"Душевные" тусовки: почему вечеринки 90-х приобретают популярность среди украинской молодежи

Молодежь все чаще пытается воссоздать атмосферу тридцатилетней давности во время вечеринок.

Вечеринки в стиле 90-х сейчас на пике популярности, хотя устраивают их в основном люди, которые те времена не застали. Говорят, знают от родителей, как одевались, что ели и какую музыку слушали.

О том, удается ли современной молодежи воссоздать атмосферу тридцатилетней давности и зачем ей это делать, 22 августа говорится в сюжете ТСН 19:30.

Организаторы домашней вечеринки, на которой побывала ТСН, — молодые люди, которые родились в конце 90-х и вечеринки тех времен, конечно, не помнят. Но по рассказам родителей сделали вывод, что тогда было "душевно", мол "собирались дома, резали салатики", а не "как сейчас: доставку пиццы сделал и все".

А вот у 27-летнего Романа воспоминания конца 90-х не о вечеринках, а о чайном грибе. Сейчас напиток из этого гриба называют "Комбуча" и продают по 70 гривен за 300 миллилитров. А еще мужчина помнит, как ценились пластиковые бутылки, случайно попадавшие из-за рубежа.

Кроме "душевности", говорят организаторы вечеринки, им еще очень нравится одежда 90-х: яркая и похожая на современную. Единственное, с чем еще не до конца разобрались, это с музыкой, так как почему-то включают современную.

Между тем участники другой столичной тематической вечеринки также не могут объяснить, что именно им нравится в дискотеках 90-х. Обобщают: атмосфера

"Девяностые — это крутой тренд, ребята, который будет жив всегда"; "Для меня это ковры на стенах, вот это девяностые"; "Все тусили, было очень классно", — говорят молодые люди.

Вечеринки в стиле 90-х: почему молодежь возвращается к трендам из прошлого

Детство Сергея проходило в те годы. На дискотеки он еще не ходил, а вот по дворовой атмосфере скучает. "Было весело, знаете. Это когда у тебя нет телефона, когда копаешь лопаткой, когда кенту кричишь: "П***рас, выходи погулять", — вспоминает мужчина.

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Из-за фильмов 90-х у молодежи тогдашние дискотеки ассоциируются еще и с бандитами, говорят организаторы тематической вечеринки в Днепре и добавляют, что на пике популярности такие мероприятия находятся прежде всего из-за музыки.

Одну из фотозон здесь обустроили в виде спортзала, а другую посвятили милиции 90-х. Большинство посетителей таких ретро-мероприятий за прошлым все же не скучает. Говорят, просто интересно посмотреть, как жили раньше.

Подробно о том, как менялись в течение тридцати лет люди, столица и техника, мы покажем в праздничном выпуске ТСН 24 августа. Не пропустите, таких кадров вы нигде не найдете.

Как сообщалось, ТСН готовит специальный выпуск о том, как украинцы изменились за годы независимости. 24 августа, после нашего большого тура по стране, он выйдет в эфир из студии под открытым небом на Золотых воротах в Киеве.

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