Два года ни денег, ни мин: что известно о самом громком деле против Минобороны на миллиарды гривен

Полтора миллиарда гривен проплатило Министерство обороны на закупку 100 тысяч минометных мин. Уже два года ни денег, ни мин. Это стало одним из самых громких дел против Минобороны.

Задействованные в схеме растраты и завладении государственными средствами совсем не простые люди: бывший глава департамента Минобороны Александр Лиев, директор компании "Львовский арсенал" Юрий Збитнев и бывший чиновник одного из предприятий "Укроборонпрома" Алексей Хорошаев.

Эксклюзивно в выпуске Хапуга.ua — откровенные интервью каждого участника схемы. Читайте до конца и узнаете, при чем здесь бывший министр Минобороны Алексей Резников.

Кому объявили подозрение

Служба безопасности Украины объявила подозрение трем основным лицам в этой преступной схеме: бывшему главе департамента Минобороны Александру Лиеву, директору компании "Львовский арсенал" Юрию Збитневу и бывшему чиновнику одного из предприятий "Укроборонпрома" Алексею Хорошаеву.

Подозреваемые по делу / Фото: ТСН.ua

Все они обвиняются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Дело сразу получило резонанс, ведь минометные мины позволяют нашим защитникам уничтожать врага, отражать километры захваченной территории и крайне необходимы фронту.

Как удалось провернуть эту оборудку

Журналисты-расследователи разных изданий занимаются этой темой более полугода. Один из тех, кто первым взялся за эту тему – Вячеслав Касим – утверждает, что "белых и пушистых" здесь сто процентов нет. Однако, кто именно хапуга, обогатившийся на полтора миллиарда гривен, нужно еще разбираться.

“Это пусть суд решает, кто здесь хапуга. Но хапуга здесь однозначно был. Когда 8 октября 22 года Министерство обороны подписало контракт с "Львовским Арсеналом", по решению комиссии Минобороны этот контракт был подписан на откладывающих условиях. То есть, контракт мы с вами подписываем, но деньги будут тогда, когда мы будем видеть все ваши лицензии”, — рассказал журналист-расследователь Вячеслав Касим в выпуске Хапуга.ua.

Лицензий, по сути, так и не было. Единственной основой для подписи контракта стал документ от хорватской фирмы, подтверждающий, что у нее есть опыт в торговле оружием. Именно в торговле, а не в производстве.

Полтора миллиарда гривен проплатило Минобороны на закупку 100 тысяч минометных мин / Фото: ТСН.ua

Мировой рынок оружия достаточно урегулирован – это не картошку покупать. Оружие просто так на белом рынке закупить невозможно. При заключении контрактов на поставку — нужна гарантия от завода производителя, что у него действительно есть мощности на изготовление заказа, гарантия от компании, имеющей лицензию на торговлю оружием, а также документ от компании, которая выступит гарантом поставки оружия в Украину. Все эти условия исполнены не были.

Но в этой истории о том, как страна потратила почти полтора миллиарда гривен, есть всего одна основная троица. Именно до них смогли дотянуться украинские следователи.

В тени уже не отсидеться

Если раньше, пока еще не были выписаны подозрения, организаторы схемы по поставке оружия — Лиев, Збитнев и Хорошаев — отсиживались в тени и не желали общаться с журналистами, то сейчас наоборот, сломя голову согласились на интервью для выпуска Хапуга.ua, ведь в тени уже не отсидеться.

“Я могу построить завод, я могу развалить завод. Могу осуществить комплексный проект, в частности, проект замкнутого цикла производства боеприпасов для Украины”, — рассказал Збитнев

"Я не вижу в своих действиях никакой халатности, тем более умысла", — говорит Лиев.

Схема очень проста – на первый взгляд

Но следователи СБУ еще как видят умысел. Схема по сути очень проста, на первый взгляд. Минобороны в лице Александра Лиева, тогда заместителя начальника департамента государственных закупок Министерства обороны Украины, подписывает контракт со "Львовским арсеналом" Юрия Збитнева. Минобороны производит проплату в 97 процентов — то есть 820 миллионов гривен.

Остаток — три процента — должны были быть оплачены на счет "Львовского арсенала", и это по условиям договора должен быть их честный заработок. Далее деньги отправились бывшему чиновнику одного из предприятий Укроборонпрома, а ныне члену наблюдательного совета компании Sevotech Алексею Хорошаеву. Именно он выступал гарантом исполнения контракта.

Каждый подозреваемый объяснил свою версию срыва поставок минометных мин.

Лиев дает интервью из своего столичного офиса. Хорошаев находится в Праге и выходит на онлайн встречу. Збитнев свою версию выкладывает в кафе за чашкой кофе. Вопросов к ним по этому резонансному делу очень много, но на самом деле все сводятся к одному — с него и начинаем: "Господа, где деньги?".

"Господин Лиев почему-то нервничает очень сильно", — говорит Збитнев.

"Куда делись деньги. Деньги были потрачены на закупку боеприпасов. Ответственно заявляю: ни одно евро не было украдено и не было потрачено из этого контракта. Эту всю предоплату сделали на "Львовский Арсенал", он распорядился этой предоплатой не по условиям контракта", — говорит Хорошаев.

“Проблема не в подписи, проблема в товаре. Компания, которой мы заплатили деньги, не поставила товар. Таких планов контрактов в день подписывалось три, а то и четыре. Огромный вал на этом рынке жуликов. Мошенничество связано с тем, что есть большое количество потребности и маленький объем рынка, и они этому мошенничеству помогают”, — говорит Лиев.

Все участники схемы говорят о том, что деньги есть на счету "Львовского Арсенала" и их можно вернуть в бюджет, но мины страна не получит в любом случае.

На счету "Львовского арсенала" действительно 820 миллионов гривен, это подтверждает и сам Збитнев. Этот счет арестован и средства с него правительство снять может, но уже по окончании следствия. И то в случае, если будет доказано, что хапуга здесь Збитнев. Именно так процедурно устроены подобные дела.

Бывший замдиректора департамента закупок Минобороны Александр Лиев утверждает, что сомнений в этом быть не может.

"100 тысяч мин — это тысяча жизней. Чисто тварь какая-то, она знает эта тварь, что мин не будет. Так чего бы эта тварь по своему усмотрению включала штрафные санкции. Исполнитель не является производителем мин. Исполнитель за то, что он организует процедуру и привезет мины, получит три процента чистой прибыли. Три процента от миллиарда – 300 тысяч – это достаточно мощная сумма и они принялись сделать этот контракт. Контракт уже истек, его невозможно выполнить”, — Лиев.

Война в Украине / Фото: ТСН.ua

В то время Збитнев уверяет: эти руки ничего не воровали, а вот Лиева и Хорошаева нужно наказать. И как в игре в горячую картошку — перебрасывает все обвинения по кругу.

“Может ли быть у меня, представителя украинской компании какие-то сомнения по прямому контракту, который уже заключило Министерство обороны. Министерство обороны потребовало платы, Словакия требовала платы. Я не заплатил, деньги у меня остались на счету. Мы ввезли тяжелое вооружение, мы ввезли некоторую амуницию, приборы ночного видения. Но это делалось все таким образом. Хорошаев по своему характеру — это "вышибала" с Владимирского рынка. Мы шли на все условия Хорошаева в рамках этой предоплаты. Хочешь, чтобы мы платили за транспорт, давай. Хочешь, чтобы была так страховка, давай. Хочешь так – давай так. Хорошаеву нужно привезти эти мины или вернуть средства. Если он не привезет мины или не вернет деньги, он сядет в тюрьму. Все”, – говорит Збитнев.

Бывшему чиновнику Укроборонпрома Алексею Хорошаеву проще всех — он сидит в Праге и возвращаться в Украину не намерен. А кто его в Праге арестует — нужно согласование на экстрадицию в Украину, а его пока нет. Хорошаев тоже настаивает, что его совесть чиста, а вот что там Лиев со Збитневым "намутили", то он здесь не при чем совсем.

“Данный контракт был подписан 14 августа 2022 года. 24 августа мне разрешили проинспектировать на хорватском заводе наличие боеприпасов и возможность организации нового производства. Это не то, что эти снаряды лежали, приезжай забирай. Не было никаких прокладок, никаких фирм. Если бы в рабочей группе, созданной Лиевым, были бы там производственники или технологи, они бы наверняка ему объяснили: чтобы изготавливать новые изделия, нужно закупить комплектующие. Я Лиева никогда не видел, с Збитневым познакомился уже когда завод производитель расторг контракт”, — говорит Хорошаев.

Подозреваемые по делу / Фото: ТСН.ua

Вся троица очень хорошо "поет". Готовы едва не танцевать на камеру. Все это превращается в некое цирковое представление. Александр Лиев показушно добровольно идет на полиграф. И тут неожиданность для него — детектор лжи показывает ложный ответ в одном ключевом вопросе: получал ли он указание от руководства Минобороны на заключение контракта со "Львовским арсеналом". 2 февраля Александр Лиев ответил на этот вопрос "Нет". И этот ответ, по мнению полиграфолога, был ложным.

Причем здесь Резников

Нам в интервью Лиев тоже утверждает, что бывший его начальник министр Минобороны Алексей Резников об этом контракте ни сном ни духом. Но полиграф – это бездушная машина, ее не обманешь. Поэтому возникает главный вопрос, почему бывший министр обороны Резников не подозреваемый по этому делу и почему подчиненный его так прикрывает.

"Если Резников бы занимался закупками, то кто бы тогда занимался его делами", — говорит Лиев.

После открытия деклараций стало известно, что Резников возглавил список министров, больше всего заработавших в первый год полномасштабного вторжения, а именно 1 262 700 гривен. Сейчас экс-министр возобновил адвокатскую лицензию и намерен спокойно заниматься своей дальнейшей карьерой. А отбивается от следователей его бывший подчиненный Александр Лиев. Утверждает, что его шеф тот контракт в глаза не видел, ведь в день Украина подписывает три-четыре таких контракта.

"Когда каждый день такое количество контрактов проходит, то этим занимается департамент закупки, а не Резников. Он этот контракт не видел и подпись там стоит моя. При торговле оружием риски постоянны, но я считаю, что я насколько мог, то обезопасил этот контракт”, — говорит Лиев.

А вот Збитнев за кадром уверяет нас, что без резолюции Резникова контракт на полтора миллиарда просто не проплатили бы.

“Я думаю, что в ближайшее время средства будут возвращены. Мы сегодня понимаем замысел тех компаний, получивших средства. Для меня самая большая проблема была не во время подписания контракта, а после. Потому что от меня как представители Минобороны, так и представители зарубежных компаний требовали. И все потребовали 100 процентов. И если бы я перечислил 100 процентов, то 36 миллионов долларов ушли бы за границу”, — говорит Збитнев.

Все трое уже подтвердили, что мин точно не будет.

Так где же все-таки деньги

Цепочка такова: Минобороны за подписью Лиева перечисляет "Львовскому арсеналу" Збитнева 2 миллиарда 300 тысяч гривен. Збитнев оставляет на счету своей компании 820 миллионов, а полтора миллиарда отправляет Хорошаеву — тот обещает мины. После Хорошаева украинские деньги странным образом начали бродить по Европе и таять по ходу путешествия.

Именно на след этих средств пытается вывести нашу троицу подозреваемых следователи СБУ.

Напомним, у Вадима Высочина — руководителя Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины, подчиненного Минобороны, в ходе журналистского расследования обнаружили незадекларированное имущество: машины Tesla и имения под Киевом.

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