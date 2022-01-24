Два дня пытали из-за 2500 грн: в Кропивницком мужчины убили знакомого, а на суде заявили, что спасали его

Два дня пытали из-за 2500 грн: в Кропивницком мужчины убили знакомого, а на суде заявили, что спасали его

Гражданская жена рассказала, что потерпевший от убийц скрывался под столом.

В г. Кропивницком двое мужчин два дня избивали знакомого из-за долга в 2500 грн. Когда потерпевший умер, то на суде мужчины вины не признали и заявили, что спасали его.

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Об этом говорится в приговоре Кировского районного суда города Кировограда (название суда недекоммунизировано, — ред.), сообщает ТСН.ua.

Два дня пытали человека из-за долга

По данным суда, подозреваемые два дня пытали потерпевшего. Впервые они пришли в его дом 15 февраля 2019 года. Мужчины жестоко избили потерпевшего, требуя вернуть им долг. Они вернулись 17 февраля 2019 года. Тогда подозреваемые снова избивали мужчину. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, где он и скончался.

Подозреваемые на суде заявили, что "спасали потерпевшего"

На суде подозреваемые вину отрицали. Но заявили, что они якобы пытались спасти потерпевшего и поэтому на их одежде следователи нашли кровь погибшего. Также мужчины на суде намекали, что к смерти их знакомого якобы причастна его сожительница.

Гражданская жена рассказала, что потерпевший от убийц скрывался под столом

Сожительница покойного рассказала, что подозреваемые два дня приходили к ее мужу. Они жестоко избивали его, требуя 2500 грн долга, о чем ей ничего неизвестно. Женщина добавила, что злоумышленники нападали на нее. А в день трагедии залезли в спальню ее мужа через окно. Она побежала к соседу и попросила вызвать полицию. Когда она вернулась в дом, то увидела мужчину без сознания в крови, а один из подозреваемых отмывал руки от крови. Она также добавила, что покойный боялся нападающих: он не выходил из комнаты и прятался под столом.

Приговор суда

Суд признал подозреваемых виновными по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорил их обоих к 9 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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