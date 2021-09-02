Два человека погибли этой ночью под колесами поездов в разных регионах страны

Два человека погибли этой ночью под колесами поездов в разных регионах страны

Это одна из причин задержек поездов

Вблизи Хмельницкого и в Киеве поезда насмерть сбили людей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

И это стало одной из причин массовой задержки поездов по всей стране. Из графика выбились меньшей мере десять скоростных поездов. Задержка от 40 минут и до более пяти часов.

В «Укрзализныце» объясняют это несчастными случаями, непогодой и техническими перебоями — в нескольких местах ветер оборвал линии электропитания.

Больше всего запаздывает поезд Одесса-Черновцы - на 5 часов 10 минут.

Новости Украины: два человека ночью погибли под колесами поездов - это стало причиной задержки

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