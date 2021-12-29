Два десятка контрабандных пресмыкающихся погибли на морозе на черновицкой таможне

Для новорожденных рептилий потребовалась температура более 40 градусов и соответствующая влажность.
Почти два десятка пресмыкающихся, которые пытались незаконно перевезти через пункт пропуска «Порубное» на Буковине, погибли на морозе.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Месяц назад пограничники задержали мужчину, который вез экзотическую контрабанду в Италию. 26 змей и 10 варянов изъяли и держали на черновицкой таможне двое суток. Они замерзли, пока львовские биологи оформляли документы на вывоз их в детский натуралистический центр.
Ранее таможенники сообщали, что животных содержат в надлежащих теплых условиях. Однако по словам специалистов, для новорожденных рептилий нужна температура более 40 градусов и соответствующая влажность.
Животных доставили в центр в крайне тяжелом состоянии, все имели пневмонию, их лечили антибиотиками. Два десятка ящериц и змей не удалось спасти. Выжившие рептилии сейчас чувствуют себя лучше, их продолжают выхаживать.
А мужчина, без документов перевозивший экзотических пресмыкающихся, заплатит штраф в сто тысяч гривен.
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