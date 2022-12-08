"Душил проволокой, еще секунда - и умерла бы": нашлась пострадавшая от "художника" в Виннице 16 лет назад

В Виннице задержали мужчину, который под видом художественного кружка более 10 лет развращал девочек.

ТСН.ua удалось разыскать женщину, пострадавшую от "художника" 16 лет назад. Алина рассказала, что учитель чуть не задушил ее проволокой в художественной школе. После этого его посадили, однако уже через полгода выпустили.

"Это было в 2006 году в августе, мне исполнилось на тот момент уже 17 лет. Я ходила к нему на занятия домой, но в тот день он попросил, чтобы я пришла в художественную школу. Он там был завхозом, в школе никого кроме нас не было", — вспоминает женщина.

В это время в школе был ремонт и мужчине надо было повесить картины. Когда началось занятие, он постоянно подходил ко мне, чтобы контролировать процесс рисунка, говорит Алина.

Фото из открытых источников

"Рассказывал странные истории о том, что был в интимных отношениях с моей одноклассницей, и что она разбила ему сердце. Она также ходила к нему домой на курсы. Что он хотел повеситься, но соседка его спасла", — рассказывает Алина.

По словам женщины , "художник" ходил с проволокой длиной около метра. На одном конце мужчина сделал петлю и сказал, что если бы повесился на такой проволоке, то точно никто бы не спас.

В один момент набросил на меня петлю из проволоки на шею, заломил правую руку за спину, и петлю поменьше закинул мне на нее. Левую руку он держал. Выходило так, что я сама себя душила, натягивая руку с петлей на ней.

Алина потеряла сознание и очнулась от того, что учитель бил ее по щекам. Затем он провел ученицу на такси и сказал, чтобы она никому не рассказывала. Извинился и пообещал быть другом всю жизнь.

Тогда девушка рассказала родителям, они обратились в полицию, был суд. Однако Алина утверждает, что расследованию постоянно препятствовали: не хотели пускать в художественную школу, говорили, что она все придумала.

"Поменялось трое следователей. Была медицинская экспертиза и врач сказал маме, что я родилась под счастливой звездой. Потому что еще секунда и я бы умерла. Его посадили только на полгода. Запретили работать в художественной школе. На полгода потому что у него на тот момент была несовершеннолетняя дочь, которую он обеспечивал", — рассказывает Алина.

Женщина говорит, надеялась, что к детям мужчину больше не допустят. Но сейчас узнала о его задержании из новостей.

"Очень надеюсь, что в этот раз ему это не сойдет с рук. И что он наконец-то сядет надолго в тюрьму", — добавила Алина.

Фото из открытых источников

Как задержали мужчину

Напомним, в Виннице полиция задержала мужчину, который под видом художественного кружка более 10 лет развращал учениц у себя дома. "Художника" разоблачили после обращения родителей пострадавшего ребенка. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Одна из его жертв по имени Анастасия рассказала о том, что происходило на уроках рисования. Однажды учитель прижал ее к стене и стал целовать. Девушка решилась поделиться этим и пойти в полицию спустя много лет после случившегося.

Пострадавших много

Выяснилось, что пострадавших может быть десятки. В Сети девушки делятся ужасными историями, которые они пережили. Несмотря на это, в полиции пока есть показания только двух пострадавших. Правоохранители просят родителей, дети которых посещали "художественный кружок", пообщаться с ними.

Если вам известна любая информация или вы стали пострадавшим от действий этого мужчины, позвоните по телефону следователя +380 96 439 8445 (Мартынюк Екатерина). Конфиденциальность гарантирована.

Фото из открытых источников

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