Два часа за закрытыми дверями: в Вашингтоне завершилась встреча Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский поехал в Конгресс, где у него также запланирована встреча.
В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Кошеленко в спецвыпуске к встрече глав государств.
Встреча длилась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Что именно обсуждали Байден и Зеленский за закрытыми дверями, пока остается тайной. Никаких официальных сообщений нет.
Авто президента Украины подъехало к подъезду Белого дома. Сначала вышли украинские министры и члены делегации. За ними — Владимир Зеленский, который помахал рукой украинским журналистам, в частности прямую трансляцию показала ТСН.
После того авто Владимира Зеленского поехало в Конгресс, где у него также запланирована встреча. Кроме того, в Конгрессе состоится подход президента Украины к прессе.
Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.
США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.