"Душу лечат не в каждой больнице": история волонтера и многодетной мамы, ставшей военным капелланом

Марины Сердиченко рассказала о своем пути в капелланство и о работе с военными на "нуле".

Марина Сердиченко совершила более сотни поездок на деоккупированные территории за почти 500 дней полномасштабной войны. Сначала как волонтер, занимавшийся эвакуацией и помощью беженцам, а впоследствии – как капеллан. Военной церковной служительницей Марина Сердиченко стала полгода назад – чтобы психологически помогать бойцам.

Об истории одесситки, которая одновременно является директором приходской школы, многодетной мамой, и входит в Корпус военных капелланов Украины, говорится в сюжете ТСН.



"Меня зовут Марина, я военный капеллан. Я очень часто бывает в местах, где сейчас не очень сладко и не очень спокойно, где громко, где бомбы и где стреляют и видишь слезы и видишь отчаяние", — рассказывает женщина.

В коротких перерывах между командировками на фронт она успевает общаться с вынужденными переселенцами и управлять сбором гуманитарных грузов.

С весны 2022-го Марина вместе с другими волонтерами доставила в прифронтовые районы почти 1300 тонн продуктовой помощи.

Марина Сердиченко сама ездила в красные зоны и помогала эвакуировать людей. Однако полгода назад поняла – должна делать больше.

"Среди военных, которые работают непосредственно на нуле всегда доброе слово, всегда поддержка, всегда светящиеся глаза, они могут оказать больше помощи чем та банка тушенки, плюс духовная поддержка для человека очень важна, потому что много больниц есть для тела но, к сожалению, душу лечат не в каждой", — рассказывает капеллан.

Муж Марины служит епископом в одесской церкви. Потому, что его жена стала военным капелланом, не удивляется. У нее давно было стремление психологически помогать защитникам. А именно женщине-капеллану бойцы сверяются чаще, чем мужчинам.

"Там надо окутать любовью, там надо сказать правильные слова по-матерински с ними поговорить и когда она сказала, что она хочет, то я обрадовался", — рассказывает Денис Сердиченко.

В опасные командировки мужчина пытается сопровождать жену, но если он не рядом – Марину защищает его бронированный шлем с крестиком.

В гражданской жизни Марина Сердиченко имеет два высших образования – магистр по экологии пищевых продуктов и управление образовательной деятельностью. Руководит приходской школой. Профессионально играет на нескольких музыкальных инструментах. А еще – мать троих детей. Из-за длинных командировок на передовую подолгу их не видит. Но говорит – не ездить на "ноль" не может, потому что чувствует себя там нужной. И мечтает о победе.

Марина также свободно владеет четырьмя языками, поэтому является сотрудницей благотворительного фонда, где отвечает за работу с иностранными партнерами. Говорит – они уже сейчас готовы выделять деньги на восстановление уничтоженных россиянами земель.

"Все мы очень тяжело и очень тяжело работаем и делаем все, чтобы приблизить нашу Победу. Мы уже думаем и уже планируем, что и как мы будем делать, когда придет победа, потому что отстраивать страну это совсем другой этап", — говорит капеллан о планах на будущее.

Напомним, в Гааге заработал новый следственный орган, который будет фиксировать преступления против Украины.

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