"Душевно, по-домашнему": в Киеве продают квартиру за 50 миллионов

В объявлении отмечается, что площадь квартиры на Печерске составляет 165 квадратных метров, а относительно интерьера пишут, что везде мебель инатуральный мрамор и деревянные панели из мореного дуба, привезенного из Италии.

В Киеве продают квартиру за 50 миллионов.

Эксперт объяснил ТСН.ua, что кроется за заоблачной стоимостью предложения.

В социальных сетях обсуждают необычную квартиру, которую продают на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).

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В объявлении отмечается, что площадь квартиры составляет 165 "квадратов", а относительно интерьера пишут, что "везде только натуральный мрамор в больших кусках" и "панели деревянные из итальянского мореного дуба – везли из Италии". Панорамные окна дома выходят на центр города – НСК "Олимпийский".

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько реально предложение и кому такое нужно во время войны.

"Такая квартира не единственная в Киеве, в других городах такие тоже бывают. Единственное, что у меня есть сомнения в достоверности информации об этом объекте, исходя из вотремарки на фото. Есть разные агентства по продаже недвижимости, их достаточно много в Киеве. Они публикуют "заманухи" — объект, которого не существует, или просто фотошоп из какого-то глянцевого журнала. Возможно, кто-то и продает реально эту квартиру, но нужно искать первоисточник информации и общаться с представителем владельца", — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов, риэлтор-практик, гендиректор риэлторского объединения "Простор".

Впрочем, указанная квартира реальна. Как объяснил нам Сергей Курганов – это дизайнерский проект.

Помещение после дизайнерского ремонта. Здесь есть: большая кухня-гостиная, 3 раздельные спальные комнаты, 2 санузла и 2 гардеробые, отдельный хозяйственный блок (стиральная), открытый балкон. Техника, освещение, мебель, отделка, сантехника, пол, потолок – все от европейских производителей – можно изучать карту Европы.

"Квартира реальна. Это дизайнерский проект. В ЖК Tetris Hall на улице Ивана Федорова, 2а. Исходя из того, что по индексации, предложение появилось сейчас, есть большая вероятность, что завтра его будут "продавать" все. Это просто привлечение внимания в агентства. Они фактически играют в лотерею — повезет или не повезет продать", — объясняет Сергей Курганов.

Риэлтор говорит, что на самом деле может быть так, что владельцы просто пытаются продать квартиру, разместив об этом информацию, а этим пользуются различные агентства. Удастся продать или нет – вопрос.

"Информацию о квартире будут распространять все агентства, чтобы повысить свой "рейтинг". Важный момент — кто именно продает эту квартиру, учитывая ее значительную цену и статус. Там должен быть надзор руководства агентства, без этого никто не позволит новичку продавать такой объект. Скорее всего – это просто "замануха". Чтобы проверить, нужно позвонить и договориться о просмотре. Если сразу согласятся, то квартира действительно продается, а если начнут "водить козу" — переносить просмотр на другие дни, ссылаться на отсутствие ключей, это обычное привлечение внимания и не более", — говорит специалист.

Курганов добавляет, что такие апартаменты часто продаются в столице и других крупных городах.

"Такие квартиры продаются не потому, что человеку нужны деньги, а потому, что реальному владельцу в нем нет нужды. На содержание таких апартаментов нужно тратить значительные средства, которых у владельца может не быть, если квартира ему перешла, например, по наследству. Достаточно часто люди вкладывают средства в подобные помещения, а затем пытаются их продать. Как показывает опыт, сделать это сложно – нужно оценить недвижимость, подготовить целый пакет документов. А такую квартиру достаточно тяжело оценить. Да и возможный покупатель будет пытаться сбивать цену", – объясняет специалист.

К слову, озвученная в объявлении стоимость квартиры – не рекордная. В Сети есть информация, что в этом же доме предлагают квартиру за $1,9 миллиона.

По словам Сергея Курганова, под Киевом продается много элитных домов, цены на которые тоже заоблачные.

"У родителей было много денег и здравого смысла – они все это построили, содержали, а потом недвижимость переходит к детям. Они не следили за домом, а потом вспомнили, что он есть и решают продать – составляют свою цену. Но не всегда эти цены бывают адекватными. Например, если за домом никто не ухаживал несколько лет. Да, он выглядит вроде хорошо, но уже требует значительных капиталовложений на ремонт", — заключает эксперт.

Напомним, жители высотки в Ирпене взялись самостоятельно собирать средства, чтобы починить несколько разрушенных снарядами этажей.

Одна квартира превратилась сразу в три: разрешены ли такие манипуляции

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