынюк убежден, что в 70% инвалидизации можно избежать, а если это уже произошло, то чем раньше начать работу по реабилитации, тем лучшим будет результат.

Новости Украины: 27-летний мужчина с ДЦП сейчас преподает в университете иностранных языков

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