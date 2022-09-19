Душили или вешали: замученных возле Изюма находят с веревками на шее

Некоторых погибших уже узнали родные, по татуировкам.
Стали известны новые подробности об эксгумации тел гражданских и военных, которая продолжается возле Изюма Харьковской области.
Как сообщил ТСН.ua Уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, количество погибших и замученных военных увеличилось (ранее сообщалось, что их – 17), и, вероятно, будет увеличиваться еще. Кроме того, на теле в области шеи одного человека была обнаружена веревка – теперь эксперты будут выяснять, был ли этот человек задушен или был повешен оккупантами.
"Были найдены тела еще двух военных. Я думаю, что количество может измениться еще, потому что у нас есть информация, что на этом кладбище похоронено около 25 военных", — сообщил нам Олег Котенко.
На вопрос о том, при каких обстоятельствах погибли эти военные, Котенко ответил так: "У нас было видео, что эти тела вывезли из морга и перевезли на одну из локаций. Мы даже не знали, что речь идет об Изюме, это вычислил наш аналитический отдел. Далее мы нашли местных, которые нам подсказали относительно лесополосы. В свою очередь россияне рассказывают, что эти тела они забрали с одной из позиций у Изюма, но когда мы нашли тела, то увидели, что на одном были связаны руки. Вопрос: если это были погибшие, то зачем связывать руки? Я думаю, что это люди, которые были замучены в плену, и люди, которые были на позициях. Некоторых погибших уже узнали родные, по татуировкам. Другие будут идентифицированы благодаря экспертизе ДНК".
К этому Олег Котенко добавил, что на одном из погибших, который может оказаться военным, была найдена веревка. На видео, которое есть в распоряжении ТСН.ua, можно заметить, что веревка — в районе шеи. Был ли этот человек задушен, повешен, или веревка использовалась для связывания рук – все это установят эксперты.
Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.
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