"Два года не виделись с папой": история эвакуации из оккупированных Олешков и чувственные признания родных

Эвакуация жителей Олешки / © скриншот с видео

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Жизнь в оккупации превращает самые простые бытовые вещи — свободное общение на родном языке, фонари на улицах или прогулку до вечера — в недосягаемую роскошь. Долгожданная эвакуация жителей из оккупированного города Олешки на Херсонщине подарила украинским семьям возможность снова обнять близких после лет разлуки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Уговоры, крики и горячий борщ»: семья ждет отца после двух лет разлуки

Дочь одного из эвакуированных жителей Олешков делится: убеждать отца уехать пришлось очень долго. Провести в оккупации два года было тяжелым испытанием как для него, так и для всей семьи, которая уже ждала его в Киеве.

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«Это были часовые разговоры, убеждение, что все будет хорошо. Я немного злюсь на него, что он заставлял нас так много нервничать, но, конечно, сначала расплачусь при встрече. Мы уже купили сало и сварим борща, чтобы он съел нормальную еду, ведь у Олешки была огромная проблема с продуктами», — рассказывает она.

Девушка также упомянула свой опыт выезда через российские фильтрационные пункты, где в 14-летнем возрасте ее вместе с мамой четыре часа держали на допросе из-за отсутствия документов РФ. Она выразила надежду, что гуманитарные механизмы возвращения людей из оккупации будут работать слаженно и дальше, чтобы гражданские могли уезжать без страха за свою жизнь.

Заново учиться свободе: «Даже фонари на улицах будут чудом»

Другая эвакуированная, госпожа Жанна, уже три года не видела мужчину, долго остававшегося в Олешках. С собой она вывезла только обручальное кольцо и каждый день мечтала снова надеть его любимому на руку.

Женщина признается, что самым большим шоком после выезда из оккупации стала возможность свободно говорить на украинском языке на улице.

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«В оккупации в семье мы общались на украинском, но на улице приходилось молчать или говорить по-русски. Когда я приехала в Киев и в метро услышала, как люди спокойно разговаривают на родном языке и не боятся — это было шоковое состояние. Для переживших оккупацию даже вечерние фонари на улицах кажутся чудом, ведь там после наступления темноты жизнь просто останавливается», — делится Жанна.

Эмоции, которые невозможно скрыть

Щемящую атмосферу во время встречи людей с оккупированных территорий подтверждают и журналисты. По словам съемочной группы ТСН, реакция людей на украинский язык и присутствие украинских медийщиков была невероятно теплой.

«Я никогда в своей жизни еще не видел такой реакции на украинский язык. Люди просто подходили, чтобы обнять и пообщаться», — отмечает ТСН.

Несмотря на перенесенные испытания, допросы и риски фильтрации, эвакуированные украинцы продолжают верить, что каждый до сих пор остающийся под российским гнетом непременно сможет вернуться домой — в свободную Украину.

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Эвакуация из Олешков — что предшествовало

Напомним, 30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем стартовала эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Режим прекращения огня в районе Олешков начался в три ночи по киевскому времени во вторник, 27 октября, и будет действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября. За это время должны доставить гуманитарную помощь, а также эвакуировать желающих, ведь в городе острый дефицит продуктов и медикаментов.

Договоренность о «режиме тишины» между Украиной и РФ была достигнута 23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, вывоз людей из Олешков будет происходить как на подконтрольную Украине территорию, так и на контролируемые Россией территории — по их желанию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, координирующий процесс эвакуации, сообщил о том, что все четыре самолета с эвакуированными жителями оккупированных Олешек Херсонской области прибыли в белорусский Гомель, откуда они направляются на подконтрольную Украине территорию. Омбудсмен обнародовал соответствующее видео.

Дата публикации 13:16, 31.10.26 Количество просмотров 18 Лубинец обнародовал видео эвакуации жителей оккупированных Олешков

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