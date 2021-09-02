Два человека погибли этой ночью под колесами поездов в разных регионах страны

Это одна из причин задержек поездов
Вблизи Хмельницкого и в Киеве поезда насмерть сбили людей.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
И это стало одной из причин массовой задержки поездов по всей стране. Из графика выбились меньшей мере десять скоростных поездов. Задержка от 40 минут и до более пяти часов.
В «Укрзализныце» объясняют это несчастными случаями, непогодой и техническими перебоями — в нескольких местах ветер оборвал линии электропитания.
Больше всего запаздывает поезд Одесса-Черновцы - на 5 часов 10 минут.