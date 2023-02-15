"Думали о смерти": новые подробности массового отравления яйцами в кафе Киева

История о массовом отравлении в кафе на улице Ярославской на столичном Подоле получила неожиданное продолжение. Масштабы и последствия отравления оказались поразительными. Люди отравились в кафе Honey. Их заведения работают на Подоле по улице Ярославской и Ярославом Валу в Шевченковском районе. Сами пострадавшие рассказали, как переболели сальмонеллезом, который получили после потребления яиц на завтрак.

"Недавно я заболел сальмонеллезом после завтрака в кафе. 5 дней пролежал в больнице, из которых 2 дня не помню в принципе. Лихорадка, спазмы, обезвоживание. Минус 7 кг, которых лучше не было бы. Со мной были люди, которые тоже очень тяжело заболели, один из них — опытный врач — потерял сознание в ванной и проснулся в крови. Разбил себе лицо, пришлось накладывать швы. Все мы пережили крайне неприятную госпитализацию и, мягко говоря, немного думали о смерти", — написал в себя на странице Facebook Андрей Ставницер, известный бизнесмен и предприниматель.

Также он опубликовал фото из больницы. Бизнесмен пишет, что такие отравления выявляли еще где-то в 90-х годах и не в Киеве, а на периферии в общественных столовых.

"Болезнь очень неприятна, мягко говоря. То есть не хотелось бы переживать такую пытку от какого-то "яйца пашот". Я шучу, на самом деле, от сальмонеллы вполне реально умереть. Быстрый доступ к качественной медицинской помощи в войну также может быть проблематичным", — добавляет предприниматель.

Он говорит, что из неофициальных источников ему известно еще о двух ячейках в нескольких заведениях Украины.

"Более 40 человек заболели, и это только те, о которых я знаю. Похоже, что все заведения получали яйца от одного поставщика — компании "Ясен свит". Я не могу утверждать это точно, но слышал именно такое", — пишет Андрей Ставницер.

Он призывает людей беречь себя и рекомендует не употреблять подобные блюда и больше внимания обращать на поставщиков, сроки хранения, способ хранения продуктов, которые мы покупаем.

"Если вы владельцы ресторанов, вникните немного глубже в то, как сейчас работают ваши поставщики. Всем сложно, но лучше заранее знать, с какой стороны есть проблема. И если вы поставщики, конечно, пожалейте людей. Все понятно, но укладывать пачками в реанимации тех, кто ест яйца на завтрак, точно не в это время", — пишет бизнесмен.

Фото: Stavnitser Andrey, facebook

В то же время он не называет заведение, где так сильно отравился завтраком.

А вот в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве не скрывают название кафе, где произошло отравление – кафе "Honey".

"У нас действительно зарегистрированная вспышка связана с сальмонеллезом в кафе "Honey". В Киеве у них два заведения на улице Ярославской на Подоле и на Ярославском Валу в Шевченковском районе. В результате заболело 5 человек. Но как эпидемиолог, могу утверждать, что кроме 5 официально зарегистрированных лиц, еще заболело, как минимум 50. Они скорее всего лечатся дома, поэтому я советую всем гражданам, которые пострадали от этого кафе — обращаться в соответствующие территориальные органы за помощью и не заниматься самолечением. Госпродпотребслужба гарантирует людям помощь в медицинских обследованиях и в судах", — заверил сайт ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Эксперт отмечает, что сальмонеллез – страшная болезнь.

"Это очень опасно. Если несвоевременно провести лечение и профилактические мероприятия, это чревато тем, что люди могут стать инвалидами", — отмечает Олег Рубан.

Что касается поста бизнесмена, то в Госпродслужбе Киева отмечают, что официальных жалоб в службу от него не поступало. Поэтому пока не понятно, в каком заведении из двух он съел опасный завтрак. Всем пострадавшим советуют обратиться в службу с заявлениями об отравлении.

"Мы не можем утверждать, что это яйца производителя "Ясен свит". Оказалось, что был другой поставщик яиц, который сейчас находится неизвестно где. Один из поставщиков указывал, что это продукция "Ясен свит". Мы разобрались в этом подробно. Оказалось, что яйца другого происхождения производителя мы сейчас ищем", — говорит Олег Рубан.

Напомним, после употребления салата в кафе по улице Ярославской в больницу попали четверо посетителей.

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