Два дня вырывали, а затем сожгли: в Херсонской области уничтожили рекордную плантацию конопли

"Фермеры" вырастили 35 тысяч кустов.
В Херсонской области правоохранители уничтожили рекордную плантацию конопли, стоимостью более трехсот миллионов гривен.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 июля.
Почти 35 тысяч кустов вырвали с корнем, завезли в кучи и сожгли. Гектар конопли вырастили на территории заброшенной птицефабрики, которую тщательно оберегали от посторонних глаз. Цена товара была высокой, потому что это гибридные конопли с повышенным содержанием каннабиноидов.
Четырех возможных владельцев плантации задержали. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет более 10 миллионов гривен.