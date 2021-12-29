Два года без обмена пленными: кто решает вопрос и на что надеются родные

Два года без обмена пленными: кто решает вопрос и на что надеются родные

Родные тех, кто годами за проукраинские взгляды сидят в донбасских тюрьмах, просто верят — когда-то они их обнимут.

Ровно два года без обмена пленными. Сейчас перед Новым годом семьи тех, кого российские наемники держат в тюрьмах оккупированной части Донбасса, надеялись, что их родные вернутся домой. Ведь в конце декабря в 2017-м, и в 2019-м годах как раз происходили масштабные обмены. Так что была вера, что эта традиция продолжится. Но – нет.

О том, почему в этом году обмена не будет – 29 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В плену оккупантов Донбасса, по данным СБУ, 301 человек. И обмен можно организовать за считанные дни – в этом убеждает правозащитница Татьяна Катриченко. Она уже несколько лет занимается судьбой пленных и их семей. И уверена, вопрос обмена решает только один человек – глава Кремля.

Почему в течение двух лет не было обмена пленными | Новости Украины

Кремль использует пленных как заложников. И отпускать их готов только если Украина признает оккупированные части Донбасса – отдельными республиками. Сергей Гармаш – один из тех, кто ведет переговоры в заседаниях трехсторонней контактной группы. Признается, в вопросе обмена – он пессимист. Когда может произойти обмен – он сказать не может.

Но родные тех, кто годами за проукраинские взгляды сидят в донбасских тюрьмах, просто верят — когда-нибудь они их обнимут. Этой верой и живут.

Напомним:

Боевики выдвинули Киеву условия для обмена пленными.

Представитель украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в списках на обмен с боевиками — более 90 человек: это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых заданий.

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