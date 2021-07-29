Два дня вырывали, а затем сожгли: в Херсонской области уничтожили рекордную плантацию конопли

Два дня вырывали, а затем сожгли: в Херсонской области уничтожили рекордную плантацию конопли

"Фермеры" вырастили 35 тысяч кустов.

В Херсонской области правоохранители уничтожили рекордную плантацию конопли, стоимостью более трехсот миллионов гривен.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 июля.

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Почти 35 тысяч кустов вырвали с корнем, завезли в кучи и сожгли. Гектар конопли вырастили на территории заброшенной птицефабрики, которую тщательно оберегали от посторонних глаз. Цена товара была высокой, потому что это гибридные конопли с повышенным содержанием каннабиноидов.

Четырех возможных владельцев плантации задержали. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет более 10 миллионов гривен.

Новости Украины: в Херсонской области правоохранители уничтожили рекордную плантацию конопли

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