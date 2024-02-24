Два года большой войны: главные достижения и потери Украины, кровавые теракты РФ и главные цифры продолжающиеся борьбы

После двух кровавой и изнурительной войны Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. А в победу верят 85% украинцев.

Сегодня, 24 февраля 2024 года, проходит второй год полномасштабной войны России против Украины. За это время Украинское государство одержало много побед, но терпело и неудачи. Враг пытался не только захватить украинские территории, но и уничтожить все живое на них путем ракетно-дроновых атак по инфраструктуре, мирным людям. На фоне продолжающихся ожесточенных боев, дефицита вооружения и массированных атак по гражданским Украина до сих пор стоит и продолжает отстаивать свою независимость и свободу.

ТСН.ua собрал главные события за два года полномасштабной войны.

Два года войны – победы и поражения, хронология событий

В первые два месяца полномасштабного вторжения российские войска ворвались на территории девяти областей Украины, четыре из которых оккупировали почти полностью. В оцепление попали Сумы, Чернигов, продолжались тяжелые бои за Киев и Харьков, враг захватил Херсон и Мариуполь.

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Военно-политическое руководство Украины тогда сообщало, что ВСУ действуют методами "маневренной обороны" – специально отступают и дают россиянам продвинуться вглубь, чтобы растянуть коммуникации и бить по врагу со всех сторон. Оккупанты смогли проникнуть в Бучу, Ирпень, Бородянку, а также Ягодное на Черниговщине, где они пытали, насиловали, убивали и держали в заложниках мирных жителей. В то же время, уверенно двигаясь танковыми колоннам по дорогам, российские войска несли колоссальные потери.

Киевская оборонная операция

В марте-апреле 2022 года украинская армия осуществила, как казалось тогда, невозможное: выбила оккупантов из-под Киева, нанеся им значительный ущерб. Отступление врага от столицы и всего севера Украины стало настолько поворотным моментом в войне, что в Кремле вынуждены были это объяснить "жестом доброй воли", который оккупанты проявили после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле.

Буча / Фото: Associated Press

После этого враг осознал, что взять Киев "за три дня" не удалось, Харьков не сдался, об Одессе нечего было и мечтать, а огромные потери заставили Россию перейти к менее амбициозным планам – сконцентрироваться на захвате всего Донбасса.

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В то же время, Украина перешла к планированию своего наступления, чтобы освободить все захваченные врагом территории и выйти на свои границы 1991 года.

Одной из первых и самых ярких на сегодняшний день украинских побед в войне стало затопление российского крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота. Он пошел ко дну 14 апреля 2022 года, после чего мир понял, что украинцы способны не только обороняться, но и отвечать на агрессию врага.

Крейсер "Москва" / Фото: OSINTtechnical

Освобождение Змеиного, Харьковщины и Херсона

Летом того же года ВСУ во время операции освободили остров Змеиный: нанесли россиянам сокрушительный удар и уничтожили всю их технику. У захватчиков не было другого выбора, чем бежать с острова.

В августе-сентябре украинские войска провели блестящую Харьковскую стратегическую наступательную операцию, освободив от врага всю область, и отбросив противника на линию госграницы. Эта операция стала одной из самых ярких страниц в истории нынешней войны.

Но Харьковская операция была не единственной. Параллельно украинские силы методично со всей мощью наносили удары по захватчикам на Херсонском направлении, которые в конце концов привели к полному освобождению Херсона. Вспоминаются сразу слезы радости херсонцев, которые встречали бойцов ВСУ на центральной площади города.

Освобождение Херсона /Скриншот с видео

Освобождение Змеиного, Харьковщины и Херсона стало апогеем украинских побед в 2022 году. После этого и украинцы, и на Западе поверили, что государство способно выгнать российские войска из своей земли.

Атаки по энергетике

Однако радость побед была омрачена атаками по энергетической инфраструктуре Украины, которые россияне начали осенью 2022 года. В украинских городах и селах действовали веерные отключения света. В то же время нехватка наступательного оружия, танков, самолетов и боеприпасов заставила украинские войска отложить свое контрнаступление.

Последствия атаки по энергетической инфраструктуре Украины

Контрнаступление ВСУ в 2023 году

За месяцы до летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году российские войска построили мощные линии оборонительных укреплений на фронте и обустроили огромные минные поля. Их можно было преодолеть только новейшим технологическим оружием, которое партнеры не спешили передавать.

По подсчетам аналитиков "Слово и дело", базирующихся на данных теперь уже экс-замминистра обороны Анны Маляр, в течение трех месяцев летнего контрнаступления ВСУ удалось освободить 248,8 кв. км территорий.

Украинские защитники деоккупировали семь населенных пунктов в Донецкой (Благодатное, Макаровка, Нескучное, Сторожево, Ровнополь, Старомайорское, Урожайное) и пять – в Запорожской области (Левадное, Лобково, Новодаровка, Пятихатки и Роботино).

Украинские военные на бронетехнике во время контрнаступления летом 2023 года / Фото: Getty Images

На фоне контрнаступления ВСУ владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказал претензии к военно-политическому руководству РФ и объявил о "походе на Москву". Попытки, ожидаемо, провалились, а через некоторое время россияне объявили о гибели Пригожина в авиакатастрофе.

СМИ и политики на Западе заявляли о своем разочаровании украинским контрнаступлением 2023 года, которое не привело к тем результатам, которых там ожидали. По мнению экс-командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, неудача контрнаступления ВСУ – вина западных союзников Украины, а не военного командования или политического руководства. Ходжес аргументировал это тем, что Запад не смог обеспечить украинскую армию всем необходимым для такой широкомасштабной операции, в частности военно-воздушными мощностями и высокоточным оружием для ударов по российским тылам.

Батвы за Бахмут и Авдеевку

В то же время, для врага приоритетом осталась полная оккупация Донетчины и Луганщины. Реализация этого плана началась с наступления на Бахмут, которое стартовало еще в августе 2022 года. Самые драматические события в районе города происходили в январе-мае 2023 года. Сначала ВСУ потеряли Соледар, а затем и сам Бахмут. Россиянам удалось захватить город благодаря превосходству в живой силе и артиллерии. Враг потерял в боях за Бахмут более 60 тыс. бойцов, а ВСУ – в 7,5 раза меньше.

В декабре 2023 года оккупанты начали новое наступление широким фронтом на всей Донетчине. Враг полностью захватил уничтоженную Марьинку.

С октября 2023 года российские оккупанты начали наступательные действия в районе Авдеевки. По состоянию на середину декабря враг вел штурмовые действия, по меньшей мере, в 16 местах. На штурм Авдеевки враг бросил 40 тыс. военных. После месяцев сопротивления и адских боев 16 февраля ВСУ отошли с позиции "Зенит", а 17 февраля полностью оставили Авдеевку и отошли на более выгодные позиции.

Битва за Авдеевку / Фото: ТСН.ua

Обе битвы – за Бахмут и Авдеевку – войдут в историю как самые кровопролитные. Однако на данный момент, по оценкам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, у РФ нет сил для полного захвата Донетчины и Луганщины – достижения своей главной цели.

Более того, Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

Победы Украины в воздухе и море

В 2023 году украинские войска постоянно увеличивали дальнобойность своих средств поражения. Так, дроны начали долетать до Москвы и бить по военным аэродромам России. Силы обороны Украины нанесли более 20 ударов по аэродромам по всей территории РФ, уничтожая и повреждая вражеские военные самолеты.

В битве за Черное море, не имея собственного флота, Украина с помощью дроновых атак вынудила российские корабли отступить из Севастополя в Новороссийск. Но и там до вражеских судов достают украинские морские дроны.

Только за последние четыре месяца ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота РФ: удары ракетами и дронами по докам в Севастополе, где уничтожили первую подлодку; ликвидация большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском порту; уничтожение ремонтных доков в Керчи; удар по Новороссийску, где повредили еще один десантный корабль ("Оленегорский горняк"). Все эти победы вынудили российский флот отступить из украинской акватории.

Черное море превратилось в кладбище для российского флота / Фото: СтратКом ВСУ

Украинские силы также вернули под свой контроль так называемые "вышки Бойко". Благодаря этому и проведению двух наземных операций на восточном побережье Крыма украинские войска продемонстрировали перспективы деоккупации полуострова, что может произойти только через перешеек.

ВСУ также помогли полностью решить проблему с зерновым коридором, которым Украину и мир шантажировала РФ.

Война на территории РФ

В 2023 году война затронула российскую территорию не только в воздухе, но и на земле. Летом сформированный из россиян легион "Свобода России" совершил несколько рейдов в Белгородскую область. А в конце декабря "свободовцы" провели серию боев в Белгородской области, демонстрируя асимметричные возможности, которые можно использовать в этой войне.

Бойцы "Легиона Свобода России" пообещали ответ на обстрелы Харькова и области/Скриншот

Самые страшные атаки по гражданским и инфраструктуре за два года войны

Кроме линии фронта, Россия превратила в поле боя всю территорию Украины, нанося удары по гражданским, жилым домам, детсадам, школам, больницам и другой инфраструктуре, не имеющей к войску никакого отношения. Заметим, в 2022-2023 годах у оккупантов была цель загнать Украину в блэкаут, а в 2023-2024 годах враг избрал несколько другой вектор на нанесение ударов. Так, россияне бьют по портовой инфраструктуре аграрного сектора, по нефтегазовой отрасли и оборонным предприятиям.

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по территории Украины более 8 тыс. ракет всех типов. К счастью, долетели не все. В частности, силы ПВО уничтожили за этот период 25 из 78 "Кинжалов", 406 из 843 "Калибров", 1176 из 1513 ракет Х-101/Х-555.

ТСН.ua собрал одни из самых кровавых российских терактов против мирных украинцев с начала полномасштабного вторжения.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. В результате затопления водой, которая хлынула с плотины, в зоне бедствия оказалось около 16 тыс. человек, было подтоплено около 80 населенных пунктов, в том числе и часть Херсона.

Разрушение плотины повлекло за собой масштабную экологическую катастрофу. По данным "Укргидроэнерго", восстановлению ГЭС уже не подлежит.

Затопление в результате подрыва Каховской ГЭС / Фото: Associated Press

Днепр

14 января 2023 года в Днепре произошла трагедия, унесшая жизни 46 человек. В субботу, когда большинство жителей находились дома, оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на набережной. Еще 80 человек были ранены.

В одной из квартир в этом доме погибла почти вся семья Фигурных. Из семи родственников спасти удалось только одну женщину. Почти сутки под завалами находилась 27-летняя Екатерина Зеленская, у который проблемы со слухом, поэтому она не могла звать на помощь. Во время атаки женщина потеряла мужа и годовалого сына, а ее саму чудом спасли.

Последствия российской атаки по Днепру

Запорожье

30 августа 2022 года захватчики обстреляли гражданскую колонну на выезде из Запорожья. Люди собрались в пункте пропуска, чтобы выехать к родственникам на временно оккупированную территорию. В этот момент враг выпустил по гражданским 16 ракетам из комплекса "С-300". Погибли 32 человека, еще 86 были ранены.

Еще одна ужасная трагедия в Запорожье произошла 9 октября 2022 года. Российская армия нанесла удар по городу, применив 12 ракет. Почти все они попали в жилые дома. Погибли 17 человек, еще 89 были ранены.

Краматорск

8 апреля 2022 года враг нанес удар ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске (Донецкая область). Там как раз находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. Ракета попала во временный зал ожидания. Погиб 61 человек, еще 121 человек получил ранения.

Последствия российской атаки по Краматорску

Часов Яр

9 июля 2022 года оккупанты обстреляли ракетами из "Ураганов" Часов Яр (Донецкая область). Враг попал в пятиэтажку: были полностью разрушены два подъезда и под завалами оказались десятки человек. Это один из самых масштабных российских ударов по количеству убитых гражданских: жертвами атаки стали 48 человек, в том числе девятилетний мальчик, умершый вместе с мамой.

Кривой Рог

13 июня 2023 года в результате ракетного удара по Кривому Рогу (Днепропетровская область) погибли 12 человек, еще 28 – пострадали. Захватчики ночью выпустили по городу шесть ракет, в результате чего были повреждены более 70 жилых домов. Также повреждения получили три школы и здания еще двух учебных заведений.

Последствия российской атаки по Кривому Рогу

Чаплино

В День Независимости Украины, 24 августа 2022 года, россияне нанесли несколько ракетных ударов по поселку Чаплино (Днепропетровская область), где расположена железнодорожная станция. Там загорелись вагоны пассажирского поезда. Погибли 25 человек, еще 31 человек пострадал. Среди жертв – пассажиры поезда, люди, находившиеся в автомобиле возле железной дороги, жители расположенного рядом дома.

Изюм

9 марта 2022 года, когда шли ожесточенные бои за Изюм (Харьковская область), российская армия сбросили авиабомбу на жилой дом. Там в подвале прятались десятки человек. Погибли 44 человека – это официальные данные. В то же время, местные не досчитались в списках погибших еще 10 соседей. Россияне почти три недели не пускали спасателей на помощь к месту трагедии. А завалы смогли начать разбирать только полтора года спустя.

Кременчуг

27 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге (Полтавская область). Там находилось более тысячи гражданских. Погибли 22 человека, еще почти 70 получили ранения.

Десна

25 июня 2022 года российская армия выпустила 20 ракет по селу Десна (Черниговская область). В результате атаки погибли 87 человек.

Чернигов

3 марта 2022 года в результате бомбардировки жилых кварталов Чернигова российской авиацией погибли 47 человек, еще 18 были ранены. После попадания снарядов жители вылетели из своих квартир прямо на асфальт, получили травмы, несовместимые с жизнью, потеряли конечности.

Бородянка

В Бородянке (Киевская область) российские оккупанты полностью уничтожили восемь многоэтажных домов, еще 32 были повреждены частично. В течение 1-3 марта 2022 года только от бомбардировок под завалами погиб 41 человек.

Винница

14 июля 2022 года россияне моментально убили 29 человек в Виннице. Две вражеские ракеты попали в здание культуры, где планировался благотворительный концерт, третья – по площади вблизи медцентра. В огненном аду оказались десятки человек. Среди погибших была и четырехлетняя Лиза. Кадры с окровавленной детской коляской тогда облетели весь мир. Ее маму врачи смогли спасти.

Последствия российской атаки по Виннице

Умань

Ночью 28 апреля в следствие ракетного удара по многоэтажке в Умани (Черкасская область) погибли 23 человека. Самому младшему погибшему мальчику было полтора года. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.

Сумы

7 марта 2022 года российская армия нанесла авиаудар по жилому сектору Сум. Один жилой дом был полностью разрушен, еще 16 – частично. Погибли 22 человека.

Белогоровка

7 мая 2022 года в Белогоровке (Луганская область) оккупанты сбросили авиабомбу на школу, когда там прятались местные жители. Поскольку удар был очень сильным, то шансов у людей выжить практически не было. Погибли 60 человек, еще 27 получили ранения.

Купянск

25 сентября 2022 года российская армия расстреляла гражданскую колонну в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском Харьковской области. Жертвами стали 24 человека, среди которых было 13 детей и одна беременная.

Харьков

1 марта 2022 года российские войска нанесли удар двумя ракетами "Калибр" по помещению Харьковской ОВА. Трагедия унесла жизни 29 человек. Пострадали еще 35 человек.

17 марта того же года россияне обстреляли общежитие в Харькове. Тогда российский "Искандер" влетел в дом, в котором находились много жителей. Уже на следующее утро оккупанты устроили еще одну серию ракетных ударов по городу. Погибли 25 человек, еще 35 пострадали.

Гроза

5 октября 2023 года россияне атаковали ракетой "Искандер" кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковщины, где какк раз происходили поминки за перезахороненным украинским военным. В результате удара погибли 59 мирных жителей. Среди жертв оказались сын и невестка военного, за которым были устроены поминки. Ракеты на село навели братья-коллаборанты – местные жители.

Фото с места ракетного удара по селу Гроза / Фото: Олег Синєгубов

Николаев

29 марта 2022 года в Николаеве россияне убили 37 человек. Оккупанты совершили атаку на Николаевскую ОВА, ракета пробила здание. Жертвами преступления стали мирные люди, выполнявшие свою работу.

Последствия российской атаки по Николаевской ОВА

Херсон

Когда в мире готовились к Рождеству, 24 декабря 2022 года, захватчики массированно обстреляли центр Херсона. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Погибли 11 человек, еще 64 были ранены.

Мариуполь

До сих пор невозможно сосчитать, сколько украинцев россияне убили в оккупированном Мариуполе (Донецкая область). Одним из самых ужасных преступлений оккупантов стал авиаудар по зданию драмтеатра 16 марта 2022 года. Там прятались сотни мирных жителей, потерявших жилье из-за вражеских обстрелов. Атака унесла жизни около 600 человек.

А 20 марта 2022 года захватчики сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Число жертв неизвестно.

Последствия российской атаки по драмтеатру Мариуполя

Вечная память всем погибшим от российской агрессии в Украине.

Сколько территорий освобождено и оккупировано в Украине

В начале лета 2022 года российская армия контролировала около 125 тыс. кв. км, что составляло около 20% территории Украины.

По состоянию на начало февраля 2024 года под оккупацией оставалось 26% территории Украины, сообщил в начале февраля президент Владимир Зеленский.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили", – заявил глава государства.

По данным Страткома ВСУ, на конец осени 2023 года с начала полномасштабного вторжения ВСУ освободили от врага около 39 тыс. кв. км территории. Под частичной оккупацией находятся территории пяти областей Украины: Луганщины (почти вся область), Запорожья, Херсонщины, Донетчины и Харьковщины.

На февраль 2024 года под оккупацией находятся 26% территории Украины/Скриншот с видео ТСН

Убытки Украины от войны и помощь партнеров

Прямые убытки, понесенные Украиной от этой войны, превышают 63 млрд дол.

Общие потери экономики – более 600 млрд дол.

Окружающей среде причинен ущерб по меньшей мере на 57 млрд дол.

За два года партнеры предоставили Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь на общую сумму 233 млрд долл. С учетом последнего пакета помощи от ЕС на 50 млрд евро и меньших пакетов от других партнеров, общая сумма может достигать 300 млрд дол.

Сколько человек выехало из Украины за два года войны

По данным Международной организации по миграции ООН, за два года после начала полномасштабного вторжения из Украины выехали более 14 млн человек – почти треть населения. Около 3,7 млн человек перемещены внутри страны, а почти 6,5 млн — беженцы за рубежом.

В то же время в свои дома из-за границы или с мест перемещения внутри страны вернулись более 4,5 млн человек.

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Сколько гражданских погибло за два года войны

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своем последнем отчете сообщила, что за два года полномасштабной войны погибли 10 582 гражданских, еще 19 875 мирных жителей получили ранения. Миссия считает, что фактические цифры, вероятно, будут значительно выше.

Заметим, что до сих пор невозможно точно установить, сколько людей погибло в первый год войны в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, где сообщалось о больших жертвах среди гражданских, ведь доступа к этим территориям нет из-за оккупации.

В начале 2024 года правозащитная организация Human Rights Watch оценила количество погибших в Мариуполе гражданских в не менее 8 тыс. человек.

За последние два года Управление ООН по правам человека "задокументировало массовые пытки, жестокое обращение и произвольное задержание гражданских лиц российскими вооруженными силами. На оккупированной территории также были задокументированы случаи казней без суда, насильственных исчезновений и подавления права на свободу выражения мнений и собраний".

"Долгосрочное влияние этой войны в Украине будет ощущаться поколениями", – отметил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Похищение украинских детей

С начала вторжения в 2022 году россияне принудительно переселили тысячи украинских детей на подконтрольные оккупантам территории, предоставили им гражданство РФ, принудительно усыновили в российские семьи и создали препятствия для воссоединения с родными и проживания на Родине.

Враг похищал украинских детей после того, как их родители арестовали оккупационные власти, чьи родители были убиты во время вторжения или после разлуки с родителями в зоне боевых действий. Россияне также похищают детей из украинских государственных учреждений на оккупированных территориях и через детские "летние лагеря" на территории РФ. Относительно этих детей враг проводит русификацию, которую можно считать геноцидом, ведь она имеет целью стереть национальную идентичность.

Украинский ребенок/Иллюстративное фото / Фото: Getty Images

По данным единственного государственного портала "Дети войны", за два года полномасштабных боевых действий 19,5 тыс. украинских детей были депортированы или принудительно перемещены. И это только те дети, чьи персональные данные известны точно и верифицированы соответствующими украинскими органами власти. Точное количество таких детей может составлять сотни тысяч и сегодня точно не известно.

Отметим, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовской-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей. Это означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда. С этого времени российский диктатор пытается избегать зарубежных визитов.

Потери ВСУ и врага

Украинское военно-политическое руководство дальше не называет потери, которые понесли и несут Силы обороны в войне с Россией. В Минобороны не раз отмечали, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя. Правда, определенная информация об этом появлялась.

Так, в сентябре 2023 года издание The New York Times со ссылкой на должностных лиц в США заявило, что потери ВСУ составляют около 70 тыс. погибших и 100-120 тыс. раненых. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов назвал эти данные преувеличенными.

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"Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", – сказал Данилов.

В ноябре 2023 года Зеленский во время одного из своих выступлений заговорил об украинских и российских потерях, но сделал это филигранно.

"Вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше (чем у врага – ред.)", – заявил глава государства.

В январе 2024 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обратился к Зеленскому с предложением рассекретить данные о потерях Украины в войне. По словам самого нардепа, количество погибших украинских военных "намного меньше", чем 100 тыс.

В середине февраля новый главком ВСУ Александр Сырский сказал, враг терпит гораздо больше потерь в живой силе, чем украинские войска: "Их потери, особенно погибшими, в 7-8 раз, по последним данным, превышают наши потери".